Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской

Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская рассказала, нужно ли питаться по графику и какой процент калорий от общего числа нужно съедать на завтрак.

Завтрак

Рисовые панкейки с малиновым муссом

Рисовая мука — 30 г. Яйцо — 1 шт. Кокосовые сливки — 50 мл. Малина — 30 г. Творог –70 г. Мята Сода Стевия

Яйцо взбейте. Просе йте рисовую муку. Добавьте соду, кокосовые сливки и хорошо перемешайте. Выпекайте панкейки на сухой сковороде под закрытой крышкой до образования румяной корочки. Творог взбейте с ванилью. Выложите творожную массу на панкейки. Для мусса взбейте малину с веточкой мяты.

Совет! 25% рациона должно приходится на завтра, столько же на обед. Оставшиеся 50% разделите на 4 приема пищи: 2 перекуса и два ужина (второго может и не быть).

Перекус

Овощные спринг-роллы

Авокадо — 20 г. Огурец — 20 г. Креветки — 50 г. Морковь — 20 г. Листья салата Рисовая бумага

Овощи нарежьте соломкой. Креветки обжарьте на сухой сковороде с добавлением лимонного сока. Опустите рисовую бумагу в теплую воду на 10 секунд. Выложите на нее овощи. Заверните. Готово!

Совет! Необязательно придерживаться строгого времени приема пищи при похудении. Я ем минимум 5 раз в день с промежутками от 1.5 до 3.5 часов. Слушайте свой организм –вы не должны быть голодны, чтобы не провоцировать пищевые срывы. Завтрак обязателен! Ешьте не позднее, чем через 40 минут после пробуждения.

Булгур с куриной грудкой в кисло-сладком соусе

Булгур — 70 г. Куриная грудка –100 г. Лимонный сок Соевый соус Немного меда Чеснок

Булгур отварите до готовности. Куриную грудку нарежьте тонкими пластинами и обжарьте на сухой сковороде с двух сторон. Смешайте соевый соус, лимонный сок, чеснок и мед. Добавьте к курице. Перемешайте и оставьте под закрытой крышкой на 3-5 минут. Подавайте с мелко нарубленной зеленью.

Перекус

Морковные сырники

Творог 3% — 100 г. Морковь –30 г. Яйцо –1 шт. Рисовая мука –10 г. Ваниль Подсластитель

Морковь натрите на мелкой терке. Творог взбейте с ванилью, подсластителем и яйцом. Просейте муку и перемешайте. Сформируйте сырники. Обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки. Можно запечь сырники в духовку, слегка присыпав противень мукой.

Совет! Откажитесь от обезжиренных молочных продуктов — полезные и микро— и макроэлементы из них не усваиваются, в них много стабилизаторов, красителей и усилителей вкуса.

Овощное рагу с индейкой

Грудка индейки — 100 г. Кабачок –30 г. Перец — 30 г. Морковь — 20 г. Миндальное молоко— 30 мл. Чеснок Прованские травы Морская соль

Филе нарежьте кубиками. Посолите, поперчите и обжарьте на сухой сковороде. Добавьте нарезанные овощи и мелко нарубленный чеснок. Потомите под крышкой 3-4 минуты. Сложите грудку с овощами в горшочек. Залейте миндальным молоком. Присыпьте прованскими травами. Поставьте в духовку на 15 минут.