Ещё
Имбирный чай с цитрусовыми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Имбирный чай с цитрусовыми 

Карельские вести 1 час назад
Этот живительный напиток зарядит вас бодростью и витаминами на весь день. Вкус и польза для вашего здоровья в одной чашке!
Ингредиенты
Корень имбиря 3-4 см  апельсин 1 шт.
лимон 0,5 шт.
мед 2 ст. л.
веточки мяты 4-5 шт.
Способ приготовления
Ставим чайник. Выдавливаем сок из апельсина, вместе с мякотью переливаем его в посуду для заваривания. Добавляем туда сок половины лимона (мякоть не добавляем). Чистим имбирь от шкурки и трем на мелкой терке, затем добавляем вместе с соком в заварник. Туда же добавляем листочки мяты. Заливаем кипятком, выдерживаем минуту, потом добавляем мед и оставляем завариваться на 10-15 минут.
Время готовки15 мин Количество персон3 чел  КухняМеждународная
Карельские вести: последние новости
Гранатовый космополитен Яблочный сидр безалкогольный Тыквенно-морковный смузи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это фиаско, братан!18
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад13
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красавица Чиповская превратилась в старуху4
Девушка лицом нарисовала картину во время секса20
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение