Кленовый чай по-французски

Потрясающий осенний напиток. Цитрусовый пряный аромат создает уютную и согревающую атмосферу даже в самый холодный вечер.

Ингредиенты

Апельсин 1 шт.

мята свежая по вкусу

кленовый сироп 25 мл корица палочками 2 шт.

вода кипяченая 150 мл лайм 1 шт.

ром 50 мл чай черный 5 г Способ приготовления

Кипятим воду и завариваем чай с добавлением корицы. В термобокал кладем половинку дольки апельсина и одну дольку лайма, добавляем сироп и ром. Заливаем чаем, добавляем палочку корицы. Украшаем мятой и дольками цитрусовых.

Время готовки5 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная