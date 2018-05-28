«Блины со сгущёнкой — самое вкусное, что есть на свете». Правила питания фитнес-модели

Мария Орловская — Мой рацион зависит от того, соревновательный сейчас сезон или период межсезонья. В межсезонье я могу многое себе позволить, да и сушки тоже бывают разные. Например, во время первой сушки я ела творог, молоко и шашлыки. А вот на второй сушке, особенно в последний месяц, я сидела на кетодиете (это когда углеводы вообще исключены). Я могла есть только белок и овощи, да и то не все (помидоры и перец, например, нельзя). Всё, конечно, готовится без соли. Но когда твоя цель — победа, тебе наплевать на шоколадки и сладости, без этого вполне можно жить. Фото: из архивов Марии Я всегда стараюсь придерживаться нескольких правил питания. Я не ем глютен, молочные продукты, сою, арахис и все бобовые. У меня аутоиммунный тиреодит — распространённая болезнь щитовидки воспалительного характера. Поэтому, чтобы я физически могла тренироваться, стараюсь не усугублять свою болезнь питанием. В моём обычном рационе обязательно есть овощи (много овощей!), куриная печень, яйца (я ем их с желтком), рыба, морепродукты. Источники углеводов: рисовые хлебцы, бурый рис (я его просто обожаю), белый рис тоже иногда ем. Когда я была в Азии, я худела на белом рисе и кокосовом молоке. Летом я спокойно ем шашлыки, правда преимущественно из курицы или индейки. Иногда из свинины, но она слишком тяжёлая для организма.

Калорийность моего питания на сушке — 1 200—1 500, в зависимости от того, сколько веса надо сбросить. Имейте в виду: 1 200 калорий — это очень мало и вредно для здоровья. Не стоит рисковать без важной причины. У спортсменов такая причина есть — победа на соревнованиях. В межсезонье — около 1 800 калорий, чтобы были силы для тренировок в зале. Фото: из архивов Марии Я обожаю сладкое, для меня это наркотик. Сладкого мне не хочется, только когда я чем-то сильно увлечена. Обычно я готовлю протеиновые блины — это и есть мой десерт. Конечно, иногда бывают срывы, но их я обычно списываю на читмилы. Хотя признаюсь, что бывают и сладкие «запои», как у алкоголиков. Тогда мой мужчина просто убирает всё сладкое, а я стараюсь не покупать новое. Я очень люблю блины со сгущёнкой, пожалуй, это самая вкусная еда на свете. Спокойно позволяю себе раз в неделю съесть что-то запрещённое, от этого моя фигура совершенно не страдает. Терпеть не могу фастфуд, особенно его запах. Фото: из архивов Марии (Мария в центре) Свой рацион я составляю вместе с тренером. Мы встречаемся, она смотрит на меня и потом присылает готовый план питания. Через некоторое время — контрольная встреча. Если что-то не так, меняем рацион. Нужно всегда смотреть, как реагирует организм на те или иные продукты. Я изучаю диетологию и скоро сама буду разрабатывать себе план питания с учётом моих индивидуальных особенностей. Хочу перейти на трёхразовое питание — невозможно постоянно таскать с собой много контейнеров.

Самое сложное время — накануне соревнований: ты пьёшь мало воды, а потом вообще не пьёшь. Единственное, что хочется после выступления — выпить стакан воды. Когда сижу в ресторане после соревнований, всегда теряюсь и не знаю, что выбрать — видимо, уже успеваю отвыкнуть от чего-то более вкусного, чем варёная несолёная куриная грудка. Хочется просто сыра или яичницу с желтками.

Мне нравится период сушки. В межсезонье есть большой соблазн не соблюдать режим и очень быстро набрать массу. Я стараюсь всегда быть в форме — часто участвую в различных фотосессиях. Нужно обязательно отлично выглядеть.

Рацион Марии в межсезонье

Завтрак: протеин, 70 граммов рисовых хлебцев или бурый рис с кокосовым молоком (около 130 граммов).

Перекус: яблоко.

Обед: курица, печёнка или рыба (около 150 граммов) с овощами.

Перекус: протеиновый блинчик.

Ужин: три варёных яйца с желтками.

Рацион Марии на сушке

Завтрак: три варёных яйца без желтков, кофе.

Перекус: орехи (50 граммов).

Обед: варёная куриная грудка или рыба (100 граммов), свежий огурец.

Перекус: три варёных яйца без желтков.

Ужин: варёная куриная грудка (100 граммов), овощи. Статьи по теме Как рассчитывать БЖУ и зачем это нужно: советы от Дениса Гусева Как похудеть раз и навсегда: 7 советов от профессионального диетолога Что в холодильнике у диетолога: 14 продуктов на все случаи жизни Что есть на завтрак перед тренировкой: советы диетолога

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