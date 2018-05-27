Красное вино с фруктами

На первый взгляд может показаться, что это рецепт глинтвейна. Но это не так! Попробуйте — и убедитесь сами.

Ингредиенты

Вино красное сухое

1 л апельсины

2 шт.

лимоны

2 шт.

персики

2-3 шт.

сахар

1/2 стак.

мед 1 ст. л.

палочка корицы

1 шт.

гвоздика

5-6 шт.

Способ приготовления

С апельсинов снимаем кожуру, выкладываем ее в кастрюлю, засыпаем сахаром и оставляем минут на 20. Добавляем половину стакана воды, пряности, заливаем все вином и ставим на маленький огонь. Греем, пока сахар полностью не растворится, не давая закипеть. Снимаем с огня.

В вине растворяем мед. Лимоны ошпариваем, режем тонкими кружочками и выкладываем в кувшин. То же самое делаем с апельсинами, добавляем нарезанные персики. Заливаем вино в кувшин (вместе с пряностями) и ставим в холодильник, накрыв пленкой. Подаем охлажденным, со льдом.

Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиСредне

КухняМеждународная