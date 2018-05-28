Царское или Изумрудное варенье с крыжовником

Сладкое и вкусное варенье из крыжовника может приготовить каждая хозяйка, ведь это лакомство очень просто варится, при этом оно получается ароматным и красивым. Такое варенье можно поставить на стол во время чаепития, или просто побаловать себя такой сладостью во время завтрака.

Существует масса вариантов приготовления этого десерта, но мы расскажем подробнее о том, как приготовить «Царское» варенье из крыжовника, или как его еще называют «Изумрудное» варенье.

Существуют десятки рецептов с фото, которые дают возможность в точности понять процесс варки десерта, но у каждой хозяйки имеется отличительная особенность рецептуры, из-за которой лакомство приобретает иной вкус.

yandex_ad_1 Как говорят повара, чтобы получить действительно правильное «Царское» варенье, следует выбирать подходящие плоды. Если для обычного варенья используются спелые ягоды, то в этом рецепте ягоды должны быть недостаточно спелыми и слегка кислыми.

Стоит заметить, что «Изумрудное» варенье требует длительной подготовки ягод, а также их очистки, не меньше времени придется потратить на варку десерта.

Общая продолжительность варки может составлять более десяти часов, поэтому хозяйке придется запастись большим количеством времени и терпения. Но старания не пройдут напрасно, в итоге мы получим очень вкусное и ароматное варенье.

Варенье «Изумрудное» с орехами

Изумрудное варенье из крыжовника, или как его еще называют «Царское» варенье, получается очень ароматным, благодаря орехам, которые будут использоваться для его приготовления. В рецепте с фото указано, что грецких орехов в составе не должно быть много, и обжаривать продукт не стоит.

Ингредиенты:

крыжовник зеленый — 1,2 кг;

сахарный песок — 1,6 кг;

бадьян — 1 звездочка;

орехи грецкие — 130 грамм;

вода очищенная — 520 мл.

Процесс приготовления:

Ягоды освобождают от лишних хвостиков и промывают в воде, после чего перекладывают крыжовник в дуршлаг и дают лишней воде стечь. Далее ягоды перекладывают на полотенце и дают им просохнуть.

Орешки нарезают мелкими кусочками, чтобы их можно было поместить внутрь крыжовника.

С помощью булавки или спички следует вынуть их каждой ягоды семена, а в отверстия помещают кусочки орехов.

Необходимое количество воды наливают в кастрюлю, туда же добавляют сахарный песок и ставят емкость на огонь. Варят сироп до того момента, когда вода закипит, и сахар в ней растворится.

Крыжовник перекладывают в кипящий сироп и сразу снимают кастрюлю с огня. В таком виде оставляют десерт остывать, а затем переливают в банки.

Изумрудное варенье с вишневыми листьями

Еще один прекрасный вариант приготовления «Царского» или «Изумрудного» варенья из крыжовника, в состав которого будут входить листья вишни. Такая добавка придает десерту неповторимый аромат и вкус.

Ингредиенты:

ягоды крыжовника — 1,2 кг;

сахарный песок — 1,5 кг.

yandex_ad_2 Для отвара:

вода очищенная — 1 литр;

листья вишни — 50 грамм.

Для сиропа:

отвар вишневый — 1 стакан;

сахарный песок — 760 грамм.

Процесс приготовления:

Ягоды стоит подбирать более крупные, чтобы процесс их подготовки не занимал много времени.

Крыжовник промывают, а затем просушивают на бумажном полотенце. Верхушку каждого плода срезают, булавкой или зубочисткой удаляют семена из ягод.

Варится отвар из листьев вишни, для этого листья заливаются водой и варятся около пятнадцати минут.

Готовым отваром в горячем виде заливают подготовленные ягоды крыжовника. В таком виде плоды оставляют настаиваться в течение одних суток, важно поместить емкость в прохладное место.

Когда необходимое количество времени пройдет, ягоды крыжовника вынимают из отвара, и предварительно варят сахарный сироп.

Для приготовления сиропа следует смешать воду и сахарный песок в кастрюле, а затем дать раствору закипеть. В сахарный сироп сразу опускают подготовленные ягоды.

