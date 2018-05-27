Неофициальный наркотик подрывает здоровье коренных северян и добивает приезжих

Салехардка Марина Зубровская, ради интереса, протестировала глюкометр на дочери. Неожиданно прибор показал 7 единиц сахара — слишком много для здоровой с виду одиннадцатиклассницы.

— Что ты ела и пила? — последовал допрос с пристрастием.

— Да ничего особенного, «Миринду» после обеда, — простодушно ответила девушка, но её мать такой ответ не устроил. Утром следующего дня она повторила тест, но уже натощак. Сахар в крови дочери был в норме.

Теперь женщину донимает масса вопросов: стоит ли обращаться к врачу, отпускать ли дочь в другой город на учебу и почему стакана шипучки так отразился на организме?

Врачи требуют акцизы на газировку

Сладкие газированные напитки давно тревожат докторов. По их мнению, они провоцируют не только диабет, но и сердечнососудистые заболевания, и даже рак. В начале мая Российская газета со ссылкой на немецкую прессу сообщила, что медработники Германии обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с призывом — последовать примеру Англии и ввести акциз на продукты с повышенным содержанием сахара. Под открытым письмом подписались свыше 1300 детских врачей, 222 диабетолога и 58 профессоров. По мнению медиков, только комплексные меры, включая акцизы и запреты на адресованную детям рекламу, способны остановить распространение диабета и ожирения в стране.

На Ямале медики придерживаются той же точки зрения:

— Уже несколько лет мы предлагаем дополнить Российскую стратегию здорового образа жизни акцизами на сахаросодержащие газировки, либо запретить их продажу детям, — рассказал «Красному Северу» Сергей Токарев , главврач окружного центра медпрофилактики. Он входит в Комитет по охране здоровья при Госдуме РФ . — Наши предложения включены в документ. Но его четырежды отклоняли из-за негативных отзывов Министерств торговли и промышленности. Действенной мерой стало бы и менее радикальное предложение — ограничить рекламу сладких напитков. Но ни один вариант стратегии не прошел, настолько сильно лобби промышленных гигантов.

Эксперимент в редакции

Так стоит ли волноваться Марине Зубровской за здоровье своей дочери? С этим вопросом мы обратились к эндокринологу окружного центра медпрофилактики Елене Свайкиной.

— Сахар в крови после еды у здорового человека может повышаться и до отметки 7,7. Если выше — человек входит в группу риска по развитию сахарного диабета, и ему желательно обратиться к врачу для детального обследования. Когда глюкоза в крови превысила отметку 11,1 — это уже критерий сахарного диабета, — сообщила Елена Валерьевна.

Понаблюдав еще несколько дней за дочкой, Марина Зубровская вздохнула с облегчением: реакция на сладкие напитки была по-прежнему умеренной.

Так до каких же значений повышается сахар в крови после газировки? «КС» провел редакционный эксперимент, благо среди работников газеты хватает любителей сладких напитков. Так ответственный секретарь Анастасия Ставер любит пакетированный сок. Елена Миленина, редактор отдела образования, предпочитает диетическую «Колу Зеро». Екатерине Золотаревой , редактору отдела культуры, несмотря на ее непреодолимую тягу к «Кока-Коле» , дали «Фанту». А Дениса Рыбакова, отвечающего за тему спорта, снабдили «Пепси». Мы не ставили цель сделать тест на голодный желудок. Все как в жизни: замеряли сахар до и после употребления напитков.

Производители «Колы Зеро» не врут. Этот напиток не только не повысил, но и ощутимо снизил уровень глюкозы в крови у Елены Милениной. (Ее показатели на контроле у эндокринолога.) Выше всех подскочил сахар у Екатерины Золотаревой, но в допустимых для здорового человека пределах. На примере Анастасии Ставер видно, что пакетированный сок провоцирует выброс инсулина в кровь не хуже лимонада.

К счастью, у моих коллег со здоровьем все в порядке, организм пришел в норму после сладкого уже через час. Но специалисты утверждают, что при малейших сдвигах в здоровье этот совершенный природный механизм может дать сбой, и тогда…

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Тест на чувствительность к сахару выдал пристрастия северных народов

Ямальские ученые констатируют: сахар и легкие углеводы покорили жителей национальных поселков. Они вытесняют из рациона селян традиционные продукты питания, бьют по здоровью. Как ученые поняли, что виновник роста заболеваемости именно сахар?

