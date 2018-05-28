Гречневая диета: меню на 7 дней

Гречневая диета — это достаточно простой и при этом полезный для организма способ снизить вес. Монодиета отличается своей высокой эффективностью и результативностью. Как говорят, женщины которые уже использовали такой вариант питания на себе, после соблюдения правил питания, улучшается не только фигура, но и общее самочувствие.

Существует множество достоинств такого диетического питания, именно по этой причине так много женщин отдают предпочтение гречневой диете для похудения. Питание по такой схеме рассчитано на 7 дней, при этом диетологи разработали меню на каждый день, чтобы процесс снижения веса шел равномерно и правильно.

Основные правила

У каждой диеты имеются свои правила, которым необходимо следовать неукоснительно. И у этой диеты имеется ряд требований, которые придется строго соблюдать:

Питаться следует дробно, приемы пищи производят не менее пяти раз в день. За сутки женщина должна съедать не менее 400 граммов гречневой крупы, при этом вес измеряют в сухом виде. Во время каждого приема пищи, девушка должна использовать в качестве основного блюда пропаренную гречневую крупу. Эффективность соблюдения диеты будет намного лучше, если применять не обжаренную гречку, а сырой продукт, хотя найти такую крупу достаточно сложно. За день следует пить большое количество очищенной воды, нормой считается не менее 1,5 литра, но лучше всего выпивать 2 литра воды. Последний прием пищи должен производиться не позднее семи вечера. В рацион питания вместе с гречкой могут быть включены такие продукты, как кефир с низким содержанием жира, кислые виды фруктов, а также овощи без крахмала в составе (капуста и морковь). Полезно добавить в ежедневное меню травяной чай без добавления сахарного песка, такой напиток рекомендуется выпивать перед каждым приемом пищи за тридцать минут. Травяной настой помогает нормализовать работу нервной системы, что положительно сказывается на процессе похудения. Продолжительность сна должна составлять около восьми часов, здоровый сон важен для организма. В процессе похудения могут возникать растяжки на коже, чтобы этого избежать, диетологи советуют использовать специальные антицеллюлитные крема с питательным эффектом. Также полезно использовать контрастный душ. Эффективность диеты и результат будут более заметны, если дополнить диету специальными упражнениями, физические нагрузки способствуют быстрому похудению. Так как монодиета включает в себя использование минимального количества продуктов, в организм будет поступать недостаточное количество витаминов, чтобы восполнить недостаток минералов и витаминов, следует использовать витаминные комплексы.

Как говорят, диетологи гречневая диета для похудения на 7 дней легко переносится организмом, но очень важно правильно составить меню на каждый день, чтобы процесс похудения был заметен. Если же результат за неделю не устроит женщину, можно продлить такой вариант питания еще на несколько дней, но при этом включив в меню большое количество фруктов и овощей.

Преимущества и недостатки гречневой диеты

Любой вид диетического питания имеет список достоинств и недостатков, и гречневая диета не является исключением. Чтобы понять, стоит ли использовать такой вариант питания, следует подробнее изучить плюсы и минусы.

К основном достоинствам диеты стоит отнести:

Минимальные затраты. Это главное преимущество диеты на основе гречки. Стоимость одной пачки гречневой крупы невелика, а так как это является главным продуктом в питании, затраты останутся минимальными. Гречка является дешевой крупой, а одной пачки хватает на довольно долгое время. При этом в первые дни женщины обычно едят больше гречки, чем в последние дни диеты. Польза. В составе крупы содержится множество витаминов и минеральных компонентов, поэтому гречка очень полезна для организма. Нет необходимости готовить. Достаточно только с вечера запарить один стакан гречневой крупы, а уже утром блюдо будет готово к использованию. Очищение организма. В гречневой крупе присутствует клетчатка, благодаря этому компоненту, гречка очищает организм от шлаков и токсинов, скопившихся в кишечнике. В дополнение продукт помогает очистить кровь от холестерина. Эффективность. Если женщина сможет строго соблюдать правила диетического питания, то за один день можно избавиться от 500 граммов лишнего веса. Но стоит помнить об индивидуальных особенностях организма, результат не всегда может быть таким заметным.