Варенье варится до готовности, в процессе варки следует снимать пену. Необходимо дождаться момента, когда десерт станет прозрачным и приобретет изумрудный оттенок.

Если точно следовать этому рецепту с фото, можно получить красивый и ароматный десерт.

Царское варенье с водкой

Интересный вариант приготовления варенья, в состав которого будет входить небольшое количество алкоголя. Если десерт предназначается для детей, то водку из рецептуры можно будет исключить.

Ингредиенты:

листья вишни — 110 грамм;

сахарный песок — 1,2 кг;

свежий крыжовник — 1,3 кг;

кислота лимонная — 5 грамм;

водка — 50 мл;

вода очищенная — 1 литр;

ванильный порошок — 1 грамм.

Процесс приготовления:

Сначала ягоды крыжовника промывают и удаляют у плодов хвостики. Чтобы консистенция варенья получилась более приятной на вкус и однородной, хозяйки рекомендуют удалить семена из ягод. Для этого срезается верхушка крыжовника, и семена удаляются зубочисткой.

Подготовленные ягоды следует залить холодной водой как минимум на шесть часов. Когда отведенный промежуток времени истечет, воду сливают.

Листья вишни следует хорошо промыть, а затем переложить в сотейник, туда же наливают около литра воды и ставят емкость на плиту, чтобы приготовить отвар. В сотейник добавляют немного лимонной кислоты, чтобы готовый десерт получился с легкой кислинкой.

Как только вода начнет кипеть, отвар оставляют на огне еще на пять минут, после чего снимают с огня.

Листья откидывают на дуршлаг, а к отвару добавляют необходимое количество сахарного песка, которое указано в рецептуре.

Отвар отправляют на плиту и оставляют там до того момента, пока сахарный песок полностью не растворится.

Как только крупинки сахара растворятся в отваре, в него вливают пятьдесят миллилитров водки и добавляют немного ванильного порошка.

Готовым кипящим сиропом заливают ягоды крыжовника, и оставляют настояться в течение пятнадцати минут. Далее ягоды вместе с сиропом снова отправляют на плиту и варят около десяти минут.

Теперь «Царское» варенье из крыжовника разливают по банкам. Чтобы изумрудное варенье долго хранилось, его следует убрать в прохладное место после охлаждения.

Пятиминутное варенье «Изумрудное»

Такой рецепт с фото сможет оценить каждая современная хозяйка, у которой есть минимум времени на приготовление заготовок. Кроме того, что рецепт помогает сэкономить время, этот вариант приготовления дает возможность максимально сохранить пользу продукта.

Ингредиенты:

спелые ягоды крыжовника — 1,2 кг;

вода очищенная — 1 стакан;

сахарный песок — 650 грамм.

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Процесс приготовления:

Необходимое количество воды смешивают с сахарным песком, после чего помещают емкость на плиту.

Сироп следует варить около пяти минут.

Ягоды перебирают, после чего хорошо промывают и удаляют из каждого плода семена. Можно и не удалять семенную коробку, но так как мы варим «Царское» варенье из крыжовника, или как его еще называют «Изумрудное» варенье, лучше удалить лишние семена.

В горячий сироп перекладывают подготовленные ягоды и проваривают плоды в течение пяти минут, при этом важно постоянно перемешивать заготовку, чтобы десерт не начал кипеть.

Готовый десерт снимают с плиты и переливают в заранее подготовленные банки.

Варенье «По-царски»

Готовить варенье по этому рецепту с фото совсем не сложно, но придется потратить определенное время на подготовку ингредиентов. Сначала следует подобрать крупные и недозрелые плоды крыжовника, они лучше всего подходят для приготовления такого лакомства.

В составе будет присутствовать дополнительный компонент, который придает десерту неповторимый вкус.

Ингредиенты:

зеленый крыжовник — 1,3 кг;

вода холодная — 2 стакана;

сахарный песок — 1,6 кг;

листья вишневые — 9 штук;

орехи грецкие — 1 стакан.

Процесс приготовления:

Плоды крыжовника промывают и просушивают, а затем протыкают зубочисткой и выдавливают из них семенную коробку. Подготовленные ягоды перекладывают в большую кастрюлю, где будет вариться десерт.

На плоды крыжовника укладывают листья вишни, туда же добавляют необходимое количество воды и оставляют ягоды в таком виде настаиваться на восемь часов.

