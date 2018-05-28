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Чаи для похудения оказались бесполезны
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Чаи для похудения оказались бесполезны 

Дни.ру 30 минут назад
Фото: Дни.ру
Похудеть с помощью специальных чайных напитков не получится. Эффективность этих средств поставили под сомнение австралийские ученые.
Специальные чаи не помогут похудеть людям с лишним весом. Эти напитки могут лишь служить дополнением к правильному питанию и занятиям спортом, выяснили исследователи.
Толк от такого чая может быть лишь в одном случае: если пациент решает употреблять его вместо привычных пакетированных соков и других не очень полезных напитков, заявила представитель Общества диетологов Австралии Мелани Макгрис.
Эксперты советуют сэкономить на раскрученных рекламой напитках для похудения, употребляя вместо них обычный черный или зеленый чай. Если совместить его с занятиями спортом, то эффект будет тот же — а обойдется дешевле, пишет Life.ru со ссылкой на Daily Mail.
Ранее ученые выяснили, что похудеть без вреда для здоровья можно, соблюдая две диеты — средиземноморскую и вегетарианскую. Причем их можно применять не только для действенного похудения, но и для общего оздоровления всех жизненно важных систем организма.
В ходе масштабного эксперимента добровольцам предложили несколько типов диет. Контрольные замеры показали, что вегетарианская и средиземноморская диеты помогают похудеть — порой даже очень значительно. Кроме того, у добровольцев, соблюдавших именно эти диеты, отмечено снижение уровня холестерина.
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