Главные недостатки диетического питания

Такая гречневая диета для похудения на 7 дней имеет определенные недостатки, например, меню на каждый день должно состоять из минимального количества продуктов. К главным недостаткам можно отнести:

Минимальный набор продуктов. Так как это монодиета, то и продуктов в меню у женщины будет минимальное количество, а основным блюдом останется запаренная гречка. Чтобы ежедневно есть только эту крупу, необходимо обладать сильным характером и ставить перед собой четкую цель. Вкус крупы. Гречка может быть вкусной, если добавить к ней соус или приправу, но без этих добавок вкус у продукта на любителя. При этом стоит помнить, что использовать масло и соусы для улучшения вкуса гречки запрещено. Не многие худеющие выдерживают монодиету, так как вкусовые качества продукта надоедают, а добавление соли и приправ приводит к ухудшению результатов похудения.

Перечисленные выше проблемы касаются не только гречневой диеты, но и всех остальных видов монодиет, так как питаться один продуктом на протяжении определенного времени достаточно сложно. Чтобы диетическое питание легче проходимо, стоит правильно подготовить меню на неделю.

Продукты, которые можно использовать при диете

Существует определенный список продуктов, которые допускается применять во время гречневой диеты для похудения. Можно составить меню на каждый день на все 7 дней диетического питания, и дополнить основные приемы пищи другими продуктами, которые сочетаются с гречкой. К таким продуктам можно отнести:

Натуральный мед. Можно добавлять этот продукт в гречневую кашу, на сто граммов запаренной крупы используется не более одной чайной ложки меда. Такая добавка позволяет улучшить вкус блюда, а также наполняет организм витаминами. Сухофрукты. Разрешено добавлять в гречневую кашу небольшое количество сухофруктов, чтобы дополнить вкусовые качества гречки, а также насытить организм микроэлементами и витаминами. Лук. Этот продукт не только является хорошей профилактикой вирусных заболеваний, но еще и обладает интересным вкусом, поэтому его можно использовать для улучшения вкусовых качеств гречки. Овощ обжаривают в небольшом количестве растительного масла и добавляют в блюдо. Натуральный йогурт. К нему можно добавить небольшое количество свежих ягод или фруктов, но сахарный песок использовать строго запрещено. Можно применять натуральный йогурт вместо кефира. Мясо курицы отварное или нежирная рыба. За день можно съесть не более 150 граммов такого продукта, прекрасно продукты сочетаются с запаренной гречкой. В данном случае организм будет получать дополнительно животные белки. Белки куриных и перепелиных яиц. Этот продукт в отварном виде может быть использован в качестве дополнения к основному блюду.

Придется учесть, что добавлять все разрешенные продукты в один день нельзя, необходимо чередовать их использование. То есть, сухофрукты и курицу не едят в один день, можно применить только один дополнительный вид продукта. Чтобы гречневая диета для похудения на 7 дней дала свои результаты, важно подобрать подходящее меню на каждый день. Ниже мы подробнее поговорим о том, как составить план питания на неделю.

Примерное меню на 7 дней

Чтобы процесс похудения шел правильно, диетологи советуют сразу составить подходящий вариант питания, а затем придерживаться созданного меню в течение одной недели. Кроме того, специалисты рекомендуют полностью убрать из холодильника такие продукты, которые запрещены во время похудения, это помогает избежать срывов.

День первый:

завтрак: крупа гречневая (110 грамм), кефир обезжиренный (120 мл); полдник: зеленое яблоко; обед: рыба отварная или на пару (100 грамм), гречневая крупа (100 грамм), салат из овощей (65 грамм); перекус: обезжиренный кефир 120 мл; ужин: крупа гречки запаренная (140 грамм), кефир обезжиренный 1 стакан.

