Сколько нужно съесть чернослива

Сухофрукты обладают высокой ценностью, так как содержат в своем составе множество полезных витаминов и минералов. Но стоит отметить, что чернослив несет для организма не только пользу, но и вред, именно поэтому важно знать, сколько нужно съесть ягод, чтобы не принести вреда своему организму.

Чернослив уже множество лет используется в кулинарии, его применяют не только для приготовления сладких десертов, но и для вторых блюд, а также для различных салатов. Польза продукта высока, так, как всем известно, о том, что продукт помогает наладить пищеварение и справляется с запорами. Все же даже натуральное лекарство следует использовать осторожно, так как в некоторых случаях оно может нанести вред здоровью.

Польза чернослива

Плоды чернослива могут принести как пользу, так и вред для организма, мы обсудим сколько нужно съесть таких ягод, чтобы получить положительный эффект от лечения. Кроме того, мы подробнее опишем все возможные полезные свойства этих сухофруктов. К полезным качествам следует отнести:

Очищение печени. Даже традиционная медицина уже несколько лет назад выяснила, что чернослив помогает очистить ткани печени, а также ускоряет восстановление поврежденных тканей. Чтобы ускорить отток желчи, пациентам следует готовить специальные отвары на основе чернослива. Общее улучшение здоровья. Как говорят, исследования, плоды помогают улучшить общее самочувствие человека, если использовать сухофрукты правильно. Если возникло ощущение голода, достаточно съесть несколько высушенных ягод, это утолит ощущение голода, при этом для организма такой перекус не принесет вреда. Такие сухофрукты быстрее насыщают организм, чем печенья или свежие фрукты. Помогает улучшить концентрацию и внимание. Чернослив просто необходим тем, кто много времени проводит за рулем автомобиля, или имеет работу, на которой необходимо концентрировать внимание. В составе присутствует альфа-каротин, который оказывает благоприятное действие на зрение и работу мозга. Пациентам с низким зрением важно включить плоды в рацион питания. Улучшение работы пищеварительной системы. Если говорить точнее, то чернослив положительно сказывается на перистальтике кишечника. При этом плоды активно работают и помогают нормализовать микрофлору кишечника. Это уменьшает количество запоров, а также не дает образовываться газам. Разрешен при ожирении. Конечно, чернослив при лишнем весе может принести не только пользу для здоровья, но и вред, именно поэтому важно узнать, сколько нужно съесть плодов, чтобы не навредить себе. При использовании ягод в умеренном количестве, можно восполнить недостаток полезных компонентов, но не нанести вреда фигуре. При диабете же следует быть крайне осторожным с использованием сухофруктов. Очищение организма. Отвары из чернослива часто применяются для очищения организма от шлаков и токсинов. Напиток положительно сказывается на составе крови, а в дополнение улучшает кровоток и очищает сосуды от холестерина. При нарушениях в работе сердца. Если пациент страдает от заболеваний сердечной системы, то ему следует включать в рацион питания высушенные ягоды сливы. Полезно применять чернослив как в свежем виде, так и добавлять в различные блюда. При гипертонии. Сухофрукты обладают лечебными свойствами, которые помогают при гипертонии. Чернослив оказывает мочегонное действие, что дает возможность снизить артериальное давление. Также это приводит в норму внутричерепное давление, что снимает приступы головных болей и пульсацию. Бактерицидное действие. Свойства чернослива полезны для ротовой полости, так как вещества в составе сухофруктов уничтожают вредных бактерий, что является профилактикой кариеса и стоматита. Дополнительно чернослив укрепляет зубную эмаль. Лечение бронхита. В народной медицине используют настой на основе плодов, чтобы провести лечение бронхита. Плоды перетирают и заливают водкой, после чего настаивают некоторое время и принимают по чайной ложке три раза в сутки. Настойка помогает вывести мокроту из легких.

Какое количество можно есть

Чтобы чернослив приносил только пользу для организма, и не нанес никакого вреда, следует выяснить, сколько нужно съесть плодов. Все же нет определенных правил, которые указывают количество разрешенных ягод. Это просто продукт питания, а не лекарственное средство.

Все же диетологи советуют за один день съедать не более 12 сухофруктов, в этом количестве содержится такое количество фруктозы, которые полностью безопасно для здорового человека. Двенадцать ягод в день никак не повлияют на фигуру, но это количество следует разделить на несколько приемов. Если же съедать больше чернослива, это может привести к развитию диареи.

Вред и противопоказания

Хотя продукт и обладает большим списком полезных свойств, все же есть у чернослива определенные противопоказания к использованию. Если им пренебрегать, то плоды могут нанести вред здоровью. При использовании сухофруктов в качестве лечебного средства, стоит проконсультироваться с доктором.

Возможный вред чернослива:

продукт обладает высокой калорийностью, поэтому его не стоит использовать людям, страдающим от ожирения; плоды имеют в составе много сахара, что запрещает его использование в пищу людям, страдающим от сахарного диабета, если же человек хочет использовать чернослив, то делать это можно только после консультации с врачом; при кормлении грудью придется отказаться от сухих плодов, если у ребенка начался период колик или у малыша возникло нарушение стула; в некоторых случаях наблюдается аллергическая реакция на чернослив, а также индивидуальная непереносимость продукта.

Все эти причины придется учитывать, чтобы сухофрукты приносили только пользу организму. Стоит помнить, что дешевые ягоды могут быть опасны, так как низкая цена говорит о наличии добавок, красителей и консервантов в ягодах. Такой продукт не только будет не полезен, но и опасен для здоровья.