через отведенный промежуток времени, воду следует слить, а листья убрать. Каждую ягоду следует начинить кусочками грецких орешков. Если нет желания использовать грецкие орехи, можно применить кедровые.

В отдельную емкость наливают два стакана воды и всыпают сахарный песок, из составляющих варят сахарный сироп. Как только раствор дойдет до момента кипения, в него укладывают ягоды крыжовника и варят десерт еще четыре минуты.

После этого лакомство снимают с огня и дают ему полностью охладиться в течение четырех часов.

Когда время истечет, варенье переливают в банки и закрывают крышками.

Варенье с апельсинами

Это великолепный десерт, который можно назвать произведением искусства, ведь лакомство получается не только ароматным и вкусным, но еще и очень красивым. Основным же достоинством рецепта с фото является тот факт, что десерт легко и быстро готовится.

Ингредиенты:

зеленый крыжовник — 1,3 кг;

апельсины среднего размера — 2 штуки;

сахарный песок — 1,2 кг.

Процесс приготовления:

Сначала хозяйке следует промыть и перебрать ягоды, а также удалить у них хвостики.

Апельсины промывают, а затем ошпаривают кипятком. Если есть возможность, то плоды стоит оставить в горячей воде на пару часов.

После этого цитрусы протирают бумажным полотенцем и нарезают дольками небольшого размера. При этом цедру снимать нет необходимости.

С помощью мясорубки или блендера измельчают подготовленные апельсины и крыжовник, готовая масса перекладывается в небольшую кастрюлю.

В массу добавляют сахарный песок и все тщательно перемешивают, посуду помещают на небольшой огонь и доводят варенье до кипения при постоянном помешивании.

Процесс варки длится около двадцати минут, очень важно постоянно перемешивать десерт, чтобы он не пригорел.

Готовое лакомство переливают в банки в горячем виде, а затем закрывают крышками и дают остыть.

Хранят варенье «Царское» в прохладном месте.

Такое варенье можно подавать к столу на завтрак вместе с оладьями или блинчиками. Если же добавить к десерту еще немного лимона, то он поможет усилить цитрусовые нотки в варенье. Лимон в этом случае перекручивают вместе с цедрой.

Царское варенье в мультиварке

Сегодня практически у каждой хозяйки на кухне есть мультиварка, этот прибор значительно облегчает процесс приготовления блюд. Обычно в мультиварке готовят первые и вторые блюда, но мы расскажем о том, как приготовить в приборе ароматное варенье из крыжовника.

Ингредиенты:

ягоды крыжовника — 700 грамм;

сахарный песок — 550 грамм.

Процесс приготовления:

Необходимое количество ягод промывают и перебирают, после чего удаляют у каждого плода семенные коробки, чтобы десерт получился более однородным.

Ягоды перекладывают в чашу мультиварки и засыпают сахарным песком. Оставляют плоды в таком виде на пару часов, чтобы крыжовник успел пустить сок.

Далее на мультиварке выставляется режим «Тушение» на сорок минут, при этом крышка прибора не закрывается.

Как только отведенное время истечет, следует выключить мультиварку и дать десерту остыть.

После этого прибор снова ставят на режим «Тушение», но уже всего на пять минут. Такая варка повторяется около трех раз, а затем лакомство разливают по банка.

Несколько полезных советов и хитростей приготовления

Такой десерт получается очень вкусным и ароматным только в том случае, если строго следовать рецептуре, а также соблюдать небольшие советы по приготовлению варенья:

Во время варки на поверхности лакомства образовывается пенка, ее обязательно следует убирать, так как она портит внешний вид десерта, а также собирает на себя пыль и соринки.

Удалять хвостики у крыжовника сложно и достаточно долго, чтобы упростить работу, можно использовать маникюрные ножницы.

Если варить десерт длительное время, то варенье становится темным и не получится изумрудного оттенка. Именно поэтому повара советуют долго настаивать десерт и варить небольшими промежутками.

Чтобы получить более ароматное и вкусное варенье, можно сочетать крыжовник с такими добавками, как груша, алыча, киви или зеленые яблоки. Вкус у такого десерта будет необычным и интересным.