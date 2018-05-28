Ещё
Шашлычки из куриной грудки в горчично-соевом маринаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шашлычки из куриной грудки в горчично-соевом маринаде 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Куриные шашлычки
Куриные шашлычки — что может быть проще, быстрее и вкуснее?! Готовятся очень быстро, исчезают молниеносно! Готовим?
Ингредиенты:Куриная грудка — 1 кгГорчица с медом ТМ «HAAS» — 2 ст.ложкиСоевый соус — 4 ст.ложки
Приготовление:1. Подготовим продукты. Дополнительно потребуются шпажки для шашлычков.
Ингредиенты2. Готовим маринад из горчицы с медом ТМ «HAAS» и соевого соуса.
Маринад
3. Куриную грудку нарезаем на кубики 4х4 см.
Нарезанная куриная грудка
4. Выкладываем в чашку нарезанное куриное мясо и добавляем приготовленный горчично-соевый маринад.
Куриное мясо в чашке
5. Хорошо перемешиваем массу и отправляем в холодильник на 2 часа. Шпажки заливаем холодной водой.
Куриное мясо в маринаде
6. Через 2 часа вынимаем чашку с куриным мясом из холодильника. Нанизываем куриное мясо на шпажки.
Куриное мясо на шпажках
7. Выкладываем шпажки с мясом на решетку мангала.
Шпажки с мясом на решетке мангала
8. Обжариваем шашлычки до готовности.
Шашлычки
9. Подаем сразу же, добавив зелень.
Куриные шашлычки
10. Приятного аппетита!
Куриные шашлычки с зеленью
7dach.ru: последние новости
Окрошка "Пикантная": вкус, который запоминается надолго Куриные ножки в медово-горчичном соусе: пальчики оближешь! Суп-пюре с картофельными шариками - все будут накормлены и довольны
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад21
Привычные предметы гардероба, угрожающие здоровью6
Как менялась Лолита Милявская4
История любви, против которой был весь мир
Красавица Чиповская превратилась в старуху11
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение