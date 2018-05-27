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Красное вино с фруктами
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Красное вино с фруктами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На первый взгляд может показаться, что это рецепт глинтвейна. Но это не так! Попробуйте — и убедитесь сами.
Ингредиенты
Вино красное сухое
1 л  апельсины
2 шт.
лимоны
2 шт.
персики
2-3 шт.
сахар
1/2 стак.
мед  1 ст. л.
палочка корицы
1 шт.
гвоздика
5-6 шт.
Способ приготовления
С апельсинов снимаем кожуру, выкладываем ее в кастрюлю, засыпаем сахаром и оставляем минут на 20. Добавляем половину стакана воды, пряности, заливаем все вином и ставим на маленький огонь. Греем, пока сахар полностью не растворится, не давая закипеть. Снимаем с огня.
В вине растворяем мед. Лимоны ошпариваем, режем тонкими кружочками и выкладываем в кувшин. То же самое делаем с апельсинами, добавляем нарезанные персики. Заливаем вино в кувшин (вместе с пряностями) и ставим в холодильник, накрыв пленкой. Подаем охлажденным, со льдом.
Время готовки30 мин  Количество персон3 чел  Уровень сложностиСредне
КухняМеждународная
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