Кухонный инвентарь, который незаменим для приготовления мяса

В ответ на озвученный поварам вопрос о том, в чем же заключается главный секрет идеального стейка, вы почти наверняка услышите, что весь фокус кроется в качестве самой говядины. Эксперты по стейкам наперебой начнут советовать, как оценивать цветовые оттенки мяса, количество жировых прослоек и определять степень мраморности. Бесспорно, в случае стейка порода бычков, способ его откорма и выдержка мяса играют важную роль. Но не меньшее значение отводится и самому этапу приготовления.

Говоря о нем, в первую очередь, кулинары фокусируются на температуре еще сырого стейка, приправах, времени обжарки и при этом практически не заостряют внимание на используемых в процессе приготовления инструментах. Мы решили восполнить это упущение и рассказать о 6 кухонных атрибутах, без которых, по мнению самих поваров, не получится приготовить по-настоящему вкусного мяса.

Тендерайзер

Это самое простое устройство, позволяющее без всякой химии, улучшить вкус и текстуру мяса. Разрыхлитель незаменим, когда дело приходится иметь с жесткими отрубами. В отличие от молотков для мяса, тендерайзер не нарушает структуру и внешний вид. Острые лезвия из нержавеющей стали прорезают соединительные ткани мяса, делая его более нежным. Созданные прорези способствуют более быстрому проникновению маринада, а время приготовления мяса значительно сокращается.

Обвалочный нож Несмотря на то, что нож-шефа является универсальным инструментом, для ряда кухонных операций он не годится. Так, для отделения мякоти от кости лучше воспользоваться специальным ножом для обвалки. От прочих ножей он отличается формой лезвия: нож имеет тонкое, длинное лезвие, которое сужается к концу. Такая геометрия клинка позволяет без лишних усилий отделить мясо от костей, жира и сухожилий. Для разделки птицы, рыбы и кролика больше подходит нож с гибким лезвием; для свинины, говядины и баранины лучше использовать нож с жестким клинком.

Ножеточки

Хуже неправильно выбранного ножа для разделки может быть только тупой нож. Сам процесс обработки таким ножом требует значительно больше усилий, и даже прикладывая их, не всегда удается получить необходимым результат. Кроме того, тупой нож может легче соскочить, поэтому вероятность порезаться им гораздо выше, чем острым. Для того чтобы подправить нож, под рукой на кухне необходимо иметь муссат. Для восстановления геометрии режущей кромки и остроты ножа не обойтись без помощи точильного камня.

Чугунная сковорода

Чугунная посуда хорошо проводит тепло и равномерно нагревается, благодаря чему в отсутствии гриля идеально подходит для приготовления мяса. Такие сковороды отлично выдерживают высокие температуры, что является обязательным условием для приготовления стейков. За счет оптимальных температурных условий на чугунной сковороде мясо равномерно готовится по всей толщине, а не просто подрумянивается снизу.

Термометр

Никакие кулинарные уловки вроде определения прожарки по ладони не позволят узнать момент готовности мяса с такой точностью, с какой это можно сделать, воспользовавшись кулинарным термометром. Прибор, вставленный в самую толстую часть мяса, показывает внутреннюю температуру. Таким образом, вы всегда будете знать, когда мясо достигло вашей любимой степени прожарки и что подошло время снимать его с огня.

Деревянная доска

Доски, выполненные из дуба, акации, бамбука и других, наиболее подходящих для этих целей пород дерева, имеют высокую прочность и устойчивы к нагрузкам. В отличие от пластиковых они не впитывают запахи и не тупят ножи. Поэтому, выбирая доску для мяса, большинство поваров отдает предпочтение именно им. За счет собственного веса во время разделки деревянная доска не скользит по поверхности. Остатки продуктов легко смываются с нее под проточной водой с помощью обычных моющих средств.