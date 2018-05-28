Правила сушки тела для девушек

До лета осталось совсем немного времени, а это значит, что нужно уже сейчас готовиться к пляжному сезону. Кто-то предпочитает садиться на строгие диеты, чтобы сбросить килограммы, другие девушки ежедневно тренируются над созданием красивой фигуры, мы же поговорим о том, как провести сушку тела в домашних условиях.

На самом деле это хороший вариант создания идеальной фигуры, ведь сушка позволяет устранить лишний жир, а также не требует денежных вложений.

Это прекрасный вариант похудения для тех, кто не готов тратить определенные суммы денежных средств на покупку абонемента в спортивный зал. Сушка позволяет похудеть быстро и безопасно, при этом не выходя из дома. Ниже мы максимально подробно расскажем как правильно провести процесс похудения, необходимы ли физические нагрузки, и какие продукты придется полностью исключить из рациона.

yandex_ad_1 Что такое сушка тела

Сушка значительно отличается от простого похудения тем, что в процессе диеты начинают расходоваться лишние жиры в организме, в итоге остается только мышечная масса. Результатом сушки становится красивое и подтянутое тело, имеющее прекрасный рельеф.

Часто так бывает, что диетическое питание приводит к потере большого количества воды и даже мышечной массы.

Сушка тела же дает возможность убрать только излишки жира, которые находятся под кожей. Но чтобы добиться такого эффекта, необходимо подходить к процессу похудения комплексно:

женщина должна рационально и сбалансировано питаться;

необходимо подобрать наиболее эффективные упражнения, которые ускорят процесс сжигания жира.

Также такая схема может дополняться применением специальных препаратов, к ним можно отнести:

специальные аминокислотные комплексы;

коктейли на основе протеина;

использование L-карнитина;

применение минеральных и витаминных комплексов;

средства для ускорения метаболизма;

блокаторы кортизона, а также углеводов и жиров;

термогеники.

Девушка должна понимать, что сушка занимает немало времени и сил, и чтобы получить хороший результат, придется строго соблюдать основные правила питания и тренировок. Такая сушка обычно применяется не чаще двух раз в год.

Продолжительность сушки может длиться от трех недель до двух месяцев. Если же соблюдать диету менее трех недель, то заметного результата достигнуть не получится.

Масса тела снижается за счет того, что организм активно сжигает лишний жир, за неделю должно уходить от 400 до 800 граммов лишнего веса. Соблюдение строгой диеты приносит вред организму, особенно если длительность диетического питания составляет более двух месяцев. Сушка обычно рассчитается всего на пять недель, чтобы получить хороший результат, но при этом не навредить здоровью. Девушка должна строго следить за потерей килограммов, если за неделю вес снижается более, чем на килограмм, это является негативным отклонением от нормы.

yandex_ad_2 Сушка тела в домашних условиях, для девушек является серьезной нагрузкой, поэтому важно в точности соблюдать правила такого похудения.

Данная программа не применяется в том случае, если:

женщина вскармливает ребенка грудным молоком;

имеются проблемы с работой печени;

женщина вынашивает ребенка;

имеются заболевания сердца и сосудов;

наблюдаются почечные заболевания;

девушка страдает от заболеваний пищеварительной системы;

женщина больна диабетом или имеет другие эндокринные заболевания.

Главные советы правильной сушки в домашних условиях

Если девушка решила провести сушку тела, ей стоит выбрать такое время, когда она будет находиться в состоянии нервного покоя, не будет подвергаться частым стрессам и сильным эмоциональным переживаниям.

Если опыта в таком похудении женщина не имеет, ей следует начать в шести недель диеты, при этом в первый раз достаточно убрать не более 18% жировой массы организма.

Если есть такая возможность, то за две недели до начала сушки следует начинать прием гепатопротекторов, но проводить очищение печеночной железы не следует. Девушка обязана строго соблюдать режим сна, чтобы жир уходил достаточно быстро.

