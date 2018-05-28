Лодочки из капусты — вкусное блюдо из самых простых продуктов

Если вы хотите кого-то удивить, то первое, что можно сделать — подать блюдо в необычном оформлении. Лодочки из капусты — прекрасный тому пример. На дне лодочки прячутся поджаренные сардельки или колбаски. Объедение!

Понадобится:

На 4 порции

1 небольшой кочан капусты,

700 г картофеля,

2 ч. ложки тмина,

750 мл бульона,

4 жареные колбаски,

3 ст. ложки сливочного масла,

3 ст. ложки (с горкой) муки,

200 мл сливок,

4 зубчика чеснока,

100 г тертого сыра.

Приготовление:

Кочан капусты разрезать на 4 части и удалить кочерыжку с частью средних листьев, чтобы получились «лодочки». Картофель очистить и вместе с капустой отварить в подсоленном бульоне (30 минут). Затем из бульона вынуть, отвар собрать.

Форму для запекания смазать жиром. Капустные «лодочки» выложить в форму. Колбаски нарезать кружочками и выложить слоем на капусту. Так же нарезать картофель (можно размять) и накрыть колбаски. Духовку нагреть до +220°С.

Растопить сливочное масло и пассеровать в нем муку. Влить картофельно-капустный отвар и сливки. Довести до кипения. Добавить измельченный чеснок (можно пропустить через пресс), тертый сыр и все тщательно размешать.

Приготовленным соусом залить капустные «лодочки» с начинкой из колбасок и картофеля и поставить на 30 минут в духовку. «Лодочки» разложить по выстланным салатными листьями тарелкам, украсить по желанию.

Время приготовления: 40 минут.