— Обследуя поселковое и тундровое население, мы наблюдаем драматическое явление: люди едят всё меньше здоровой пищи, — рассказал Андрей Лобанов , доктор медицинских наук, заместитель директора ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики». — Снижается потребление рыбы, резко повышается рост гипертонической болезни. А постепенный отказ от оленины провоцирует болезни органов дыхания, пищеварения, обмена веществ. Сейчас традиционный рацион замещается легкими углеводами. А они, в особенности глюкоза — спусковой крючок для развития диабета второго типа, избыточной массы тела, проблем с пищеварением. Сахар играет важную роль в развитии гипертонической болезни, при которой, прежде всего, страдает сердечно-сосудистая и эндокринная системы, стареют сосуды, появляется брожение в кишечнике.

Определяют современные пищевые пристрастия ученые не методом опроса, здесь он не эффективен. Они используют собственную разработку — тест на чувствительность языка к рецепторам сахара.

— Спрашивая пациентов «сколько ложек сахара вы употребляете в день?», мы вряд ли получим точный ответ, — продолжает разговор Андрей Александрович. — Дело в том, что сахар поступает в организм не только с чаем. Его содержат многие несладкие продукты питания. Ситуацию усугубляет пищевая промышленность: производители постоянно повышают дозу сладости в продуктах, ведь так они дольше хранятся. Научно доказано, что сахар вызывает биохимическую и психологическую зависимость. Чем чаще вы его едите, тем сильнее адаптируются к нему рецепторы и вкусовая чувствительность теряется. В итоге организм требует всё более сладкие продукты…

Тест ученых представляет собой батарею пузырьков с сахарным раствором разной концентрации. Из них на язык кладут по капле, определяя уровень чувствительности рецепторов языка к сладкому. Такую простую методику ученые используют в разных поселках Ямала с 2013 года. Под наблюдением около полутора тысяч человек из национальных поселков и тундры.

— Радует, что среди тундровиков потребление сахара остается на прежнем уровне, — констатирует наш собеседник. — Больше всего страдают поселковые жители. Там у наших пациентов год от года падает чувствительность к сахару, что говорит о росте его потребления. Население поселков стремительно урбанизируется, профессиональная активность приближается к городским условиям. Среди коренного населения растет число семей, где работают оба супруга. Если человек приходит поздно с работы, у него нет времени варить оленьи ребра, легче приготовить пачку пельменей. К тому же большинство оленины уходит на крупные забойные комплексы и экспортируется за пределы округа. Во многих поселках пригодного для питания мяса нет. Вот и ответ, почему там падает потребление традиционной пищи.

Неутешительны выводы о здоровье и пришлого населения Ямала. У приезжих недуги выражены ярче. Легкие углеводы усиленно идут в ход осенью и весной, когда организм находится в адаптационном стрессе.

Так стоит ли отказываться от сахара?

— Как таковой нормы сахара не существует. Я бы посоветовал всеми свести к минимуму легкие углеводы, — ответил собеседник, — заменить их, так зазываемыми длинными, которые дольше расщепляются в организме. Они содержатся в крупах: грече, овсянке, макаронах из твердых сортов. Чтобы меньше хотелось сладкого можно готовить каши с курагой, черносливом. Что касается меда, надо помнить — это тоже сахар, только с полезными веществами. Ложка меда и сахара равноценны.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

«На двенадцатый день без сладкого хотелось взвыть»

Четыре года назад, услышав в телепередаче пламенную речь американской активистки о вреде сахара, я решила, что она перебарщивает.

Но такие разговоры в последнее время звучат все чаще. Я решила разобраться в ситуации и исключила из своего рациона сахар и все продукты с его содержанием. О результатах чуть позже, а вот сам процесс оказался весьма любопытным.

Вначале мозг упорно подсовывал «весомые» аргументы против эксперимента: «нужно готовить отдельно для себя и детей», «а вдруг это вредно, ведь глюкоза нужна мозгу и мышцам» и т.д.

В итоге победил здравый смысл. Я по-прежнему варила молочную кашу на всю семью, но без сахара. Откладывала себе порцию, остальное подслащивала. Да и без глюкозы не осталась. Её предостаточно в овощах, фруктах и крупах, от которых организму сплошная польза.

Утвердившись в принятом решении, я отправилась в Центр здоровья окружной больницы и замерила важные показатели:

сахар в крови 5 единиц

объем талии 75 вес 63 холестерин 5,6 От каких продуктов я отказалась? Полностью исключила печенье, конфеты и перешла на чай без сахара, который заменила по совету врача ложечкой мёда.

