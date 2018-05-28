Чистый блеск: 8 полезных продуктов, чтобы лицо действительно сияло

Когда выкладываешь селфи в соцсетях, порой так и хочется обойтись без фильтров, но чтобы кожа сияла… Твоя история? Тогда читай, какие продукты полезны для сверкающего лица!

1. Цитрусовые

Апельсин, грейпфрут, лимон и лайм отлично дополняют друг друга в коктейле и помогают улучшить состояние кожи. Витамин С способствует производству коллагена, защищает кожу от солнца и препятствует появлению пигментации. Цитрусовые можно есть, а можно наносить на лицо маски и сыворотки с ними в составе.

2. Голубика

Богата антиоксидантами, особенно антоцианином и биофлавоноидами, которые препятствуют воспалению.

3. Зеленый чай В горячем зеленом чае есть антиоксиданты, которые не дают коже воспаляться и усиливают приток крови. По мере остывания напитка их становится меньше.

4. Сафлоровое масло

Жирные кислоты омега-6 отлично увлажняют кожу. Само масло — хороший эмолент, помогает заживлять ранки и трещины.

5. Бульон из костей

Очень богат коллагеном, который полезен не только для кожи лица, но и для костей, мускулов и сухожилий.

6. Шпинат

Богат витамином Е и бета-каротином, которые защищают клеточные мембраны от свободных радикалов (последние способствуют появлению морщин и причастны к развитию рака кожи).

7. Помидоры

Ликопен, который отвечает за красный цвет томатов, помогает бороться с вышеназванными свободными радикалами. Лучше всего есть помидоры в горячем виде — например, обжаривать на гриле или запекать в духовке.

8. Консервированный тунец

Содержит селен, который помогает коже удерживать эластин. Благодаря этому белку кожа выглядит упругой и сияющей. Кроме того, жирные кислоты препятствуют появлению воспалений.