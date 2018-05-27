9 секретов долгожительства из Китая

Содержание1. Бодрое утро2. Ни дня без труда3. Обед и завтрак — по расписанию4. Способы приготовления пищи5. Традиционные продукты6. Здоровый выбор напитков7. Отношение к жизни8. Профилактика и лечение заболеваний9. Ночь — время сна Продолжительность жизни человека в Китае — одна из самых длинных в мире. И это довольно странно, учитывая тот факт, что в Поднебесной плохая экологическая обстановка. Вся страна — это огромная строительная площадка, где работы прекращаются только ночью и всего на четыре часа. Тем не менее, люди живут там долго, и как показывают исследования, — счастливо. Какими секретами здоровья и долголетия владеет «спящий дракон»?

1. Бодрое утро

Утро многих жителей Поднебесной начинается с дыхательной гимнастики цигун. Упражнениям китайцы посвящают не менее получаса. Несложная гимнастика помогает телу взбодриться, настроить на новый день и что самое важное — накопить энергию ян в организме. Ведь не секрет, что теоретической основой китайской медицины, которой, к слову, уже больше двух тысяч лет, является духовное учение — даосизм. Именно оно легло в основу долголетия по-китайски.

2. Ни дня без труда

Дыхательной гимнастикой китайцы не ограничиваются. Исследования показывают, что 80% долгожителей занимаются физическим трудом. Так, в деревне Бама — это автономный уезд в провинции Гуанси, который называют «Землей долголетия», люди до самой старости выполняют работу в поле или на приусадебном участке. Если же человек в силу слабости организма уже не может работать на земле, он берет на себя заботу о детях. В Китае в одном доме могут проживать до четырех поколений, и помощь самых старших членов семьи здесь ценится очень высоко.

Факт!

Жители Поднебесной следуют заповедям Конфуция, уважая род и с почтением относясь к старшим. Крепкие социальные связи между членами семьи и ежеминутное ощущение своей нужности и полезности — один из секретов китайского долгожительства.

3. Обед и завтрак — по расписанию

Правильное питание с точки зрения китайской медицины — регулярное. Пищу жители Поднебесной принимают каждые четыре часа. Во время еды они забывают обо всех проблемах. За столом можно говорить только о хорошем — чтобы пища лучше усваивалась.

Китайская еда — очень разнообразна, при этом в ней много удивительных продуктов, которые обычные люди не стали бы есть. Как шутят европейцы: «китайцы едят все, что движется». Однако те блюда, которые подаются в России в китайских ресторанах — зачастую не самые популярные в Поднебесной и сильно отличаются от привычного рациона ее жителей.

4. Способы приготовления пищи

Большинство блюд в Китае готовятся без использования соли. Вместо нее китайцы используют разнообразные травы и специи, соевый соус. Сахар тоже в блюда не добавляется. Сладость кулинарным изыскам придают сладкие корни, специи, свежие и сушеные фрукты. Зато в приготовлении блюд китайцы активно используют крахмал. Жители Поднебесной считают, что он помогает сохранить ум острым, а память хорошей.

Рецепт!

Не знаете, как вкусно приготовить рыбу, мясо или овощи, возьмите на вооружение рецепт из Китая. Окуните порционные ломтики пищи в смесь из яиц, специй и крахмала и доведите до готовности в духовке либо на гриле.

5. Традиционные продукты

Основа блюд в Китае — дичь, рыба, овощи, злаки, водоросли, бобовые, грибы и соевые продукты питания (тофу и соевый соус). Дичь — является диетическим источником высококачественного белка. Морепродукты богаты цинком, железом, йодом, Омега-3 и Омега-6 жирными кислотами. Свежевыловленную рыбу здесь чаще всего запекают, ничего не оставляя на следующий день. Грибы и водоросли — самые низкокалорийные составляющие меню, обладают полезными свойствами. Например, грибы шиитаке способствуют снижению холестерина в организме, а древесные грибы предупреждают образование тромбов.

6. Здоровый выбор напитков

Во время еды китайцы пьют только воду или чай. При этом в питании они придерживаются принципов умеренности. Переедание — это удар по организму, лишняя нагрузка на «сердце», риск нарушений обмена веществ и все предпосылки для заболеваний желудочно-кишечного тракта.

К чаю у жителей Поднебесной особое отношение, стоит только вспомнить китайскую церемонию чая. В основном китайцы пьют зеленый чай, который заваривают в специальных фарфоровых чашках водой, температура которой не превышает 90 градусов Цельсия. Только при таких условиях, по мнению местных эскулапов, чай раскрывает весь свой энергетический потенциал и целебные свойства. В зеленый чай никогда не добавляется сахар, а пьют напиток маленькими глотками, наслаждаясь каждым из них.

