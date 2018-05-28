Окрошка «Пикантная»: вкус, который запоминается надолго

окрошка

Скоро лето. Весенние пикники плавно перейдут в летние. Охлажденная окрошка на кефире с колбасой очень хороша на природе. Ароматная, с легким привкусом горчицы «Русская» HAAS освежает и насыщает.

Я предлагаю не классический рецепт, а мое видение концепции окрошки. Особенность в том, что все составляющие окрошку продукты, кроме зелени и колбасы, нарезаю на терке для моркови по-корейски, получается тонкая соломка. В качестве мясного продукта использую копченую, а не вареную колбасу, которая придает свой вкус окрошке. Сначала колбасу нарезаю тонко электроломтерезкой, затем ножом режу соломкой. Все продукты в нарезке выдержаны в одном стиле.

Ингредиенты:3-4 штуки отварного картофеля300 г копченой колбасы500 г редиса4 огурца2 вареных яйца1 пучок зеленого лука1 пучок укропа1,5 л кефира2 стакана минеральной воды с газом1 ч. ложка горчицы «Русская» HAASчерный молотый перецсоль

фото 1 ПриготовлениеЯичные белки отделить от желтков. Белки натереть на терке. В желтки выложить 1 ч. ложку горчицы «Русская» HAAS.

шаг2

Желтки растереть с горчицей.

шаг 3 Отварной картофель очистить от кожуры. Натереть тонкой соломкой.

шаг 4 Огурцы очистить от кожуры. Редис натереть на терке для моркови по-корейски.

шаг5

Очищенные огурцы натереть тонкой соломкой.

шаг6

Копченую колбасу тонко нарезать электрической ломтерезкой. Затем ножом нарезать соломкой. Колбаса придает окрошке пикантный вкус. Иногда и копченую колбасу можно натереть на терке.

шаг8

Колбасу добавить к нарезанным продуктам.

шаг9

Укроп и зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать.

шаг10

Всыпать к остальным продуктам.

шаг10

Кефир и минеральную воду с газом взбить блендером, посолить, поперчить.

шаг11

Вылить в кастрюлю к остальным продуктам.

шаг12

Добавить желтки, растертые с горчицей «Русская» HAAS.

шаг13

Аккуратно перемешать окрошку, поставить в холодильник. Оставить на ночь, а утром уложить в сумку-холодильник, чтобы через некоторое время, уже на природе, насладиться пикантной окрошкой.

шаг13

Хорошей погоды и прекрасного настроения!