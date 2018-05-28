Печеночный торт: лучшие рецепты

Бывает, что нужно быстро приготовить блюдо, которые будет вкусным, эстетичным на вид, а главное, сытным. Для таких случаев представляем вашему вниманию печёночный торт из говяжьей печени, а рецепт с пошаговыми фото поможет вам приготовить идеальное блюдо без особых усилий.

Традиционный рецепт

Это классический вариант, который точно понравится всем членам семьи и даже гостям, ведь такое красивое лакомство не стыдно поставить на праздничный стол. Из указанных ниже пропорций у вас получится приблизительно 10 порций.

Ингредиенты:

печень говяжья — 1 кг;

яйца — 3 шт. ;

молоко — 0,5 л;

мука пшеничная — 350 г;

морковь средних размеров — 2 шт. ;

лук репчатый — 2 шт. ;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

yandex_ad_1 Приготовление:

Для этого рецепта потребуется печёночный фарш из говядины. Приготовить его можно самостоятельно из целой говяжьей печени или приобрести готовый продукт в магазине.

К фаршу добавьте яйца и тщательно перемешайте. Влейте молоко, посолите и поперчите по вкусу. Все ингредиенты перемешайте до однородности. Добавьте частями муку, каждый раз хорошо перемешивая.

Если вы добавите муку сразу, то смешать продукты будет довольно проблематично.

Поставьте сковороду на медленный огонь и смажьте её растительным маслом. Поочерёдно выпекайте коржи. Для каждого печёночного блина хватит столько теста, сколько помещается в 1 половник.

Консистенция для коржей должна быть жидкой, чтобы они хорошо схватились во время жарки.

Как только блин поджарится с одной стороны, переверните его на другую. В общем, действия те же, что и для приготовления обычных блинов. Если вы хотите, чтобы торт получился максимально красивым, делайте тонкие коржи толщиной не более 0,5 см. Но даже если вы сделаете толстые коржи по нашему пошаговому рецепту с фото, печёночный торт из говяжьей печени у вас всё равно получится очень вкусным.

Когда коржи готовы, можно заняться приготовлением начинки. Для неё морковь помойте, очистите от кожуры и потрите на крупной тёрке. Лук очистите и порежьте на тонкие полукольца. Если луковицы горячат, то избавиться от неприятных привкусов поможет кипяток — залейте нарезанный лук горячей водой на несколько минут, после чего слейте воду и высушите дольки.

Подготовленные лук и морковь обжарьте с небольшим количеством масла на сковороде до золотистости лука.

Можно приступить к сборке торта. Делайте это по стандартной схеме: корж, начинка, корж и т. д. Если у вас получилось слишком много коржей, то сделайте 2 небольших торта. Так, их будет удобней резать, и они точно не распадутся.

Охладите печёночный торт в холодильнике и подавайте к столу.

Печёночный торт с майонезом

Вот другой рецепт с пошаговыми фото. Этот печёночный торт из говяжьей печени готовится без овощей, зато в его составе присутствует чесночно-майонезный соус. Он идеально подойдёт для тех, кто не любит лук и морковь, но обожает блюда «с перчинкой».

yandex_ad_2 Ингредиенты:

говяжья печень — 500 г;

мука — 4 ст. л. ;

молоко — 2 ст. ;

майонез — 300 г;

куриные яйца — 4 шт. ;

чеснок — 6-8 зубчиков;

сода — 1 ч. л. ;

растительное масло — 5 ст. л. ;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление:

Как и в предыдущей рецепте, печёночный фарш можно приготовить в домашних условиях или приобрести в магазине. Если вы решите заняться приготовлением самостоятельно, предварительно промойте и отделите печень от жилок. Порежьте печень на небольшие кусочки, чтобы мясорубке было легче перемолоть её.

Когда фарш готов, можно добавлять к нему остальные ингредиенты. Сначала разбейте яйца, после чего влейте молоко и растительное масло. Добавьте соль, перец, всё хорошо перемешайте. Через сито постепенно введите муку.

Последним ингредиентом для теста будет сода. Её необходимо погасить уксусом или кипятком, чтобы она не придавала коржам лишних привкусов. Благодаря соде коржи получатся более пышными и нежными.

