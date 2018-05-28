На границе с Россией у жителя Финляндии отобрали 30 куриных яиц

На международном автомобильном пункте пропуска «Люття» сотрудники Россельхознадзора изъяли у жителя Финляндии, направлявшегося в Карелию, 30 сырых куриных яиц, сообщает Karelinform.ru со ссылкой на ведомство.

В России действует запрет на ввоз сырых куриных яиц, а специальных разрешительных документов на провоз товара у жителя Финляндии не было. Сам финн объяснил, что не знал о запрете, и в итоге яйца пришлось вернуть обратно в Финляндию.

В отношении жителя Финляндии возбудили дело об административном правонарушении. Ему придется заплатить штраф в размере 500 руб.