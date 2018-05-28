Готовим вкусный компот из сухофруктов

Многие хозяйки предпочитают не покупать различные соки в магазинах, а готовить дома полезные компоты из свежих и сушеных фруктов. Домашние напитки более полезны, при этом здесь хозяйка сама контролирует процесс приготовления компота.

В такие напитки можно добавлять самые разнообразные плоды и ягоды, но мы более подробно поговорим о том, как варить компот из сухофруктов. Сегодня существует масса рецептов с фото по приготовлению этого напитка, мы опишем самые вкусные, простые и популярные.

Простые рекомендации по приготовлению

Есть несколько простых рекомендаций, которые помогут получить вкусный и ароматный напиток из сухофруктов:

Часто хозяйки используют сухофрукты, которые куплены в магазине, так как нет возможности применять домашние плоды. Если приходится для варки использовать покупные плоды и ягоды, следует внимательно относиться к качеству покупки. Хорошая курага, например, должна иметь тусклый цвет, при этом в ней не будет вкраплений. Когда сухофрукт имеет яркий оттенок, это может говорить о наличии красителя и консервантов. Перед применением сухофруктов, их следует тщательно промыть в воде, а затем просушить. Чтобы ягоды хорошо промылись, их рекомендуется замочить в холодной воду на 15 минут. Подготовленные плоды помещают только в кипящую воду. На один килограмм сухофруктов используется не менее четырех литров воды, так как в процессе варки плоды увеличатся в размерах в два раза. Не меньшую роль играет длительность варки, если варить компот дольше указанного времени, то плоды полностью потеряют свои полезные свойства. Например, груши и яблоки сначала замачивают, а потом варят не больше получаса. Изюм разрешено варить не больше пяти минут, а остальные сухофрукты подвергаются тепловой обработке не больше 15 минут. Многие хозяйки хотят знать, как варить компот из сухофруктов, но здесь большую роль играет окончание варки. После того как напиток будет готов, его снимают с огня, накрывают крышкой и укутывают теплым полотенцем. В таком виде компот настаивается не менее двух часов.

Некоторые рецепты с фото предлагают добавлять в напитки не только сахарный песок, но и немного натурального меда, тростниковый сахар и фруктозу. Для усиления вкуса применяется коричный порошок и гвоздика. Яблочный и грушевый компот прекрасно сочетается с различными цитрусовыми.

Классический компот с сахаром

Сегодня хозяйка может в любом магазине приобрести набор из сухофруктов, который предназначен для варки компота. Все же повара советуют покупать сухофрукты отдельно, или готовить их самостоятельно, чтобы получить действительно вкусный и полезный напиток.

Ингредиенты:

сахарный песок — по вкусу; яблоки сушеные — 210 грамм; чернослив — 110 грамм; груша сушеная 0 60 грамм; курага — 60 грамм.

Процесс приготовления:

Перед тем как начать приготовление компота, следует провести подготовку всех продуктов. Для этого ингредиенты сначала промывают, а затем несколько раз опускают в крутой кипяток. Таким образом, ягоды и фрукты очищаются от загрязнений. После этого можно переложить составляющие в дуршлаг и промыть обычной водой. Теперь понадобится глубокая кастрюля, в нее наливают около трех литров воды и ставят на сильный огонь. Как только вода начнет кипеть, в нее перекладывают сушеные плоды, сначала помещают груши и яблоки, чуть позднее выкладывают чернослив и курагу. Яблоки и груши варят пятнадцать минут, после этого кладут чернослив и курагу, и варят все еще пятнадцать минут. Только после этого добавляют в компот сахарный песок. Напиток перемешивают и варят еще в течение десяти минут. Когда напиток будет полностью готов, его снимают с огня, накрывают крышкой и заворачивают в полотенце. В таком виде компот настаивается не менее одного часа.

Компот с добавлением вишни и меда

Этот рецепт с фото дает возможность понять, как правильно варить компот из сухофруктов, чтобы он получился ароматным и наваристым. В итоге напиток получит красивый цвет и невероятный вкус.

Ингредиенты:

изюм — 25 грамм; вода очищенная — 1 литр; вишня свежая — 25 грамм; чернослив — 45 грамм; яблоки сушеные — 45 грамм; груши сушеные — 25 грамм; мед натуральный — 100 грамм.