Лучший чай — это тот, что собран весной, он самый дорогой и самый целебный. Семья с невысоким достатком может позволить себе пить его только раз в неделю.

Факт!

Профессор Ли Цзюнь, исследователь, занимающийся вопросами долгожительства, рассказывает, что жители Поднебесной придерживаются правила «трех больше и трех меньше». В питании нужно налегать на фрукты и злаковые культуры, пить больше воды, при этом ограничить потребление жирной, сладкой и соленой пищи.

7. Отношение к жизни

Каждый человек в своей жизни сталкивается со стрессовыми ситуациями. Но там, где для одного человека стресс станет стимулом к действию, для другого превратится в препятствие или рок. Долгожители смотрят на мир с оптимизмом, веря, что сильное желание обрести счастье и сохранить здоровье — их гарантирует.

Чтобы минимизировать стресс в повседневной жизни, они создают гармонию у себя дома. Интерьер дома в Китае строится по определенным правилам. Только в этом случае дом станет обителью счастья и ключом энергии. Для привлечения материальных и духовных благ китайцы украшают свои жилища картинами природы, в интерьере обязательно присутствует вода — небольшой аквариум, фонтан или чаша, наполненная водой.

Комната для сна традиционно выполняется в зеленом или синем цвете. При этом наличие растений в горшках — обязательное условие. Зеркала категорически запрещено располагать прямо напротив дверей или возле входа в жилище, иначе в них будет уходить энергия жителей дома.

8. Профилактика и лечение заболеваний

Все болезни от нервов — считают европейцы. А китайские эскулапы уверены: главная причина — нарушение движения энергии ци. Согласно медицине Китая, внутренние органы человека связаны между собой и внешним миром посредство меридиан, по которым циркулирует энергия ци. Нарушение гармонии ведет за собой возникновение заболеваний.

Помочь в этой ситуации может воздействие специальными иглами на акупунктурные точки — места, где меридианы проходят максимально близко к коже. В Китае очень распространена традиция готовиться к сезону ОРВИ и гриппа с помощью иглорефлексотерапии. Она же является мерой профилактики в отношении инсульта и способов повышения иммунитета, а также «эликсиром молодости», предупреждающим старение.

Факт!

Самым популярным и эффективным лекарственным средством в Китае является женьшень. Существует даже народная поговорка: есть женьшень — человек здоров, нет его — болен». На основе этого растения китайцы готовят настойки, порошки, мази, отвары. Существует больше 1000 лекарств на основе корня данного растения. Однако средства на основе женьшеня категорически запрещено принимать детям. Кроме того, они подходят только для холодного времени года.

9. Ночь — время сна «Днем думы , а ночью — сны», — говорится в известной китайской пословице. Крепкий ночной сон — еще один секрет долголетия жителей Китая. Ведь именно в темное время суток в организме накапливается энергия ци.

Если вы никак не можете уснуть, воспользуйтесь популярным китайским рецептом отварите 30-50 г красных фиников и съешьте. Сладких снов!

Комментарий экспертаДжон Дей, доктор медицинских наук, кардиолог, исследователь феномена долгожительства

Большинство людей уверены, что на продолжительность жизни определяющее влияние оказывает генетика. Однако данные исследований 3000 пар близнецов, имеющих идентичные ДНК, но живущих в разных бытовых условиях и ведущих различный образ жизни, опровергают это. То, как долго вы будете жить, только на 25% зависит от генетики и на целых 75% — от образа жизни.

Так, исследования с участием 34 тысяч человек показали, что люди, которые питаются здоровой пищей, активны и не курят, живут в среднем на 7 лет дольше. При этом другие исследования показывают, что достаточно даже 15 минут активной физической нагрузки в день.

Люди, которые имеют тесные социальные связи, живут дольше. Согласно исследованиям с 308 тыс. участников, у них на 50% выше шансы стать долгожителями.

Нельзя не рассказать и о важности дыхания чистым воздухом. Если вы курите — остановитесь, инвестируйте в хороший воздушный фильтр. Китайская деревня Бама, где больше всего долгожителей, находится в пяти часах езды на автобусе от остальной части цивилизации и экология здесь — выше похвал.

Журналисты и исследователи, изучающие долгожительство отмечают, что уже спустя несколько дней проживания в деревне, на щеках появляется румянец, а настроение улучшается. Возможно, не последнюю роль в этом играет отсутствие телевизора, мобильных телефонов и прочих гаджетов.

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