Шашлычки из куриной грудки в горчично-соевом маринаде

Куриные шашлычки

Куриные шашлычки — что может быть проще, быстрее и вкуснее?! Готовятся очень быстро, исчезают молниеносно! Готовим?

Ингредиенты:Куриная грудка — 1 кгГорчица с медом ТМ «HAAS» — 2 ст.ложкиСоевый соус — 4 ст.ложки

Приготовление:1. Подготовим продукты. Дополнительно потребуются шпажки для шашлычков.

Ингредиенты2. Готовим маринад из горчицы с медом ТМ «HAAS» и соевого соуса.

Маринад

3. Куриную грудку нарезаем на кубики 4х4 см.

Нарезанная куриная грудка

4. Выкладываем в чашку нарезанное куриное мясо и добавляем приготовленный горчично-соевый маринад.

Куриное мясо в чашке

5. Хорошо перемешиваем массу и отправляем в холодильник на 2 часа. Шпажки заливаем холодной водой.

Куриное мясо в маринаде

6. Через 2 часа вынимаем чашку с куриным мясом из холодильника. Нанизываем куриное мясо на шпажки.

Куриное мясо на шпажках

7. Выкладываем шпажки с мясом на решетку мангала.

Шпажки с мясом на решетке мангала

8. Обжариваем шашлычки до готовности.

Шашлычки

9. Подаем сразу же, добавив зелень.

Куриные шашлычки

10. Приятного аппетита!

Куриные шашлычки с зеленью