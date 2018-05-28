Как выглядят 100 калорий в порциях здоровой и полезной еды 

Есть что-то приносящее необъяснимое удовлетворение в простой математике, которая отличает порядок от хаоса. И фотопроект Food Network является отличным примером — в 23 фотографиях, сделанных на хорошо освещенной мраморной столешнице, представлены 100-калорийные порции различных продуктов здорового питания.
Если вы подсчитываете калорийность, изображения могут помочь вам проследить за ежедневным потреблением. Если нет, то эти снимки являются эстетичным поклоном огромному разнообразию любой здоровой диеты, охватывающей непередаваемый диапазон цветов, текстур и вкусов.
Источник: my modern met Брокколи
9 штук (длиной около 13 сантиметров) = 100 калорий
Печеный картофель
1 небольшой (от 4 до 6 сантиметров в диаметре) = 100 калорий
Малина
100 ягод = 100 калорий
Стебли спаржи
31 штука = 100 калорий
Сыр чеддер с низким содержанием жира
2 кубика по 28 г = 100 калорий
Редис
100 штук = 100 калорий
Крендельки (несоленые)
21 маленький = 100 калорий
Чеснок
22 зубчика = 100 калорий
Красная фасоль (консервированная)
82 штуки = 100 калорий
Сардины
4 консервированные в масле, высушенные = 100 калорий
Морковь (маленькая)
28 штук = 100 калорий
Брюссельская капуста
12 кочанчиков = 100 калорий
Половинки сухого жареного кешью
15 штук = 100 калорий
Сельдерей
16 стеблей = 100 калорий
Сушеный инжир
5 штук = 100 калорий
Изюм без косточек
50 штук = 100 калорий
Плоды окры (на пару и вареные)
43 приготовленных = 100 калорий
Цельнозерновые пенне (сухие)
34 штуки = 100 калорий
Вяленые помидоры
20 штук = 100 калорий
Зеленая фасоль
60 стручков = 100 калорий
Кишмиш
33 штуки = 100 калорий
Креветки (на пару или отварные)
13 крупных = 100 калорий
Листья радиккьо
54 штуки = 100 калорий