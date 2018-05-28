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В Беларуси возродили уникальное мороженое
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В Беларуси возродили уникальное мороженое 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
В Беларуси возродили лимитированную партию пломбира по рецепту 1938 года — мороженое без Е-добавок.
Попробовать «экологичный» продукт белорусы смогут в начале июня — всего произведено 500 тысяч пачек. Новое-старое мороженое по вкусу — классический пломбир, но оно тяжелее, в нем больше сливок и заметно меньше «воздуха», вместо моно— и диглицеридов жирных кислот используется мука, а срок годности из-за рецептуры — в два раза меньше обычного.
Попробовать вафельный стаканчик и эскимо по восстановленному рецепту 80-летней давности можно будет только в этом юбилейном сезоне, передает БЕЛТА.
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