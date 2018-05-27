Гранатовый космополитен

Новая вариация всем известного коктейля, попробуйте!

Ингредиенты

Лимонная водка 30 мл куантро или другой апельсиновый ликер 30 мл гранатовый сок 60 мл лимонный сок 15 мл семена граната по вкусу

лайм по вкусу

Способ приготовления

Шейкер наполняем льдом, выливаем в него водку, куантро, гранатовый и лимонный соки. Накрываем крышкой и тщательно взбиваем, пока шейкер не запотеет с наружной стороны. Подаем в охлажденном бокале для мартини, на дно выложив семена граната. Украшаем долькой лайма.

Время готовки5 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская