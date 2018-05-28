3 способа получить плоский живот без тренировок

Не всегда плотный рабочий и жизненный график позволяет найти время на тренировки, при этом оставаться в хорошей форме хочется всегда. Летом люди чаще задумываются о том, как они будут выглядеть в купальнике, и обычно проблемной зоной является живот. Сделать живот плоским можно и без тренировок в домашних условиях, для этого нужно воспользоваться этими тремя способами.

Массаж

В одиночку этот метод не покажет высокой эффективности, но если сочетать его с правильным питанием, то результаты станут очевидными в самые короткие сроки. Массаж — это физическая стимуляция тканей, в данной ситуации она необходима для выталкивания лимфатической жидкости из жировой ткани. Научно доказано, что дренаж лимфатической жидкости делает тоньше прослойку подкожного жира.

Регулярные посещения массажного кабинета доступны не для каждого, поэтому в качестве способа для избавления от жировых отложений в области живота можно рассмотреть альтернативные методики. Электрические и механические приспособления для массажа позволяют получить высокую эффективность в домашних условиях, помимо лимфодренажа такие процедуру будут приносить расслабление, а также способствовать правильному пищеварению. Использование массажного воздействия не имеет противопоказаний и улучшает состояние здоровья по нескольким направлениям.

Правильное питание

Это ключевой аспект в процессе избавления от выпирающего живота, фигура никогда не станет стройной без правильного питания. В первую очередь нужно избавиться от привычки переедать и убрать из своего рациона сахар. Важно озаботиться не только качественным составом своего питания, но и периодичностью приемов пищи. Формирование привычки питаться по часам займет некоторое время, но после этого тело привыкнет получать энергию в одно и то же время и правильно распределять ее без откладывания в жировые ткани.

Привычка правильно питаться поможет избавиться от лишнего жира, не считая калории.

Питьевой рацион должен состоять преимущественно из воды, единственный допустимый кроме воды напиток — это чай без сахара. Напитки с огромным содержанием калорий и сахаров находятся под запретом, не только из соображений красоты фигуры, но и для собственного здоровья. Помимо сахара нужно минимизировать потребление соленой и кислой пищи. Лучшими продуктами станут те, которые содержат мало калорий и много пищевых волокон, это цельнозерновые продукты, овощи и фрукты. Употребление белковой пищи пойдет на пользу для состояния и внешнего вида мышц, что положительно скажется на красоте живота. Не стоит полностью отказываться от жиров, поступая из здоровых продуктов, к примеру, из желтков яиц, они будут способствовать избавлению от жировых отложений.

Запрет на употребление сахаров не означает, что придется отказаться полностью от всего сладкого. При умеренном редком употреблении темный шоколад с высоким содержанием масла какао будет не вреден, более того, антиоксиданты и полезные растительные жиры пойдут на пользу для похудения и состояния здоровья. Для того, чтобы правильное питание стало более простым в психологическом отношении, нужно сделать так, чтобы полезные и здоровые продукты были в постоянной доступности, а вредные продукты стали недоступными.

Снижение уровня стресса

Стресс оказывает сильное влияние на состояние фигуры, в первую очередь это проявляется в заедании проблем, специалисты называют это «стрессовым питанием». Пытаясь заглушить стресс едой, люди не становятся более спокойными, но обретают много лишних килограммов. Множество методик для снижения уровня стресса позволяет выбрать ту, что придется по душе, эффективнейшими способами являются медитация в тишине и выполнение упражнений на растяжку.

Вместо того, чтобы пытаться компенсировать высокий уровень стресса вредными продуктами и перееданием, нужно вычислить причину стресса и постараться устранить ее. В случае когда устранение проблемы невозможно, используются методики управления стрессом и снижения его последствий. Благоприятное эмоциональное состояние невозможно без качественного сна, спать нужно как минимум по семь часов каждую ночь. Чаще всего для полного избавления от хронического стресса бывает достаточно нормализации режима питания и сна. Важно найти подходящий для себя способ расслабления, если он будет связан с физической активностью, например, как прогулки на свежем воздухе, то процесс похудения станет более выраженным и быстрым.

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