Сон должен продолжаться от семи до девяти часов. Не менее важно соблюдать режим тренировок, в неделю на различные упражнения и нагрузки необходимо выделить около 3-4 часов.

Если девушка решила провести сушку тела, то она должна провести подготовку, в которую входит:

составление правильного рациона питания, в котором будут учитываться калории, рацион обязательно расписывается по дням;

подбор наиболее эффективных физических упражнений, которые можно выполнить дома;

приобрести или подобрать наиболее подходящий инвентарь для проведения тренировок;

купить весы для взвешивания продуктов;

приобрести весы для контроля массы тела.

Так как сушка тела для девушек проводится в домашних условиях, можно не применять при физических упражнениях специальный инвентарь.

Полезно приобрести обычную скакалку, так как она способствует быстрому снижению веса, а для нагрузок на мышцы можно применить небольшие бутылки, наполненные водой или песком. Как говорят специалисты, можно добиться прекрасного результата только в том случае, если женщина будет настроена на успех.

Какие продукты запрещены при сушке тела

Существует определенный список продуктов, которые строго запрещены при проведении сушки тела для девушек в домашних условиях. Важно соблюдать правила питания, иначе получить хороший результат не получится даже через два месяца.

Из рациона придется убрать:

Быстрые углеводы. К ним можно отнести любые виды сладостей, шоколад, пироги и пирожки, пиццу и торты. Мучные изделия полностью исключаются из рациона.

Молочные продукты. Исключаются из меню любые виды сладких йогуртов с наполнителями, молочные коктейли и сладкие кисломолочные продукты. Можно оставить в рационе только творог с низким процентом жирности;

Любые жирные продукты. Сюда можно отнести различные соусы, жирные сорта мяса и рыбы, жирные сыры, сливочное масло.

Для приготовления блюд используют варку и запекание продуктов. Если девушка решила соблюдать такой режим питания, то делать исключения строго запрещено, так как даже небольшой кусочек шоколадки может сказаться на результате.

Только если строго следовать правилам питания, выполнять ежедневно нагрузки и иметь огромное желание, можно добиться поставленной цели.

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План на 5 недель:

Первая неделя. В это время специалисты советуют полностью отказаться от употребления в пищу простых углеводов. Девушке придется исключить из своего рациона все сладости и мучные изделия, зато включить в рацион следует рисовую крупу, овсяные хлопья и гречку. Дополнительно в рацион вводят белковые продукты, чем больше белка будет поступать в организм, тем быстрее можно добиться необходимого результата. После шести вечера в меню могут присутствовать только белковые продукты.

Вторая неделя. На этом этапе женщине следует начать подсчет углеводов, белков и жиров, употребляемых за день. За один день девушка должна употреблять в пищу два грамма углеводов на один килограмм веса. Также на килограмм веса должно поступать 3 грамма белка и 0,5 грамма жиров. При этом расчет делается не на нынешний вес, а на желаемый.

Третья неделя. Количество употребляемых углеводов снижается на 50%.

Четвертая неделя. Количество углеводов в меню сокращают еще на 50%.

Пятая неделя. На протяжении всей недели рекомендуется употреблять только белковую пищу. Из углеводов придется отдавать предпочтение крупам и различным овощам, желательно использовать такие продукты в утренние часы на завтрак.

Если проводить сушку для девушек в домашних условиях, строго следуя такому плану, то можно получить отличный результат снижения веса. Специалисты рекомендуют добавить к такому рациону питания физические нагрузки, это дополнительно улучшит внешний вид фигуры, а также наладит здоровье.

Первое время женщина может ощущать слабость и усталость, это нормально, так как организм быстро лишится углеводов, а значит и энергии. Но позднее организм перестроится на такое питание, и работоспособность значительно повысится.

Пример меню на одну неделю

Можно использовать различные продукты для приготовления блюд, но пища должна быть легкой и низкокалорийной. Для приготовления мясных блюд используют такие виды мяса, как говядина, кролик или индейка. Основой являются овощи и белковые продукты, по утрам разрешены крупы.

