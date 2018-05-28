Вкусные рецепты картофельной запеканки с фаршем в духовке

Картофельная запеканка с фаршем много лет является простым и очень вкусным блюдом, которое выручает хозяек, когда необходимо приготовить что-то очень вкусное, но при этом простое и быстрое. Чтобы приготовить такое блюдо, достаточно взять картофель, немного лука и фарш, на приготовление запеканки уходит минимальное количество времени, а вкус блюда получается очень нежным.

Мы расскажем несколько простых вариантов, как приготовить картофельную запеканку с фаршем в духовке, а также опишем существующие рецепты с пошаговыми фото приготовления блюда.

Плюсом такого блюда является его универсальность, для приготовления запеканки используют любой фарш, также в качестве добавки может применяться свежий томат, грибы, сыр и другие ингредиенты. Многие хозяйки готовят блюдо с майонезом, другие предпочитают готовить специальную сливочную заливку.

yandex_ad_1 Классический рецепт

Это самый простой вариант приготовления запеканки, в его состав входит картофель, немного лука и фарш. Готовая запеканка получается достаточно нежной и очень ароматной.

Ингредиенты:

картофель — 900 грамм;

лук репчатый — 1 штука;

фарш из говядины и свинины — 410 грамм;

куриное яйцо — 1 штука;

масло сливочное — 360 грамм;

соль и перец — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

масло растительное — 4 ложки.

Процесс приготовления:

Сначала картофель очищается от кожуры и перекладывается в кастрюлю с водой, овощ отваривают до полной готовности, чтобы сделать из него пюре. Во время варки можно добавить к нему немного соли и лист лавра. Туда же можно добавить немного чеснока.

Когда картофель будет готов, следует удалить из отвара лист лавра и чеснок, а затем слить воду, но не полностью. К картофелю добавляется сливочное масло и все превращают в пюре.

Репчатый лук очищают от шелухи и нарезают мелкими кубиками, после чего обжаривают до золотистого оттенка.

Готовится фарш, его дополнительно солят и добавляют молотый перец, перекладывают мясную заготовку к луку и слегка обжаривают, но до готовности доводить фарш нет необходимости.

Пока духовка будет прогреваться, следует смазать форму для выпечки сливочным маслом, а затем переложить в нее все составляющие ингредиенты.

Сначала делается слой из половины картофельного пюре, после чего перекладывают в форму готовый фарш, и все закрывают слоем картофельного пюре.

Куриное яйцо слегка взбивают и смазывают им поверхность запеканки. После этого форму отправляют в духовой шкаф.

Процесс запекания длится около часа, но необходимо следить за блюдом, чтобы оно не подгорело. Как только на поверхности запеканки появится золотистая корочка, блюдо можно подавать к столу.

yandex_ad_2 Такая картофельная запеканка с фаршем легко готовиться в духовке, если следовать пошаговому рецепту с фото, можно получить очень сытное и вкусное блюдо.

Запеканка «По крестьянски»

Чтобы сделать такое блюдо, нет необходимости подготавливать продукты отдельно, здесь используется фарш и картофель в сыром виде, но и процесс запекания длится дольше.

Ингредиенты:

картофель — 850 грамм;

репчатый лук — 2 штуки;

масло сливочное — 20 грамм;

любое мясо — 510 грамм;

куриное яйцо — 4 штуки;

сметана жирная — 230 грамм;

специи и соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

Мясо промывают и пропускают через мясорубку, очищают головку репчатого лука и также измельчают с помощью мясорубки.

К фаршу добавляют куриное яйцо и немного соли, можно всыпать специи по вкусу.

Картофель промывают и очищают от кожуры, после чего нарезают тонкими кружочками, чем тоньше будет сделана нарезка, тем быстрее приготовится блюдо.

Форма для выпечки смазывается сливочным маслом, если дома есть сухари, то можно присыпать форму панировочными сухарями.

Сначала выкладывается часть картофеля, его слегка солят и посыпают специями, после этого укладывается слой сырого фарша, его солить нет необходимости.

Фарш закрывают остатками картофельных слайсов и снова солят и посыпают специями.

В отдельной емкости перемешивают куриные яйца, сметану и соль, все взбивают венчиком и готовым соусом заливают будущее блюдо.

Форму отправляют в прогретый до 180 градусов духовой шкаф, длительность запекания составляет от 50 до 70 минут, в зависимости от толщины слоев. При подаче картофельной запеканки с фаршем, приготовленной в духовке по пошаговому рецепту с фото, следует посыпать блюдо мелко порубленной зеленью.

