Рецепт вкусного торта молочная девочка

Существует несколько тысяч рецептов тортов, которые можно приготовить дома, и каждый рецепт по-своему уникален. Мы же поговорим о том, как приготовить вкусный десерт под названием «Молочная девочка», этот торт легко готовится в домашних условиях, если в точности следовать пошаговому рецепту с фото. При правильном приготовлении и украшении лакомства, торт можно подать к столу даже на большой праздник.

Стоит отметить, что десерт готовится просто, но процесс приготовления занимает довольно долгое время, поэтому придется запастись терпением, ведь результат точно вас порадует. Коржи в таком десерте выпекаются по отдельности, при этом их важно делать максимально тонкими, чтобы они хорошо пропитались кремовой основой. Именно от толщины коржей зависит вкус готового десерта.

Для приготовления применяется сгущенное молоко хорошего качества, оно должно быть изготовлено из цельного молока и сахара, продукт с пальмовым маслом непригоден для приготовления лакомства.

yandex_ad_1 Чтобы сделать десерт более свежим и необычным, между каждым слоем можно уложить свежие кусочки фруктов. Отлично с кремом сочетается киви и бананы, не менее красиво выглядят дольки апельсина. Классический рецепт же подразумевает приготовление торта без каких-либо фруктовых добавок, для украшения можно использовать плитку шоколада.

Классический рецепт торта «Молочная девочка»

Готовить торт «Молочная девочка» в домашних условиях несложно, достаточно только строго следовать пошаговому рецепту с фото. Десерт несложен в приготовлении, но занимает достаточно времени, поэтому стоит это учесть при начале приготовления.

Ингредиенты для коржей:

качественное сгущенное молоко — 410 грамм;

пшеничная мука 1 сорта — 1 стакан;

куриное яйцо — 2 штуки;

разрыхлитель — 1 пачка.

Ингредиенты для крема:

сливки жирностью более 33% — 430 мл;

сахарная пудра — 0,5 стакана.

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Процесс приготовления теста:

Замесить тесто для торта несложно, процесс приготовления прост и каждая хозяйка сможет его выполнить. Сначала в миску разбивают два куриных яйца, а затем туда же отправляют банку сгущенного молока. Составляющие тщательно перемешиваются с помощью миксера, чтобы получилась однородная консистенция.

Теперь к массе добавляется один стакан муки, которую предварительно смешали с разрыхлителем.

После этого снова берется миксер и все повторно взбивается. Если миксера нет, можно воспользоваться обычным венчиком. В итоге получается довольно жидкая смесь. Важно следить за густотой теста, если масса получится слишком вязкой, из нее не получится испечь хорошие коржи.

Тесто должно настояться в течение пятнадцати минут, это дает возможность получить более пышные кожи.

yandex_ad_2 Процесс выпекания коржей:

Пока тесто будет настаиваться определенное время, следует подготовить пергамент для выпечки.

Сначала берется бумага для выпечки, и от нее отрезают подходящий по размеру лист. После этого с помощью карандаша на бумаге прорисовывают круг, который будет иметь диаметр около 20 сантиметров.

Если на бумаге помещается два круга, можно сделать прорисовку двух кругов, это ускорит процесс приготовления десерта. Очень важно, чтобы коржи при выпечке не соприкасались друг с другом. После этого бумага укладывается на противень.

Можно взять тесто и с помощью ложки выложить небольшое количество массы на середину нарисованного круга, после чего ложкой тесто разравнивают, придавая будущему коржу необходимую форму. На один корж достаточно использовать не более двух ложек теста.

Коржи помещают в прогретый духовой шкаф, его температура должна находиться на отметке 180 градусов, процесс запекания длится от пяти до семи минут. Процесс запекания проходит очень быстро, и как только корж подрумянится, его можно вынимать из духовки.

Готовые коржи осторожно снимают с пергамента и оставляют остывать на кухонном полотенце, также можно использовать обычный лист бумаги. Тем временем готовятся следующие коржи, пока тесто не закончится.

Когда все заготовки будут выпечены, их складывают друг на друга, проложив пергаментной бумагой, а пока заготовки будут остывать, можно заняться приготовлением крема.

Процесс приготовления крема:

Берутся жирные сливки, необходимо использовать именно продукт жирностью от 30%, иначе не получится взбить сливки в крепкую пену. Чтобы процесс взбивания прошел хорошо, продукт предварительно охлаждают, а также в камеру холодильника помещают венчики и миску.

К сливкам добавляют сахарную пудру, после чего взбивают массу до густого крема.

Процесс сборки торта:

Так как крем и коржи уже полностью подготовлены, можно приступить к последнему этапу. Чтобы собрать торт, необходимо просто смазать каждый корж кремом, а затем сложить заготовки друг на друга.

Чтобы десерт получился мягким и нежным, не стоит жалеть крема. Сливки хорошо пропитают коржи, и они получатся очень вкусными.

Когда торт будет полностью собран, остатками крема смазывают верх и бока десерта. Если есть желание, то торт «Молочная девочка», приготовленный в домашних условиях по пошаговому рецепту с фото, украшают с помощью кокосовой стружки или дроблеными орехами.

Как говорят, опытные хозяйки, десерт становится более вкусным, если дать ему несколько часов настояться. Тогда коржи пропитаются кремом и станут еще более вкусными. Настаивают десерт в камере холодильника одну ночь, уже утром можно насладиться десертом.

В качестве дополнительного украшения можно использовать миндальные хлопья или цветы из мастики.

Вариант сметанного крема для торта

Такой торт можно готовить не только со сливочным кремом, но и со сметанным, не менее вкусным получится десерт, если приготовить его с заварным и пломбирным кремом. Готовить кремовую основу несложно:

Сначала берется сахарный песок и сметана высокого процента жирности, после этого оба продукта смешивают и взбивают с помощью миксера.

К крему следует добавить ароматизатор, обычно хозяйки применять ваниль, но можно также использовать фундук или миндаль.

Повара советуют применять не обычный сахарный песок, а сахарную пудру для приготовления десерта. Крупинки сахара долго растворяются, а сахарная пудра разойдется в креме за несколько секунд. Чтобы крем стал более густым, его следует поставить в камеру холодильника на несколько минут.

Простые советы по приготовлению десерта

При выпечке торта «Молочная девочка» в домашних условиях, можно неточно следовать пошаговому рецепту с фото, ведь никто не запрещает экспериментировать с выпечкой, чтобы получить более интересный и вкусный десерт.

Несколько полезных советов:

При приготовлении сметанного крема, можно добавить в него немного лимонной цедры, чтобы придать необычный вкус и аромат торту. Также для ароматизации подойдет коричный порошок, дробленые грецкие орехи или различные эссенции.

В сливочный крем разрешено добавить немного молотого кофе или какао-порошка, чтобы сделать кофейный или шоколадный десерт.

Какао можно добавлять непосредственно в тесто для торта, также в основу разрешено всыпать орехи.

Для пропитки коржей рекомендуется применить ром или коньяк, если лакомство готовится для взрослых.

Для детей же коржи пропитывают сладким вареньем или сиропом, чтобы торт получился более сочный и нежный.