12 способов применения алюминиевой фольги

Алюминиевая фольга есть практически в каждом доме. Обычно ее применяют в кулинарии для запекания различных блюд или же используют как надежный упаковочный материал для продуктов. Однако на деле фольга в быту гораздо полезнее и универсальнее, чем может показаться на первый взгляд. Вот лишь несколько способов того, как стоит использовать ее для решения самых неожиданных задач.

Полируйте серебро

Лист алюминиевой фольги и другие подручные средства помогут вам отполировать все потускневшее серебро в доме, будь это украшения (без драгоценных камней) или столовые приборы. Просто положите на дно миски фольгу, залейте ее горячей водой и добавьте 2 чайные ложки соды и щепотку соли. После этого погрузите в раствор серебряные украшения и убедитесь, что они не касаются друг друга. Через 5-7 минут достаньте, промойте в чистой воде и высушите. Как новенькое!

Заточите ножницы

Если ваши ножницы затупились, не спешите их выбрасывать и покупать новые. Просто возьмите лист фольги, сложите в несколько раз и разрежьте его этими ножницами. И о чудо, они вновь стали острыми.

Используйте как дополнительный свет

Хотите сделать красивые фотографии, но для этого недостаточно света? Тогда вам не обойтись без светоотражателя, который, между прочим, можно смастерить своими руками. Для этого возьмите лист пенокартона положите его на лист фольги и закрепите по краям с помощью скотча или изоленты. Проверьте — результат вас однозначно порадует. С фольгой ваши фотографии получатся как у профессионала.

Зарядите батарейки

А вы знали, что алюминиевая фольга отлично проводит электрический ток? Именно благодаря этому свойству с ее помощью можно продлевать срок службы батареек. Для этого возьмите кусочек фольги и приложите его к полюсу ”+” батарейки.

Легко перемещайте мебель

Для того чтобы без труда передвинуть тяжелую мебель, также используйте алюминиевую фольгу. Она уменьшит трение, обеспечит необходимое скольжение, и вы с легкостью передвинете даже самый громоздкий шкаф. Ну и конечно же, таким образом вы сможете защитить от царапин даже самое нежное напольное покрытие. Только используйте тусклую сторону фольги, она более скользкая.

Повысьте температуру в помещении

С помощью фольги можно повысить эффективность радиаторов и прилично сэкономить на отоплении. Для этого просто закрепите лист фольги по бокам и позади теплообменника. Тепло от стен будет не поглощаться, а отражаться, и температура в помещении повысится на 2-5 градусов.

Ускорьте процесс глажки утюгом

Для тех, кто не любит гладить, есть лайфхак, как это можно сделать быстрее. К примеру, если положить лист фольги на гладильную доску, то гладить одежду получится одновременно с двух сторон. Причем без складок. При глажке утюгом фольга нагревается и тем самым отражает тепло на одежду снизу. Особенно хорош этот прием для таких тканей, как шелк, шерсть, вискоза.

Очистите решетку гриль

Как без лишних усилий почистить решетку гриль? Да очень просто. После того как вы закончили со всеми приготовлениями, оберните решетку алюминиевой фольгой блестящей стороной наружу и поместите ее на несколько минут на нагретый гриль. Как только она остынет, снимите фольгу и очистите решетку специальной щеточкой или этой же самой фольгой.

Сделайте удобную воронку

Если вам необходимо перелить жидкость, а под рукой не оказалось воронки, вас снова выручит фольга. Для этого возьмите несколько листов и сверните их в виде конуса. Самодельная воронка справится с переливанием ничуть не хуже настоящей.

Избавьтесь от статического электричества

Сделайте два-три шарика из алюминиевой фольги диаметром 5 см и закиньте их в стиральную машинку вместе с бельем. С вещами не произойдет ничего особенного — они не станут мягче, не приобретут необыкновенный аромат. Они просто перестанут электризоваться. Наличие фольги позволит осуществить разрядку положительным и отрицательным зарядам, образованным во время процедуры стирки.

Приготовьте пироги с мягкими краями

Испечь идеальный пирог или пиццу без пригоревших или сухих краев — легко. Перед тем как поместить блюдо в духовую печь, заверните края вашего блюда в фольгу. Результат порадует не только вас, но и ваших домочадцев.

Утилизируйте растительное масло

Если не знаете, как утилизировать отработанное масло, просто сложите фольгу в несколько слоев, сделайте из нее чашу и вылейте туда жидкость. Как только масло остынет и затвердеет, выбросьте его.

Сделайте трафареты для печенья

Хотите испечь печенье или кексы в виде сердца или звезд? Используйте трафареты из фольги. Для этого сверните лист фольги в несколько раз так, чтобы у вас получилась полоска шириной 2-3 см, и делайте любую форму. Также ее можно использовать в виде прихваток, когда будете доставать ту самую выпечку или другую нагревшуюся посуду.

Храните бананы в свежем виде

Чтобы бананы быстро не испортились и не покрылись темными пятнами, оберните их стебли фольгой. Так вы предотвратите выработку бананами этилена — своего природного агента созревания — и продлите состояние зрелости капризного фрукта еще на несколько дней. Попробуйте, сохраните ваши продукты.