Запеканка с грибами

Чтобы получить сытное и очень ароматное блюдо, достаточно просто добавить в запеканку немного грибов. Здесь дополнительно будет использоваться сливочная заливка, которая придаст блюду особенный нежный вкус.

Ингредиенты:

фарш куриный — 470 грамм;

картофель свежий — 950 грамм;

репчатый лук — 2 штуки;

твердый сыр Российский — 210 грамм;

куриное яйцо — 2 штуки;

соль — по вкусу;

шампиньоны свежие — 250 грамм;

морковь — 1 штука;

молоко 3,2% — 290 мл;

масло сливочное — 90 грамм;

масло растительное;

молотый перец — по вкусу;

специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

Сначала берется куриный фарш и обжаривается до полной готовности, к нему добавляют немного соли и необходимые специи.

Лук очищается и нарезается мелким кубиком, после чего добавляется к фаршу и далее обжаривается, пока не станет прозрачным.

Картофель очищают от кожуры, и нарезают соломкой одинакового размера.

Морковь очищается и натирается на терке, после чего обжаривается на сковороде с грибами в течение 10-12 минут.

Противень смазывают сливочным маслом, на него выкладывают половину подготовленного картофеля, после этого на картофель кладут фарш и слой обжаренных грибов.

В середину помещают кусочек сливочного масла, а затем все заливают смесью из молока и куриных яиц. Поверхность блюда посыпается тертым твердым сыром. Важно использовать такой сыр, который будет хорошо плавиться.

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Противень помещают в духовку и оставляют там на 40-60 минут, пока блюдо полностью не дойдет до готовности, а чтобы запеканка равномерно пропеклась, следует накрыть ее фольгой, и снять фольгу за пять минут до окончания запекания.

Запеканка с фаршем, помидорами и сыром

Еще один отличный пошаговый рецепт с фото, по которому можно приготовить запеканку с фаршем в духовке. Томаты придают блюду неповторимый вкус и сочность.

Ингредиенты:

куриный бульон — 23 стакана;

картофель сырой — 750 грамм;

твердый сыр — 160 грамм;

масло сливочное — 55 грамм;

томаты свежие — 3 штуки;

фарш мясной — 650 грамм;

сметана жирная — 110 грамм;

куриное яйцо — 1 штука;

различные специи и соль — по вкусу;

лук репчатый — 1 штука;

масло растительное — 3 ложки;

укроп свежий — 20 грамм;

молотый перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

Картофель следует очистить и поставить вариться до полной готовности, когда вода закипит, ее солят и огонь убавляют.

Фарш используется любой, можно даже взять фарш из курицы или индейки, но наиболее вкусным блюдо получается из бараньего фарша. Лучше не делать основу слишком жирной, иначе вкус блюда будет сильно испорчен.

К мясной заготовке добавляют немного соли, молотого перца и специальных специй для мяса, используют такие специи, которые по вкусу хозяйке.

Лук очищают и измельчают мелкими кубиками, после чего овощ обжаривают на сковороде до прозрачности.

Готовый лук отправляют в фарш, после чего все тщательно перемешивают, чтобы не осталось комочков, добавляют к фаршу бульон (можно использовать как мясной, так и овощной бульон).

Теперь фарш отправляют в сковороду и обжаривают еще около десяти минут, за это время основная часть жидкости успеет выпариться.

Когда картофель будет готов, с него следует слить воду, после чего к картофелю добавляют молоко и сливочное масло и делают из овоща пюре. Добавляют к массе одно куриное яйцо и все перемешивают.

Томаты нарезают кружочками средней толщины, а сыр натирают на терке. После этого готовят форму для запекания, ее следует смазать сливочным маслом.

В форму выкладывают половину приготовленного пюре, затем идет начинка из фарша и все покрывают слоем из свежих томатов. Помидоры закрывают слоем пюре.

Сверху все смазывают слоем сметаны, посыпают толстым слоем тертого сыра и ставят для запекания в духовой шкаф.

Готовится такая запеканка с фаршем, по пошаговому рецепту с фото, в духовке в течение двадцати пяти минут. За это время блюдо приобретет аромат и полностью приготовится.

Можно опробовать еще множество вариантов такой запеканки, если картофель получается слишком сухим, можно смазывать слои сметанным соусом или майонезом.