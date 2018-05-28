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Окрошка «Пикантная»: вкус, который запоминается надолго
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Окрошка «Пикантная»: вкус, который запоминается надолго 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
окрошка
Скоро лето. Весенние пикники плавно перейдут в летние. Охлажденная окрошка на кефире с колбасой очень хороша на природе. Ароматная, с легким привкусом горчицы «Русская» HAAS освежает и насыщает.
Я предлагаю не классический рецепт, а мое видение концепции окрошки. Особенность в том, что все составляющие окрошку продукты, кроме зелени и колбасы, нарезаю на терке для моркови по-корейски, получается тонкая соломка. В качестве мясного продукта использую копченую, а не вареную колбасу, которая придает свой вкус окрошке. Сначала колбасу нарезаю тонко электроломтерезкой, затем ножом режу соломкой. Все продукты в нарезке выдержаны в одном стиле.
Ингредиенты:3-4 штуки отварного картофеля300 г копченой колбасы500 г редиса4 огурца2 вареных яйца1 пучок зеленого лука1 пучок укропа1,5 л кефира2 стакана минеральной воды с газом1 ч. ложка горчицы «Русская» HAASчерный молотый перецсоль
фото 1  ПриготовлениеЯичные белки отделить от желтков. Белки натереть на терке. В желтки выложить 1 ч. ложку горчицы «Русская» HAAS.
шаг2
Желтки растереть с горчицей.
шаг 3  Отварной картофель очистить от кожуры. Натереть тонкой соломкой.
шаг 4  Огурцы очистить от кожуры. Редис натереть на терке для моркови по-корейски.
шаг5
Очищенные огурцы натереть тонкой соломкой.
шаг6
Копченую колбасу тонко нарезать электрической ломтерезкой. Затем ножом нарезать соломкой. Колбаса придает окрошке пикантный вкус. Иногда и копченую колбасу можно натереть на терке.
шаг8
Колбасу добавить к нарезанным продуктам.
шаг9
Укроп и зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать.
шаг10
Всыпать к остальным продуктам.
шаг10
Кефир и минеральную воду с газом взбить блендером, посолить, поперчить.
шаг11
Вылить в кастрюлю к остальным продуктам.
шаг12
Добавить желтки, растертые с горчицей «Русская» HAAS.
шаг13
Аккуратно перемешать окрошку, поставить в холодильник. Оставить на ночь, а утром уложить в сумку-холодильник, чтобы через некоторое время, уже на природе, насладиться пикантной окрошкой.
шаг13
Хорошей погоды и прекрасного настроения!
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