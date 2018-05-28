Как быстро избавиться от запаха перегара

Запах перегара часто возникает после употребления горячительных напитков. Обычно перегар возникает после употребления таких напитков, как пиво или водка, первые признаки возникают всего через 60-70 минут после употребления алкоголя.

Так как неприятный запах в некоторых случаях может быть неприемлем, часто люди хотят найти варианты, как его устранить. Поэтому мы подробно опишем методы, как быстро и эффективно избавиться от запаха перегара в домашних условиях.

yandex_ad_1 Несколько простых и быстрых вариантов маскировки запаха

Есть несколько легких вариантов, которые помогут устранить признаки неприятного аромата, такие методы действуют быстро, но все они обладают краткосрочным эффектом, это следует учитывать:

Соблюдение гигиены полости рта. Довольно эффективный метод избавиться от перегара, но стоит учесть, что способ дает результат на очень небольшой промежуток времени. Достаточно просто почистить зубы с мятной зубной пастой или применить освежающий спрей. Эффект такой способ дает не более, чем на 15 минут. Метод можно применять в экстренной ситуации.

Жевательная резинка. Часто используется вместо зубной пасты, если почистить зубы на данный момент нет возможности. Такой способ дает положительный эффект всего на 10-15 минут. Через отведенный промежуток времени запах жевательной резинки становится слабым, а перегар снова возвращается. Сразу стоит сказать о том, что жвачка с мятным вкусом только усугубит аромат перегара, лучше всего в таком случае применять фруктовые жвачки.

Соль. Раствор на основе соли поможет лишь на небольшой промежуток времени избавиться от проблемы. Чтобы приготовить средство, следует взять столовую ложку соли и развести в стакане воды. Таким раствором достаточно просто прополоскать полость рта.

Лавровый лист. Как известно, лавровый лист обладает довольно сильным ароматом, поэтому чтобы на некоторое время убрать неприятный аромат изо рта, можно пожевать лист лавра несколько минут.

Минеральная вода, мед и лимон. Отличный вариант для устранения перегара, достаточно в стакан воды положить ложку меда и влить такое же количество лимонного сока. Выпивают напиток на голодный желудок.

Сосновые иголки. Обладают сильным ароматом, благодаря эфирному маслу в составе. Если есть возможность, можно пожевать сосновые иголки несколько минут.

Отвар полыни. Если хочется подобрать быстрый и эффективный способ, как избавится от перегара в домашних условиях, то отвар полыни в этом поможет. Достаточно приготовить средство и прополоскать им рот.

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Как уже говорилось выше, данные методы оказывают быстрое действие, но имеют кратковременный эффект. Эти способы устраняют аромат всего на пятнадцать минут, после чего придется повторять процедуру снова.

yandex_ad_2 Медленные, но эффективные методы

Неприятный запах возникает не из желудка, как многие могут подумать, а из легких, так как некоторая часть переработанного алкоголя выводится организмом с помощью легких. Организм может самостоятельно избавиться от этого «аромата» в течение трех часов, иногда требуется больше времени.

Но чтобы ускорить процесс, можно придерживаться некоторых правил:

Физическая активность. Утром можно выйти на пробежку или просто прогуляться на свежем воздухе. Легкая зарядка не повредит организму, но ускорит выведение токсичных веществ поможет организму быстрее очиститься от вредных веществ.

Выведение жидкости из организма. Чтобы это сделать, следует укрыться несколькими одеялами и хорошо пропотеть.

Использование обильного питья. Для этого может использоваться минеральная вода, различные морсы, рассолы, имбирный и зеленый чай, а также фруктовые напитки.

Плотный завтрак. Это одно из важных правил, утром следует использовать довольно калорийную и жирную пищу. Это может быть наваристый суп и яичница, а также десерт.

Контрастный душ. Помогает улучшить кровоток в организме, тем самым ускоряя обменные процессы и улучшая самочувствие.

Такие мероприятия помогают не только избавиться от перегара, но и дополнительно укрепят здоровье и улучшат самочувствие. Обменные процессы будут проходить быстрее, это насытит клетки кислородом и полезными веществами.

Эти методы действуют медленно, поэтому их можно совмещать с теми способами, которые были описаны выше.

Полезные советы

Также существуют не только способы, как быстро и эффективно избавиться от перегара в домашних условиях, но и важные советы, которые помогут не совершать ошибок и не ухудшить ситуацию:

не следует похмеляться, так как новая порция алкоголя в итоге не улучшит состояние, а запах вскоре снова вернется;

если с перегаром не справляются кофейные зерна, то лучше не пить кофе, так как оно выводит из организма жидкость и ухудшает запах;

горячая ванна помогает организму справиться с выведением токсинов, но ее продолжительность должна быть не более 15-20 минут.

Можно найти еще несколько способов устранения перегара, но описанные выше обладают максимальной эффективностью.