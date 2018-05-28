Миндальное молоко — залог здоровья и долголетия

Друзья мои, знаете ли вы, что миндальное молоко обладает очень высокой питательной ценностью? А это именно так! Миндальное молоко — прекрасный диетический продукт! А еще оно не содержит лактозу, а значит, не стоит опасаться неприятностей со стороны пищеварительной системы:) И его очень легко приготовить прямо на даче (в отличие от коровьего) или дома, а затем взять с собой.

Вкус миндального молока нежный и мягкий, очень насыщенно ореховый.

А еще это очень полезное молоко.

Ингредиенты: 150 г сырого миндаля (не жареного);500 мл кипяченой охлажденной воды; мед, корица, ваниль (по желанию).

ПриготовлениеМиндаль насыпать в кружку (глубокую).

Вскипятить воду и залить миндаль кипятком.

Накрыть блюдцем и оставить на 5-10 минут.

Слить воду, она будет темно-коричневой. Очистить миндаль от кожуры, сделать теперь это очень легко. Нужно двумя пальцами нажать на зернышко, и оно само выскочит из шелухи. Только делать это надо очень осторожно, чтобы орехи не летали по всей кухне. Кстати, можно кожицу и не снимать, но тогда она придаст молоку слегка терпкий вкус и кремовый цвет, но… это дело вкуса.

Теперь нужно высыпать орехи в чашу миксера, добавить 250 мл воды, включить миксер на 2 минуты. Должна получиться довольно густая кашица.

Добавить остальную воду и взбивать еще 2-3 минуты.

Процедить полученную жидкость через мелкое сито, хорошо отжать, и в сите останется всего лишь чайная ложка жмыха. Его можно просто съесть, очень вкусно.

По желанию молоко можно подсластить медом или кленовым сиропом, добавить ваниль или корицу, но это все очень индивидуально, поэтому по вкусу.

Миндальное молоко можно хранить в холодильнике 5 дней. Если молоко расслоилось, нужно просто встряхнуть бутылку. При необходимости его можно подогреть. Кстати, если вам покажется, что молоко слишком концентрированное, его можно разбавить кипяченой охлажденной водой по вкусу, просто размешав.

Миндальное молоко можно использовать для приготовления милкшейков, добавлять в кофе и смузи, например, с клубникой.

Или добавить в смузи со шпинатом.

Или приготовить кофейный десерт.

Можно на даче по-быстрому сварить молочный суп, овсяную кашку, а можно просто пить — тоже очень вкусно. В общем, из этого молока можно приготовить любое блюдо, в котором используется коровье молоко, и вкус блюда изменится в лучшую сторону.

Здоровья вам! Пробуйте и наслаждайтесь!