Итак, когда тесто готово, можно начинать печь коржи. Делается это на сковороде без растительного масла, так как мы уже добавили его в тесто. Коржи пекутся так же, как и блины. Благодаря соде при жарке блины будут подниматься, поэтому делать их предварительно толстыми не надо.

Сковороду можно заменить блинницей — она ускорит и облегчит процесс.

Для приготовления майонезного соуса чеснок измельчите при помощи чеснокодавки. Если вы хотите, чтобы в соусе остались выраженные кусочки чеснока, то просто порежьте его ножом на небольшие кусочки. Смешайте чеснок и майонезом и соус готов. К слову, если вы хотите, чтобы торт получился более диетическим, приготовьте майонез самостоятельно. Это займёт немного времени, но с домашним майонезом блюдо будет значительно полезней.

Соберите торт, смазывая каждый корж чесночным соусом. Дайте ему несколько часов настояться в холоде.

include_poll1677

Приятного аппетита!

Торт с печенью и баклажанами

Печёночный торт с баклажанами — довольно необычное, но безумно вкусное сочетание. Попробовав однажды, вы будете готовить печеночный торт из говяжьей печени только по этому пошаговому рецепту с фото.

Ингредиенты:

фарш их говяжьей печени — 500 г;

мука — 150 г;

яйцо — 1 шт. ;

морковь — 1 шт. ;

помидор — 1 шт. ;

средний баклажан — 1 шт. ;

головка чеснока — 1 шт. ;

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление:

В говяжий фарш добавьте 1 яйцо и всыпьте муку, предварительно просеяв её, чтобы коржи были более воздушными. Перемешайте ингредиенты между собой. Сделать это удобней миксером, так как на сначала консистенция будет довольно плотная и тщательно перемешать её вручную будет сложнее. В конечном этапе тесто должно получиться жидким, как сметана.

Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте маслом и вылейте часть теста. Коржи жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, после чего переворачивайте.

Оставьте коржи остывать, а сами займитесь начинкой. Баклажан помойте, очистите от кожуры и порежьте на тонкие дольки. То же самое повторите с морковью, но вместе того, чтобы резать, её можно натереть на тёрке. Помидор помойте и нарежьте на небольшие кубики. Овощи соедините в 1 сковороде, добавьте немного растительного масла и тушите 10 минут.

Посолите готовые овощи и начните собирать торт. На каждый корж кладите овощи, смазывайте их сверху небольшим количеством майонеза и закрывайте другим печёночным блином.

Оставшимися овощами можно украсить торт сверху, после чего отправить его в холодильник на несколько часов. Блюдо готово!

Печёночный торт в духовке

Этот рецепт очень похож на традиционный. Единственным его отличием является то, что готовится он не на сковороде, а в духовке. А также здесь используется сметана, но и без неё можно вполне обойтись или заменить соусом на ваш вкус.

Ингредиенты:

печёночный фарш — 0,8 кг;

мука — 4 ст. л. ;

морковь — 3 шт. ;

луковица — 1 шт. ;

яйца — 2 шт. ;

молоко — 70 мл;

зубчики чеснока — 3 шт. ;

растительное масло — 3 ст. л. ;

жирная сметана — 400 мл;

соль, перец — по вкусу;

сода;

растительное масло.

Приготовление:

Перед началом приготовления включите духовку на 180 градусов, чтобы она успела прогреться. Сами же займитесь приготовлением теста: смешайте в глубокой тарелке измельчённую печень с молоком и яйцами. Используйте для этой цели блендер или миксер — так вы значительно упростите себе задачу.

Предварительно просеяв, всыпьте муку, посолите и добавьте немного перца по вкусу. Добавьте растительное масло, после чего погасите соду и добавьте её в ту же посуду. Последний раз всё тщательно перемешайте и направляйтесь к духовке.

На дно силиконовой формы налейте тонким слоем тесто так, чтобы все массы хватило на 6-7 коржей.

Время выпекания зависит от того, какой толщины слой вы нальёте и какого диаметра у вас форма.

Измельчите морковь, лук и пассеруйте их на сковороде в течение получаса. Затем посолите и добавьте в овощи несколько зубчиков измельчённого чеснока. По желанию добавьте к начинке сметану.

Соберите торт, дайте ему пропитаться в холодильнике несколько часов. Заваривайте чай и зовите гостей!