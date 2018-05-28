Финна поймали на карельской границе с сырыми яйцами

Яйца пришлось вернуть обратно в Финляндию, а нарушителю выписан штраф в 500 рублей.

24 мая в МАПП «Люття» сотрудники Управления Россельхознадзора в ходе досмотра ручной клади гражданина Финляндии, следующего в Карелию, обнаружили 2 заводские упаковки по 15 штук сырых куриных пищевых яиц. Необходимые разрешительные документы (ветеринарный сертификат страны-отправителя и разрешение Россельхознадзора на ввоз) отсутствовали.

В протоколе об административном правонарушении в объяснении гражданин Финляндии указал, что не знал, о запрете ввоза в Россию сырых яиц.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, яйца пришлось вернуть обратно в Финляндию. Кроме того, за нарушение придется заплатить штраф в размере 500 рублей.