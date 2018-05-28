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«Любовь и Сладости»: летние новинки в кондитерской Сергея Жукова
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«Любовь и Сладости»: летние новинки в кондитерской Сергея Жукова 

Peopletalk 53 минуты назад
Фото: Peopletalk
«Любовь и сладости» — новое название сети кондитерских CupCake Story Сергея Жукова и Регины Бурд. Все десерты здесь делаются вручную, используются только настоящее сливочное масло, молоко, йогурт, сливки, орехи, шоколад, какао.
И теперь в кафе «Любовь и Сладости» в ТРК «Vegas Крокус-сити», а также на Центральном и Усачевском рынках действует специальное летнее предложение. Новые авторские капкейки, эклеры, пирожные и с десяток разновидностей мороженого и сорбетов (200 р.). Ваниль, шоколад, фисташка, малина, ямайский ром с изюмом, сорбеты из облепихи и клубники с зеленым базиликом — тебе осталось только выбрать.
И, конечно, прохладительные напитки. Молочные коктейли (например, Сникерс или Клубника) от 280 рублей или натуральные смузи от 300 рублей (наш фаворит манго-ананас).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lyubov-i-sladosti-letnie-novinki-v-konditerskoj-sergeya-zhukova/
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