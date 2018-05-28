Хлеб в виде звездочек вдохновляет детей питаться правильно

Детей не так просто заставить любить здоровое питание, ведь вредная еда привлекательна и на вкус, и на вид. Однако если придать полезным продуктам красивую форму, ваш план может сработать. На ежегодном Конгрессе по ожирению в Вене ученые представили результаты своего исследования, показывающего, хлеб какой формы нравится детям.

Цельнозерновой хлеб с повышенным содержанием клетчатки — полезный компонент питания ребенка. Ученые задались вопросом, как привлечь внимание детей к здоровой пище. Для этого они набрали группу из 38 испытуемых в возрасте от 6 до 10 лет. В начале эксперимента 45% детей признались, что обычно предпочитают есть белый, пшеничный хлеб. 53% участников редко едят цельнозерновой хлеб.

Затем детям предложили полезный хлеб разных форм и с разной симметрией, и регистрировали их движения глаз с помощью айтрекера. Больше всего внимание детей привлек хлеб в форме звездочек. Также участникам показали хлеб разных цветов, однако звездочки с желтым красителем привлекли меньше внимания (18%), чем хлеб обычного цвета. В конце исследования 76% детей оценили цельнозерновой хлеб как «хороший» или «очень хороший».

Ученые заключают, что такой интересный стиль подачи здоровой еды может сделать полезные продукты более привлекательными для детей, чтобы они чаще делали выбор в ее пользу. Сейчас ученые проводят исследования того, какая текстура и плотность хлеба больше понравится детям из шести разных стран.

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