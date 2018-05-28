Как выглядят 100 калорий в порциях здоровой и полезной еды

Есть что-то приносящее необъяснимое удовлетворение в простой математике, которая отличает порядок от хаоса. И фотопроект Food Network является отличным примером — в 23 фотографиях, сделанных на хорошо освещенной мраморной столешнице, представлены 100-калорийные порции различных продуктов здорового питания.

Если вы подсчитываете калорийность, изображения могут помочь вам проследить за ежедневным потреблением. Если нет, то эти снимки являются эстетичным поклоном огромному разнообразию любой здоровой диеты, охватывающей непередаваемый диапазон цветов, текстур и вкусов.

Источник: my modern met Брокколи

9 штук (длиной около 13 сантиметров) = 100 калорий

Печеный картофель

1 небольшой (от 4 до 6 сантиметров в диаметре) = 100 калорий

Малина

100 ягод = 100 калорий

Стебли спаржи

31 штука = 100 калорий

Сыр чеддер с низким содержанием жира

2 кубика по 28 г = 100 калорий

Редис

100 штук = 100 калорий

Крендельки (несоленые)

21 маленький = 100 калорий

Чеснок

22 зубчика = 100 калорий

Красная фасоль (консервированная)

82 штуки = 100 калорий

Сардины

4 консервированные в масле, высушенные = 100 калорий

Морковь (маленькая)

28 штук = 100 калорий

Брюссельская капуста

12 кочанчиков = 100 калорий

Половинки сухого жареного кешью

15 штук = 100 калорий

Сельдерей

16 стеблей = 100 калорий

Сушеный инжир

5 штук = 100 калорий

Изюм без косточек

50 штук = 100 калорий

Плоды окры (на пару и вареные)

43 приготовленных = 100 калорий

Цельнозерновые пенне (сухие)

34 штуки = 100 калорий

Вяленые помидоры

20 штук = 100 калорий

Зеленая фасоль

60 стручков = 100 калорий

Кишмиш

33 штуки = 100 калорий

Креветки (на пару или отварные)

13 крупных = 100 калорий

Листья радиккьо

54 штуки = 100 калорий