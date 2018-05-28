Мятный чай испил — поднабрался сил

У мятного чая очень давняя история, он использовался еще в древности лекарями для лечения всяческих недугов. Сегодня этот чай также не утратил своей актуальности. Он и успокоиться помогает, и охлаждающим эффектом обладает, что в жаркие дни очень кстати, и сил придает, у усталость снимает, что весьма необходимо активным дачным работникам. В общем, «в нашем королевстве» этот чай в чести.

Сразу скажу, что важно соблюдать несколько обязательных правил заваривания:

Не заваривать крутым кипятком. Заваривать только в стеклянной или фарфоровой посуде. Пить мятный чай свежим, ибо на следующий день все полезные свойства уже улетучатся.

Ингредиенты: мята — 7 веточек вода — 450 мл кленовый сироп (можно мед) — 1 ст. ложка зеленый чай — 2 пакетика корица — 1 палочка финики (для подачи)

Приготовление: Доводим воду до кипения, но не кипятим (следуя основным правилам заваривания чая). Кстати, в деле задействован красавчик от VITEK, настоящий и надежный помощник.

Промываем веточки мяты и хорошо просушиваем их. Сразу откладываем две веточки для украшения. С остальных снимаем листочки. Для того чтобы заварить мятный чай готовим два отдельных заварника, ополаскиваем каждый кипятком кипятком. В один кладем листья мяты и палочку корицы, заливаем 300 мл кипятка.

Добавляем кленовый сироп (или мед) и перемешиваем.

В другой — зеленый чай. Остальным кипятком заливаем зеленый чай и оставляем его настояться на 10 минут.

Затем необходимо перелить зеленый чай в заварник с настоем мяты и хорошенько перемешать отвары.

Перед подачей раскладываем в стаканы по палочке корицы и веточке мяты и разливаем горячий ароматный чай.

Кстати, такой чай очень распространен в странах Магриба. В Марокко, например, мятный чай разливают с большой высоты (до 1 м), для того чтобы он насыщался кислородом, но для этого нужно быть виртуозом, поэтому не рискуем)). Подавать мятный чай желательно с финиками — это необыкновенно вкусно! Пробуйте и наслаждайтесь!