Кленовый чай по-французски 

Потрясающий осенний напиток. Цитрусовый пряный аромат создает уютную и согревающую атмосферу даже в самый холодный вечер.
Ингредиенты
Апельсин 1 шт.
мята свежая по вкусу
кленовый сироп 25 мл корица палочками 2 шт.
вода кипяченая 150 мл лайм 1 шт.
ром 50 мл чай черный 5 г Способ приготовления
Кипятим воду и завариваем чай с добавлением корицы. В термобокал кладем половинку дольки апельсина и одну дольку лайма, добавляем сироп и ром. Заливаем чаем, добавляем палочку корицы. Украшаем мятой и дольками цитрусовых.
Время готовки5 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная