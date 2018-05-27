Имбирный чай с цитрусовыми

Этот живительный напиток зарядит вас бодростью и витаминами на весь день. Вкус и польза для вашего здоровья в одной чашке!

Ингредиенты

Корень имбиря 3-4 см апельсин 1 шт.

лимон 0,5 шт.

мед 2 ст. л.

веточки мяты 4-5 шт.

Способ приготовления

Ставим чайник. Выдавливаем сок из апельсина, вместе с мякотью переливаем его в посуду для заваривания. Добавляем туда сок половины лимона (мякоть не добавляем). Чистим имбирь от шкурки и трем на мелкой терке, затем добавляем вместе с соком в заварник. Туда же добавляем листочки мяты. Заливаем кипятком, выдерживаем минуту, потом добавляем мед и оставляем завариваться на 10-15 минут.

Время готовки15 мин Количество персон3 чел КухняМеждународная