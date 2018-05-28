Шашлычки из куриной грудки в горчично-соевом маринаде 

Куриные шашлычки
Куриные шашлычки — что может быть проще, быстрее и вкуснее?! Готовятся очень быстро, исчезают молниеносно! Готовим?
Ингредиенты:Куриная грудка — 1 кгГорчица с медом ТМ «HAAS» — 2 ст.ложкиСоевый соус — 4 ст.ложки
Приготовление:1. Подготовим продукты. Дополнительно потребуются шпажки для шашлычков.
Ингредиенты2. Готовим маринад из горчицы с медом ТМ «HAAS» и соевого соуса.
Маринад
3. Куриную грудку нарезаем на кубики 4х4 см.
Нарезанная куриная грудка
4. Выкладываем в чашку нарезанное куриное мясо и добавляем приготовленный горчично-соевый маринад.
Куриное мясо в чашке
5. Хорошо перемешиваем массу и отправляем в холодильник на 2 часа. Шпажки заливаем холодной водой.
Куриное мясо в маринаде
6. Через 2 часа вынимаем чашку с куриным мясом из холодильника. Нанизываем куриное мясо на шпажки.
Куриное мясо на шпажках
7. Выкладываем шпажки с мясом на решетку мангала.
Шпажки с мясом на решетке мангала
8. Обжариваем шашлычки до готовности.
Шашлычки
9. Подаем сразу же, добавив зелень.
Куриные шашлычки
10. Приятного аппетита!
Куриные шашлычки с зеленью