Худейте со вкусом: меню на вторник от Светланы Шидловской

Участница проекта «Бешеная сушка» Светлана Шидловская поделилась сбалансированным меню на день и рассказала, как приготовить «Тирамису» по всем законам правильного питания.

Завтрак

Тирамису

Сладкие хлебцы Dr. Korner — 4 шт. Мягкий творог — 70 г. Кокосовые сливки — 20 мл. Ваниль Фитпарад Малина

Творог разделите на две части. Одну взбейте с ванилью, фитпарадом и кокосовыми сливками, вторую — с теми же ингредиентами и малиной. На дно стакана выложите хлебец. На него — слой творога с малиной, затем снова хлебец, затем слой творога без ягод. Уберите стакан в холодильник на час. Доброе утро!

Перекус

Запеканка с сухофруктами

Творог — 50 г. Курага — 15 г. Яйцо — 1 шт. Рисовая мука — 2 ст. л. Ваниль Малина Мята

Яйцо взбейте с творогом и ванилью. Просейте рисовую муку. Курагу замочите в холодной воде на 15 минут, а затем нарежьте и добавьте к творогу. Перемешайте, разложите по формочкам для маффинов. Выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов. Подавайте с малиной и листьями мяты.

Карп с овощами

Небольшой карп — 1 шт. Лук — 30 г. Помидор — 1 шт. Цукини — 30 г. Лимон Сыр Чеснок Специи

Для маринада: Оливковое масло Зелень Чеснок Лимонный сок Ингредиенты для соуса взбейте в блендере. Замаринуйте рыбу и сделайте в ней небольшие поперечные разрезы. Поместите в них лепестки чеснока и дольки лимона. Овощи нарежьте кружочками и выложите на фольгу. На них поместите рыбу и посыпьте сыром. Запекайте 20 минут. Подавайте с любой цельнозерновой крупой на гарнир.

Перекус

Яичный блин с семгой

Яйцо — 1 шт. Сыр — 15 г. Миндальное молоко — 20 мл. Семга — 30 г. Рисовая мука — 2 ст. л. Салатные листья

Сыр натрите на терке. Яйца взбейте с миндальным молоком. Добавьте рисовую муку и перемешайте. Испеките блин, обжарив с двух сторон. Остудите и выложите на него салатные листья, а также нарезанную тонкими ломтиками семгу. Сверните в виде рулета. Разрежьте напополам и подавайте к столу.

Салат с фасолью

Куриное филе — 100 г. Консервированная фасоль — 30 г. Помидор Огурец Сельдерей

Огурец очистите от кожуры. Филе обжарьте на сковороде-гриль и нарежьте небольшими кусками. Смешайте все ингредиенты. Подавайте со свежей зеленью.