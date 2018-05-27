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Кленовый чай по-французски
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Кленовый чай по-французски 

Карельские вести 1 час назад
Потрясающий осенний напиток. Цитрусовый пряный аромат создает уютную и согревающую атмосферу даже в самый холодный вечер.
Ингредиенты
Апельсин 1 шт.
мята свежая по вкусу
кленовый сироп 25 мл  корица палочками 2 шт.
вода кипяченая 150 мл  лайм 1 шт.
ром 50 мл  чай черный 5 г  Способ приготовления
Кипятим воду и завариваем чай с добавлением корицы. В термобокал кладем половинку дольки апельсина и одну дольку лайма, добавляем сироп и ром. Заливаем чаем, добавляем палочку корицы. Украшаем мятой и дольками цитрусовых.
Время готовки5 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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