Понедельник

завтрак: 150 грамм каши из овсяной крупы на воде, чай зеленый без сахара, белок одного куриного яйца;

обед: салат из свежих огурцов с добавлением зелени (100 грамм), филе курицы, запеченное с травами (130 грамм);

полдник: крупа гречневая на воде (140 грамм);

ужин: нежирная рыба, запеченная в фольге с лимоном (210 грамм).

Вторник

завтрак: молоко с низким процентом жирности (240 мл), омлет из белков куриного яйца (90 грамм);

обед: запеченная говядина с рубленой зеленью (170 грамм), свежий болгарский перец (50 грамм);

полдник: отварное рыбное филе (90 грамм), спаржа в тушеном виде (160 грамм);

ужин: творог с низким процентом жира и стакан обезжиренного кефира.

Среда

завтрак: 2 белка куриных яиц, каша гречневая на воде (200 грамм);

обед: рыбная уха без добавления картофеля (160 грамм), салат из свежих овощей (120 грамм);

полдник: обезжиренный творог без сахара, с добавлением кураги;

ужин: капуста тушенная без соли (120 грамм), отварное филе рыбы (90 грамм).

Четверг

завтрак: чай зеленый без добавления сахара с долькой лимона, каша из овсяных хлопьев на воде (210 грамм);

обед: кальмары, запеченные в духовке с добавлением зелени и сметаны, сладкий перец (50 грамм);

полдник: суп на основе овощей, без добавления картофеля;

ужин: творог обезжиренный, кефир с низким процентом жирности (150 мл).

Пятница

завтрак: белковый омлет из двух куриных яиц, с добавлением зелени, огурец свежий и чай зеленый;

обед: отварное куриное филе со свежей зеленью (260 грамм);

полдник: салат из свежих овощей (160 грамм);

ужин: рыбное филе на пару (180 грамм), рагу из белокочанной капусты, томатов и сладкого перца (120 грамм).

Суббота

завтрак: чай зеленый с добавлением обезжиренного молока, отварной белок яйца с томатом;

обед: куриное филе отварное и фасоль в тушеном виде (190 грамм);

полдник: обезжиренный кефир (210 мл);

ужин: каша из гречневой крупы на воде (160 грамм), подлива из куриного филе (90 грамм).

Воскресенье

завтрак: каша овсяная на воде, с добавлением сухофруктов;

обед: рагу из овощей (140 грамм), белая рыба отварная (120 грамм);

полдник: салат на основе свежих овощей (210 грамм);

ужин: творог обезжиренный (110 грамм), отварные кальмары со сметанным соусом и зеленью (160 грамм).

Варианты интенсивных тренировок

Чтобы провести тренировку, необходимо подготовить определенный инвентарь, который пригодится для выполнения физических нагрузок. также следует составить специальный план тренировок, он должен включать в себя:

Понедельник, четверг, суббота. В эти дни следует проводить круговые тренировки.

Вторник, пятница. Эти дни стоит посвятить медленной пробежке или быстрой ходьбе. В процессе тренировки следует отслеживать пульс, он не должен превышать отметки 130 ударов в минуту.

Среда, воскресенье. Эти два дня остаются для отдыха и восстановления.

Простой вариант круговой тренировки:

отжимания от пола, повторяются 15 раз;

приседания с утяжелением, например, гантелями, не менее 20 раз;

скручивания лежа на пресс, или же подъем ног на турнике, около 15 повторений;

прыжки на скакалке, длительность одна минута;

далее отдых в течение 50 секунд, и повторяются упражнения по кругу.

За одну тренировку необходимо повторить упражнения около 9 раз, в итоге получится 45-50 минут активных физических нагрузок.

Во время тренировки важно тщательно следить за сердечными сокращениями, если пульс участился до 140 ударов, следует сделать перерыв. Как только частота ударов достигнет отметки 120, можно продолжать тренировку. В дни пробежек необходимо уделять тренировкам не менее 45 минут.