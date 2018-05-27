Оливковое масло защищает от опасного влияния грязного воздуха

Ложку оливкового масла нужно употреблять ежедневно — это помогает защитить сердце от негативного влияния неблагополучной экологии и стабилизирует давление. Такое заключение о пользе оливкового масла для миокарда сделали ученые–кардиологи из США, проводившие исследование, в ходе которого добровольцы употребляли в пищу масло оливы в сочетании с разными овощами, информирует «Телеграф». В частности, ими было установлено, что оптимальной комбинацией для поддержания здоровья сердца является микс из оливкового масла и овощей, богатых солями азотной кислоты, такими как салат-латук, морковь, сельдерей, шпинат.

«Рацион из оливкового масла и овощей с высокой концентрацией солей азотной кислоты снижает давление и помогает защитить сердце от негативного эффекта, производимого грязным воздухом», — цитирует издание авторов научного проекта.

Примечательно, что пользу от употребления оливкового масла в экологическом аспекте подтвердили результаты другого исследование, организованное Агентством США по охране окружающей среды. Проводившие его ученые пришли к выводу о том, что оливковое масло защищает сердечно-сосудистую систему от загрязняющих воздух химических частиц, провоцирующих развитие крайне неблагоприятного процесса затвердения ткани сосудов, ведущего к атеросклерозу, главной причины инфарктов и инсультов. В ходе данного эксперимента добровольцы употребляли по 3 грамма оливкового масла в день. Их показатели сравнивали с данными людей в контрольной группе, не принимавшей масла. Состояние сосудов добровольцев оценивалось до и сразу после употребления оливкового масла, а также через 20 часов.

«В группе людей, не принимавших оливковое масло, наблюдалось значительное сокращение сосудов под воздействием загрязненного воздуха. Оливковое масло защищало сосуды принимавших его людей от сужения. Также у них отмечался рост концентрации белка, расщепляющего тромбы», — рассказали ученые о полученных результатах.

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