Натуральные конфеты для любителей правильного питания

С чем у тебя ассоциируется правильное питание? Скорее всего, с постной едой, которая полезна, но не имеет ярко выраженного вкуса. Весь рацион ПП направлен на то, чтобы поддержать здоровье, сбросить лишний вес, но никак не удовлетворить твои гастрономические потребности. Возможно, так и было до того момента, пока Date Almonds не представили свои уникальные натуральные конфеты из фиников и орехов с разнообразными пряностями. Эти сладости ручной работы создаются по уникальной технологии и собственной рецептуре, к тому же вся продукция на 100% натуральна: не используется никакая химия. Сотрудники компании постоянно ищут новые вкусные и полезные рецепты, экспериментируют с пряностями, такими как мацис, сыцуаньский перец, настоящая цейлонская корица, розовый перец, розмарин, кумин — в конфетах могут оказаться самые неожиданные ингредиенты.

Благодаря такой эклектике вкусов каждая конфета превращается в маленькую экспедицию в другую часть света, из которой привезена пряность. Эти уникальные комбинации ингредиентов создают неповторимый вкус, а их разнообразие будет удивлять тебя снова и снова. Забудь про обычные сладости, где содержание сахара и различных вредных веществ просто зашкаливает. Сегодня мы будем говорить о гастрономических шедеврах, которые захочется попробовать самому и подарить друзьям, ведь они не только полезные, но и вкусные.

Немного о вкусах

Если ты считаешь себя гурманом, то тебя приятно удивит огромная линейка вкусов, которая включает 20 уникальных купажей из 55 ингредиентов. Тебе будут доступны 5 различных наборов конфет, которые отлично подойдут в качестве подарка для любого случая. Вкусы поистине уникальны, и ты сможешь найти для себя такое гастрономическое разнообразие, как гвоздику в кэробе, корицу кассия в кофе с цедрой, можжевель в цитрусах, различные оттенки дикого шоколада. И это лишь малая часть, которую тебе могут предложить в Date Almonds.

Узнать о коллекции сладостей →

Наборы конфет

Наборы таких конфет могут стать отличным подарком, ведь это необычно, вкусно и очень полезно. Ты можешь выбрать мононабор, в который будут входить конфеты одного вкуса, или же сделать выбор в сторону разнообразия — независимо от твоего выбора, вся продукция упаковывается в аккуратные коробочки, которые станут отличным подарком для любого сладкоежки и гурмана.

«Дикий Шоколад» х7 Это набор из 7 шариков, созданных без применения молочных продуктов и сахара — лишь финики и какао-бобы. Немного экспериментов со специями привели к созданию необычной композиции вкусов и оттенков. В набор входит 7 шариков по 17г, так что в итоге ты получаешь 120г полезных веществ и витаминов, которых так не хватает в ежедневном рационе. А благодаря красивой упаковке эти конфеты станут отличным подарком для любого человека. Заказать набор конфет →

«Camoe Camoe» х7 Небольшой набор из 7 конфет в красивой минималистической обложке, так что их можно дарить любому человеку, не привязываясь к конкретному поводу. В набор входит 7 шариков различных вкусов, так что в итоге ты получаешь 120г чистого, безгрешного удовольствия. Заказать набор конфет →

Большой набор конфет ручной работы

В этом наборе собраны все коллекции конфет, которые по своему уникальны и созданы благодаря многочисленным экспериментам. Была проведена огромная работа, чтобы сотворить эти неповторимые вкусы, и в итоге получился сбалансированный, деликатный продукт, который способен совершить гастрономическую революцию в понимании вкусов для каждого человека. В набор входят 14 композиций, и он охватывает практически весь ассортимент вкусов, так что ты сможешь попробовать их все и выбрать тот, который нравится больше всего. Заказать набор конфет →

Также тебе будут доступны иные наборы, выбор которых зависит от твоих личных вкусовых предпочтений. Ассортимент огромен, но что бы ты ни выбрал — в итоге получишь уникальные продукты высокого качества, которые порадуют своим незабываемым вкусом и ароматом.