Первые три дня дались просто. Да, печенье хотелось, но не до умопомрачения. Может, перейти на соленый крекер? Я изучила его состав и выяснила, что и там есть сахар! После этого маленького открытия стала придирчиво читать этикетки. Сахар оказался даже в несладких продуктах: майонезе, консервированном горошке и кукурузе, хлебе, особенно бородинском, и даже в пресервах с морской капустой!

Есть целый список продуктов с так называемым скрытым сахаром. В него входят полезные на первый взгляд обезжиренные йогурты, каши быстрого приготовления, батончики из сухофруктов и цукатов, мюсли и сухие детские завтраки. Грешат добавлением сахара даже производители колбас и других мясных полуфабрикатов, а также кетчупов и различных соусов.

Так сколько вы съедаете ложек сахара в день не только с чаем и кофе? Раньше я четко отвечала: три или четыре, а теперь теряюсь в догадках. Знаю только, что по нормам ВОЗ их должно быть не более шести. Сладкий йогурт, фитнес-хлопья, консервированная кукуруза, гранатовый соус, печенье, сладкая творожная запеканка или каша — всё это раньше бывало на моем столе довольно часто…

На пятый день такого «голодания» мне стало тоскливо. Ложка меда — слабое утешение. Изюм и курага надоели. После полноценных завтрака, обеда или ужина ощущался голод, хотелось чего-нибудь съесть, желательно сладкого. Настоящим испытанием стала картина поедания мороженного. Детям можно, а мне? Я раскладывала холодное лакомство по пиалам, а мозг лихорадила жажда сладостей. Помог коктейль из кефира, банана и горстки чернослива. Отлегло.

На седьмой день совершила промах. Задумавшись о своем, разводила сыну какао «Несквик» и автоматически, как иногда делала раньше, сыпанула в рот сухого какао. Очнувшись, стала бдительнее…

Очень скоро еда стала казаться пресной, одинаковой на вкус. Очень хотелось порадовать свои вкусовые рецепторы разнообразием.

На двенадцатый день готова была взвыть. Очень кстати в Инстаграме наткнулась на пост родственницы из Нижнего Новгорода. Она сообщала, что уже 21 день без сладкого — и счастлива от жизни «sugar free», пропала послеобеденная вялость, улучшилось состояние кожи и энергии стало больше.

Да, ладно! Не верю!

— Жажду сладкого хорошо утоляет белок. Мне в эти моменты очень помогает вареное яйцо вприкуску с овощами, — посоветовала Лена по телефону. Кстати, она совсем отказалась от сладкого: ни меда, ни сухофруктов. Только один банан или мандарин в день.

— Лена, мы как завязавшие наркоманы, — посмеялась я после консультации.

— Поверь, игра стоит свеч! Держись, звони, всегда поддержу. Для большей мотивации посмотри фильм «Сахар».

Этот французский документальный фильм есть на Youtube. Не буду делать спойлер, но скажу, впечатляющее видео мотивировало так, что жажду сладкого я перестала глушить медом и сухофруктами.

После конкретной «завязки» два дня болела голова, и до сих пор не покидает страстное желание порадовать себя вкусным. Определенную зависимость ощутила на собственном опыте. Да, она есть. Отказ от сахара стоит таких мучений?

Через две недели сделала контрольные замеры в Центре здоровья окружной больницы.

Результаты сильно не изменились:

сахар в крови 4,7 объем талии 75 вес 63 холестерин 5,5 Терапевт в центре здоровья подчеркнула, что для эффекта похудения все же надо прибавить физической активности.

Положительные результаты есть: за это же время стала лучше высыпаться и легче вставать по утрам, пропала послеобеденная сонливость. Эксперимент решила продолжить до обещанного ощущения счастья и прилива энергии.

Горькие факты о сладком сахаре

У сладкоежек кожа стареет быстрее, происходит «засахаривание» кожных тканей. Молекулы глюкозы приклеиваются к коллагеновым волокнам, которые теряют эластичность и способность выводить шлаки и яды из организма.

Ученые подтверждают, что излишний сахара в рационе повышает риск заболевания болезнью Альцгеймера.

Симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей и подростков усиливаются от сладкого. Они становятся беспокойными, менее концентрированными и на любые мелочи реагируют более агрессивно.

Здоровая микрофлора кишечника защищает желудочно-кишечный тракт от вредоносных бактерий. Чем больше сахара в кишечнике, тем легче непрошеные «гости» в нем размножаются.

После излишней порции сладкого иммунитет функционирует на 40 процентов слабее, и мы рискуем «поймать» какое-нибудь воспаление. Ведь сахар поглощает и столь необходимый нам витамин С.