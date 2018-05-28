3 рецепта тартара из говядины

370 calories

Тартар из говядины классический

Чтобы получился полноценный ужин, блюдо можно дополнить, например, салатом из свежих овощей. Тартар из говядины классический СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 370 ккал

Ингредиенты

Говядина (кострец) 100 г Горчица (дижонская) 8 г Яйца 1 шт. Огурец (корнишоны маринованные) 6 г Каперсы 6 г Зелень 2 г Лук (шалот) 5 г Соус («Ворчестр») 2 мл Соус («Табаско») 1 мл Соус (кетчуп) 5 мл Масло (оливковое) 5 мл Соль 1 г Перец (чёрный молотый) 1 г Яйца (перепелиное) 1 шт. Хлеб (гренки из столичного хлеба) 3 шт.

Нарежьте говядину на мелкие кубики.

Каперсы, лук-шалот, зелень, маринованные огурцы, куриное сырое яйцо, оливковое масло, дижонскую горчицу, кетчуп, соусы перемешайте до однородной массы, добавьте соль и перец.

В полученную смесь выложите нарезанную говядину и хорошо перемешайте.

Тартар выложите через кольца на тарелку, сверху украсьте желтком перепелиного яйца. Подавайте с гренками из столичного хлеба. Приятного аппетита!

387 calories

Тартар из говядины с трюфельным маслом

Трюфельное масло делает тартар ещё аппетитнее, дополняет и усиливает вкус. Тартар из говядины с трюфельным маслом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 387 ккал

Ингредиенты

Говядина (кострец) 120 г Яйца 1 шт. Тимьян 3 г Масло (трюфельное) 5 мл Соль 1 г Перец (чёрный молотый) 1 г Картофель 20 г Паста (трюфельная) 5 г Хлеб (гренки из столичного хлеба) 3 шт.

Нарежьте говядину на мелкие кубики.

Сырое куриное яйцо, тимьян, трюфельное масло, соль и перец перемешайте до однородной массы.

В полученную смесь выложите нарезанную говядину и хорошо перемешайте.

Натрите картофель соломкой и обжарьте во фритюре.

Тартар выложите через кольцо на тарелку, сверху украсьте картофелем пай и трюфельной пастой. Подавайте с гренками из столичного хлеба. Приятного аппетита!

250 calories

Тартар чатни манго

Чатни — это южно-азиатский соус (или приправа), который готовится из овощей и фруктов, в нашем случае из манго. Его можно приготовить в домашних условиях, а можно купить в супермаркете. Тартар чатни манго СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 250 ккал

Ингредиенты

Говядина (кострец) 105 г Имбирь (маринованный) 8 г Соус (чатни манго) 8 г Масло (оливковое) 5 мл Соль (морская) 2 г Перец (чёрный молотый) 1 г Салат (мангольд) 2 г Хлеб (гренки из столичного хлеба) 3 шт.

Нарежьте говядину на мелкие кубики.

Добавьте маринованный имбирь, чатни манго, оливковое масло, соль и перец и хорошо перемешайте.

Тартар выложите через кольцо на тарелку, сверху украсьте листьями салата мангольд. Подавайте с гренками из столичного хлеба. Приятного аппетита!

Статьи по теме Рецепт дня: лосось со шпинатом под соусом тартар Как приготовить тартар: 3 рецепта от московских шеф-поваров Тартар из лосося с выжимкой из красной икры Тартар из тунца с гуакамоле

Запись «3 рецепта тартара из говядины» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.