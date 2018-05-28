Аллергия на продукты: почему происходит к как с ней бороться

Пищевая промышленность старается идти навстречу ожиданиям потребителя, улучшая качество вкуса и аромата пищевых продуктов. Однако на этом она не останавливается. Производящие компании не хотят нести потери и, поэтому, все чаще добавляют в свои изделия консерванты, обеспечивающие их долговечность. Между тем, дополнительные компоненты в пищевых продуктах могут вызвать аллергию и другие побочные эффекты. Как распознать аллергию на консерванты? МедикФорум решил найти ответ на этот вопрос.

Признаки аллергии на продукты

Признаки аллергии обнаружить достаточно просто. Раньше, продукты питания, реализуемые через торговые сети, отличались достаточно коротким сроком годности. При этом миллионы людей не располагали такими бытовыми устройствами как холодильники, в которых можно было долго хранить еду. Современным людям такое положение вещей теперь кажется просто фантастическим. И тем не менее, раньше продукты хранили в специальных подвалах, оборудованных ледниками, где даже летом можно было заморозить мясо или рыбу. Со временем ситуация изменилась, однако в продуктах питания стали преобладать такие консерванты как нитрат натрия, сорбат калия и бензоат натрия. Широкое распространение получили также концентраты, позволяющие очень быстро и с минимальными затратами приготовить что-либо из порошка. К примеру, суп или картофельное пюре. Но, подобные удобства обладают и своей, не очень приятной, обратной стороной — такие продукты содержат очень много дополнительных компонентов, которые совсем не нужны в вашей пищеварительной системе и, как правило, маркируются буквой Е.

Несмотря на различные исследования, благодаря которым подобные ингредиенты были допущены к использованию в пищевой промышленности, такие вещества способны вызывать разнообразные побочные эффекты и аллергические реакции. Все эти ароматизаторы, красители, консерванты и стабилизаторы могут выступать в качестве сильных аллергенов, провоцирующих не только раздражение наружных кожных покровов, но и более серьезные симптомы, такие как тошнота, рвота, понос…

На какие консерванты бывает аллергия?

Честно говоря, любые консерванты могут вызывать аллергическую реакцию. Даже самые безопасные. И не только консерванты, натуральные вещества тоже могут быть аллергенами. Но некоторые из консервантов коварнее других и чаще всего провоцируют аллергию. Соевый лецитин — чем опасен? Это вещество, маркируемое как Е322, охотно и повсеместно используется современной пищевой промышленностью. К его преимуществам относятся: натуральное происхождение, эмульгирующие свойства и низкая стоимость. Зачем оно нужно? Чаще всего такой компонент применяется для соединения различных жиров с другими компонентами и образования эмульсии. Наиболее востребованным соевый лецитин считается в изготовлении майонеза, мясных соусов, сухого молока, печенья, конфет, макаронных изделий и шоколада. Усилители аромата и вкуса вредят вашему здоровью Как ни странно, речь идет не только о знаменитом уже глутамате натрия, который легко можно обнаружить в порошковых соусах, супах и различных консервах. Есть еще глутамат кальция и калия. В Америке и Европе подобные пищевые добавки не пользуются хорошей репутацией, а вот в азиатских странах их считают неотъемлемым компонентом местной кухни. При этом подобные вещества очень часто становятся причиной возникновения различных аллергических реакций. Чтобы в вашу еду не попали производные компоненты глутаминовой кислоты, рекомендуется следить за упаковками на приобретаемых продуктах и не использовать те из них, где вы увидите маркировку Е 623, Е 622 и Е 621. Пищевые красители тоже аллергены Пищевые красители, повсеместно добавляемые в современные продукты питания, могут не только стать причиной аллергии, но и психомоторного возбуждения у маленьких детей. Их перечень слишком велик, а способы применения в производственных процессах чрезвычайно различны. К примеру, вы легко можете встретить подобные вещества в готовых соусвх, мороженом, маринадах, хлебобулочных и кондитерских изделиях, мармеладе, джеме и других продуктах.

Производители всех этих товаров, используя пищевые красители, решают, прежде всего, свои собственные проблемы, во многих случаях — не особо заботясь о здоровье потребителей, вынужденных постоянно употреблять подобные вещества в пищу. В свою очередь, приверженцы здорового питания и диетологи, вынуждены непрестанно контролировать качество продуктов, поступающих в их рацион. Хотя бы для того чтобы не употреблять потенциальные аллергены.

Консерванты и аллергические реакции

Использование консервантов вывело пищевую промышленность 20 века на совершенно другой уровень, позволяя не только хранить, но и транспортировать разнообразные пищевые продукты на любые расстояния без существенной потери качества. При этом, как и в случае с красителями, ароматизаторами и усилителями вкуса, ваш организм совершенно не нуждается в подобных добавках и лишь страдает от их регулярного употребления вовнутрь. Особенно это касается людей с высокой чувствительностью к аллергенам, к которым относятся парабены, бензоат натрия и диоксид серы, широко применяемые в качестве консервирующих компонентов. Симптомами подобных аллергических реакций на подобные вещества может быть расстройство ЖКТ, сыпь на коже, а также — проблемы с дыханием.

Как защитить свое здоровье?

Идеальная рекомендация в таком случае, к сожалению, будет звучать как полный абсурд — лучше всего отказаться от употребления таких компонентов в пищу. Но, на практике, следовать подобному совету не представляется возможным. Увы, но подавляющее большинство современных людей вряд ли захочет вернуться к натуральному хозяйству, переехав в деревне и занимаясь разведением скота и обработкой земли.

Поэтому, раз нельзя полностью исключить такие компоненты из вашего рациона, постарайтесь хотя бы минимизировать тот вред, который они наносят здоровью. Это тоже не будет приятной процедурой, ведь вам придется очень часто отказываться от употребление целых категорий продуктов, в технологии производства которых больше всего используют вредные добавки. Готовы ли вы как можно меньше употреблять сладостей, кондитерских изделий и полуфабрикатов, которые настолько экономят ваше время? Кроме того, что греха таить — использование различных бульонных кубиков или смесей специй с добавлением усилителей вкуса и ароматизаторов способно выставить в лучшем свете даже не самую умелую хозяйку. И тут уж не может быть и речи о тщательном приготовлении каких-то блюд или составлении своих смесей натуральных специй, предполагающих ручной помол и подбор ингредиентов. Остается получить ответ на самый главный вопрос — что вы готовы принести в жертву? Здоровье ваше и ваших близких — против экономии времени, денег и сил, которые хочется расходовать на что-то более приятное, ведь жизнь проносится так быстро… А успеть хочется так много… Ранее ученые объяснили причины появления аллергии.