В Беларуси возродили уникальное мороженое

В Беларуси возродили лимитированную партию пломбира по рецепту 1938 года — мороженое без Е-добавок.

Попробовать «экологичный» продукт белорусы смогут в начале июня — всего произведено 500 тысяч пачек. Новое-старое мороженое по вкусу — классический пломбир, но оно тяжелее, в нем больше сливок и заметно меньше «воздуха», вместо моно— и диглицеридов жирных кислот используется мука, а срок годности из-за рецептуры — в два раза меньше обычного.

Попробовать вафельный стаканчик и эскимо по восстановленному рецепту 80-летней давности можно будет только в этом юбилейном сезоне, передает БЕЛТА.