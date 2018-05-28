Тарт Татен — чудо французской кухни

Сегодня этот пирог известен, наверное, в любом уголке мира. Он олицетворяет французскую кухню наряду с такими кулинарными шедеврами, как луковый суп или мясо беф-бургиньон. Тарт Татен — это карамелизованный яблочный пирог с сахаром и маслом, так называемая перевернутая выпечка, когда при выпекании тесто помещается над начинкой, а при подаче — переворачивается «вверх ногами». Подается он теплым, с небольшим количеством мороженого или взбитых сливок.

Яблочный десерт тарт Татен

Хотя тарт Татен готовится «вверх ногами», но на вкус он как раз очень даже «на месте». О его вкусовых качествах существует масса восторженных откликов. Достаточно сказать, что знаменитый парижский ресторан «Максим» сделал тарт Татен своим фирменным десертом.

Возможно именно поэтому рецепт пирога тарт Татен, как никакой другой, оброс мифами и легендами. И везде, где его подают, подаче на стол предшествует история возникновения этого замечательно вкусного десерта.

Романтическая историяНачалась история пирога тарт Татен в маленьком городке Ламот-Беврон, расположенном менее чем в 200 км от Парижа. А своим названием пирог обязан двум сестрам, девицам Стефани и Кэролайн Татен, которые управляли семейным учреждением — отелем Татен. Впрочем, девицами эти почтенные дамы были по социальному статусу, а не по возрасту. Вдвоем сестры обслуживали немногочисленных посетителей, чаще всего охотников, которые наезжали в деревню по выходным и праздникам. Кэролайн, старшая, расселяла и ухаживала за клиентами, а Стефани работала на кухне, готовя в том числе пироги с начинкой из обжаренных в сахаре яблок на десерт.

Отель сестер Татен. Фото с сайта stephanedecotterd.com Говорят, что как-то в воскресенье, в день открытия охотничьего сезона, в отеле было слишком много гостей, а на кухне, соответственно, невпроворот работы. В разгар готовки Стефани забыла положить на противень тесто, отправив в печь форму, заполненную только яблоками и сахаром. А учуяв запах подгорающих яблок, она пожалела выбросить их, просто добавила тесто поверх яблок и допекла пирог. Готовую выпечку находчивая повариха перевернула тестом вниз, а чтобы скрыть подгоревшую начинку, щедро полила яблоки взбитыми сливками…

В итоге, знаменитый тарт Татен появился (как, впрочем, многие открытия) в результате случайности и неловкости поварихи. А гости отеля, вопреки ожиданиям, приняли десерт из карамелизованных яблок на ура. «Перевернутый» пирог сестер Татен стал популярным.

Шпионская историяНо погодите, на этом история пирога Татен не заканчивается! В легенде присутствует еще гастрономический шпионаж!

Итак, как-то владелец парижского ресторана «Максим», господин Луи Водабле, охотился в окрестностях городка Ламот-Беврон и забрел перекусить в гостиницу сестер Татен. Где и обнаружил потрясающе вкусный яблочный пирог.

Отель Татен сегодня. Фото с сайта exp.cdn-hotels.com Знаменитый ресторатор захотел готовить точно такой же в своем заведении и попросил у сестер рецепт, на что дамы любезно… отказали.

Но Луи Водабле не привык сдаваться: он отправил одного из своих поваров в Ламот-Беврон. Гастрономический шпион притворился садовником, ищущим работу, и устроился к сестрам в качестве огородника… Правда, через три дня, когда обнаружилось, что «огородник» в огороде ничего не смыслит, шпион был изгнан, но парижский «разведчик» успел узнать рецепт создания знаменитого пирога сестер Татен. Кстати, Луи Водабле постарался быть честным по отношению к старым дамам: в ресторане «Максим» пирог подавался под названием «Пирог мадемуазелей Татен».

Вот такая шпионская история, которую любят рассказывать везде, где подают знаменитый десерт. И конечно, никто не обращает внимания на некоторые нестыковки, вроде того, что пирог был впервые испечен в 1898 году, в 1905 году сестры Татен продали свой бизнес, так как стали слишком старыми, чтобы работать, они умерли в 1911 и 1917 году. А ресторан «Максим» стал принадлежать семье Водабле только в 1932 году!

Говорят, что вся история пирога, особенно неуклюжесть Стефани Татен и похищение рецепта для меню ресторана «Максим» были придуманы кулинарным историком Курнонски (псевдоним журналиста Мориса Сэллана) и описаны в его книге «Гурман Франции», что подтолкнуло моду на этот десерт в Париже.

Как бы там ни было на самом деле, во всяком случае, Кэролайн и Стефани Татен оставили нам один из самых знаменитых десертов на планете!