День второй:

завтрак: запаренная гречка (120 грамм), чашка зеленого чая без сахара; полдник: обезжиренный кефир (160 мл); обед: филе куриное на пару (90 грамм), гречка запаренная (130 грамм), свежие овощи (55 грамм); перекус: обезжиренный кефир (130 мл); ужин: стакан кефира 1% и порция гречневой крупы.

День третий:

завтрак: гречневая крупа (130 грамм), натуральный йогурт (180 грамм); полдник: грейпфрут 1 штука; обед: сыр с низким содержанием жира (25 грамм), запаренная крупа гречки с овощным рагу; перекус: обезжиренный кефир (170 мл); ужин: стакан кефира 1% и порция гречневой крупы.

День четвертый:

завтрак: отварное куриное яйцо и гречка, запаренная (160 грамм); полдник: зеленое яблоко; обед: творог обезжиренный (120 грамм), салат из свежих овощей (90 грамм), отварная гречка (120 грамм); перекус: стакан обезжиренного кефира; ужин: порция запаренной гречки и стакан кефира.

День пятый:

завтрак: хлеб отрубной 1 кусочек, запаренная гречка (180 грамм); полдник: свекла отварная; обед: куриное филе на пару и порция гречневой крупы; перекус: кефир обезжиренный (150 мл); ужин: стакан кефира и порция гречневой каши.

День шестой:

завтрак: творог обезжиренный (120 грамм), отварная гречка (130 грамм), куриное яйцо; полдник: любой фрукт; обед: салат из свежих овощей (85 грамм), гречка отварная (120 грамм), рыбное филе на пару (90 грамм); перекус: обезжиренный кефир (140 мл); ужин: стакан кефира 1% и порция гречневой каши.

День седьмой:

завтрак: обезжиренный натуральный йогурт (120 грамм), гречка отварная (160 грамм); полдник: кефир обезжиренный 1 стакан; обед: куриное филе на пару (80 грамм), огурец (55 грамм), крупа гречневая запаренная (120 грамм); перекус: обезжиренный кефир (150 мл); ужин: стакан кефира 1% и порция гречневой каши.

Можно ли использовать соль

Так как это монодиета, то использовать можно только тот список продуктов, который разрешен к применению вместе с гречневой крупой. В качестве добавок запрещено использовать любые подсластители, сахарный песок, а также приправы, соусы и непосредственно соль. Вкусовые добавки дают возможность съесть больше пищи, если же не добавлять соль и специи, то количество съеденной пищи значительно уменьшится.

Можно ли использовать овощи

Такие продукты можно использовать в монодиете, но только определенные виды овощей и в определенном количестве. Если использовать классический вариант диеты, то овощи можно использовать только во время выхода из питания. Но при соблюдении облегченной диеты, разрешено включить в меню некоторые виды овощей и фруктов.

К разрешенным овощам следует отнести брокколи, свежие огурцы и цветную капусту. а также шпинат и свежие томаты. Белокочанная капуста не подходит для такого типа диеты, она приводит к вздутию живота, а также может усиливать ощущение голода. Придется полностью исключить из меню такие овощи, в которых присутствует крахмал. К таким овощам относится картофель, кукуруза и свекла.

Противопоказания

Гречневая диета для похудения на 7 дней, даже с правильно составленным меню на каждый день, может принести определенный вред организму. Перед тем как начинать использование монодиеты, стоит ознакомиться с противопоказаниями к диете. Например, такой вариант питания нельзя применять во время беременности, а также в период кормления ребенка грудным молоком. Кроме этого, запрещено применять гречневую диету при гипертонии, сердечной и почечной недостаточности. После операций на брюшной полости или при наличии сахарного диабета, придется подобрать другой вариант снижения веса.