Процесс приготовления:

Сначала все сухофрукты промываются в воде, а затем перекладываются в большую кастрюлю, где будет вариться напиток. Подготовленные плоды заливают очищенной водой, и ставят емкость на огонь, чтобы начать варку компота. Стоит учесть, что сначала в воду закладывают яблоки и груши, а через пятнадцать минут варки добавляют остальные компоненты, кроме изюма. Напиток варится до полной готовности, а за пять минут до окончания варки, можно всыпать в компот изюм. Далее в напиток добавляют мед и все тщательно перемешивают, если компот вышел недостаточно сладким, к нему дополнительно всыпают сахар, или увеличивают порцию меда. Когда напиток будет готов, его накрывают крышкой и оставляют остывать.

Рецепт с курагой

В составе такого компота будет минимальное количество ингредиентов, но все же в итоге получается сладкий и вкусный напиток, который придется по вкусу и детям и взрослым. Благодаря рецепту с фото, каждая хозяйка сможет понять, как варить компот из сухофруктов правильно.

Ингредиенты:

курага — 340 грамм; сахарный песок — 0,5 стакана.

Процесс приготовления:

В небольшую кастрюлю наливается один литр очищенной воды, после чего жидкость доводится до момента кипения. В кипящую воду добавляют половину стакана сахарного песка, сироп кипятят до того момента, пока сахар полностью не растворится. Пока сироп будет вариться, стоит заняться подготовкой сушеных абрикосов. Ягоды промывают в воде несколько раз, затем их перебирают и удаляют косточки, если они есть. Как только курага будет готова, ее отправляют в кипящий сироп и варят около семи минут. После этого кастрюля накрывается крышкой и напиток настаивается около одного часа.

Рецепт с добавлением тыквы

Это довольно интересный вариант варки компота, рецепт отлично подходит тем хозяйкам, которые любят тыкву. Кроме того, такой компот будет полезен маленьким детям.

Ингредиенты:

шиповник сушеный — 55 грамм; тыква — 210 грамм; смесь из сухофруктов — 210 грамм; сахарный песок — 120 грамм; вода очищенная — 3 литра; корица — 1 палочка.

Процесс приготовления:

Тыква очищается и нарезается небольшими по размеру кусочками, также следует перебрать смесь из сухофруктов. Если есть необходимость, то фрукты и ягоды промывают и замачивают на какое-то время в воде. В кастрюлю наливают один литр воды, добавляют туда необходимое количество сахарного песка, а затем всыпают ягоды шиповника. Емкость помещается на огонь, и все варится после закипания в течение пятнадцати минут. За этот период шиповник станет довольно мягким, а воды приобретет розовый оттенок. В отвар наливают еще два литра воды, после чего выкладывают туда смесь из сухофруктов и тыкву, добавляют палочку корицы. Компот варится в течение двадцати минут. Иногда необходимо увеличить время до получаса. Кастрюля снимается с огня и накрывается крышкой, в таком виде напиток настаивают до охлаждения.

Компот с изюмом

Для многих из нас компот является напитком из детства, ведь его часто варили наши мамы, и именно этот напиток подавали на обед в детском саду. Мы же попробуем приготовить не менее вкусный напиток по рецепту с фото. В этом рецепте не содержится сахарного песка, так как компот станет довольно сладким благодаря изюму.

Ингредиенты:

яблоки сушеные — 110 грамм; чернослив — 130 грамм; урюк — 55 грамм; груша — 120 грамм; изюм — 140 грамм.

Процесс приготовления:

Теперь можно узнать, как варить такой компот из сухофруктов, для этого сухофрукты промывают водой, а затем заливают кипятком на несколько минут. После этого в кастрюлю наливают воду и доводят до кипения, туда отправляют подготовленные сухофрукты. Сначала укладываются яблоки и груши, также можно положить в воду урюк. Варят эти ингредиенты в течение двадцати минут, после чего добавляют оставшиеся ягоды, огонь убавляют и варят все еще около пятнадцати минут. Если есть возможность, то изюм лучше добавить в компот в самом конце варки. Готовый напиток оставляют настаиваться под крышкой, если есть желание, после остывания напиток процеживают.

Такой освежающий напиток можно подавать как в холодном, так и в горячем виде. Компот отлично подходит к разнообразным десертам, или же его используют в качестве третьего блюда во время обеда.