Даже если история пирога — сплошь легенды, тарт Татен — замечательный десертДаже если история пирога — сплошь легенды, тарт Татен — замечательный десерт

Французы гордятся им, с удовольствием пересказывают легенды, а в 1978 году даже создали Братство «Les Lichonneux de la Tarte Tatin», стоящее на страже знаменитого рецепта. Защитники призывают «уважать традиционный рецепт знаменитого десерта тарт Татен», «бороться с нарушениями рецепта и другими кулинарными злоупотреблениями» и даже «критиковать еретиков»!

Собственно рецептЗнаменитый пирог тарт Татен готовится всего из пяти ингредиентов: яблок, сахара, масла, муки и соли (иногда добавляют еще щепотку корицы). Что касается теста, то есть варианты — слоеное либо песочное (последнее считается соответствующим оригинальному рецепту). Причем пирог отличается пропорциями: мало теста и много яблок.

Яблочный тарт Татен традиционно подают с кусочком мороженого

Понадобится: 1 стакан (250 мл) белой муки;6 ст. ложек сахара;150 г сливочного масла;щепотка соли;4 ст. ложки холодной воды;1,4 кг яблок.

Также понадобится круглая форма диаметром 25 см, лучше чугунная сковорода с высокими бортами и «ушами» вместо ручки.

Как приготовить:Сначала готовим тесто. От охлажденного масла отделяем 2/3 (100 г), нарезаем кусочками, муку просеиваем на стол, добавляем щепотку соли и 1 столовую ложку сахара и рубим ножом вместе с маслом — в мелкую крошку. Затем добавляем 3 столовые ложки очень холодной воды, замешиваем тесто, собираем его в ком и, завернув в пищевую пленку, кладем в холодильник. Тем временем подготавливаем яблоки: очищаем их от кожуры и сердцевины и нарезаем довольно крупными дольками — каждое яблоко разрезается всего на 6-8 частей. На среднем огне нагреваем сковороду, насыпаем на сковороду 5 столовых ложек сахара (можно немного больше, если у вас кислые яблоки) плюс 1 столовую ложку воды. Нагреваем, постоянно перемешивая, в течение примерно 5 минут. За это время сахар растворится в воде и начнет карамелизоваться, приобретая коричнево-золотистый цвет. После этого добавляем в сковороду оставшееся масло (50 г) и готовим на минимальном огне еще 5 минут, постоянно перемешивая, пока в сковороде не образуется густая жидкость золотисто-коричневого цвета — сливочная карамель. Прямо в карамель выкладываем кусочки яблок, красиво разложив их по кругу: первый слой яблок выкладывается широкой стороной вниз, а верхний слой — наоборот, вниз сердцевиной, между кусочками нижнего слоя. Духовку разогреваем до 190 °С. Помещаем сковороду на среднюю стойку духовки, накрываем сверху листом фольги и выпекаем около 20 минут. После этого вынимаем сковородку из духовки. Яблоки при выпекании выпустят сок, иногда очень даже много сока. В этом случае аккуратно ложкой выбираем сок из формы, чтобы осталось совсем немного. Тесто из холодильника быстро раскатываем в кружок по диаметру сковороды и накрываем яблоки. Тесто должно быть довольно тонким — около 3 мм. Края круга прижимаем к форме, лишнее тесто срезаем. Снова накрываем сковороду фольгой и выпекаем еще 20 минут при температуре 190 °С — до золотисто-румяного цвета теста. Готовый пирог вынимаем из печи и оставляем постоять около получаса — пока остывшая на дне сковороды карамель начнет застывать. В этом случае яблоки будут выглядеть блестящими и глянцевыми. Если же сразу перевернуть пирог тестом вниз, горячая карамель стечет на корочку, корочка размокнет и утратит хрупкость, а яблоки — глянцевый блеск. Через полчаса накрываем пирог широким блюдом и аккуратно переворачиваем блюдом вниз, после чего удаляем сковороду. Нарезаем пирог тарт Татен и подаем, как принято традиционно, с шариком мороженого или взбитых с сахаром сливок. Если не хотите слишком сладкого — с ложкой сметаны. Приятного аппетита! Пирог переворачивают тестом вниз, когда карамель начинает застывать

Вариации на темуКарамелизация фруктов перед выпечкой и эффект «перевернутости» пирога тарт Татен вдохновили кулинаров на эксперименты. По такому же принципу стали готовить пироги с грушами, персиками, ананасами. Особенно удачно поддаются карамелизации бананы, а перевернутый пирог с бананами по популярности соперничает с оригиналом.

Банановый тарт Татен

Более того, в перевернутом виде стали готовить и пироги с овощами, в первую очередь с помидорами, а также луком и баклажанами. В общем, слава пирога тарт Татен ширится с каждым годом. Вот и у нас его попробовали, и ничего удивительного, что рецепт приобрел своих поклонников. Приготовьте его на своей кухне и, возможно, вы полюбите его так же, как его любят во всем мире.

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