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Куриные ножки в медово-горчичном соусе: пальчики оближешь!
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Куриные ножки в медово-горчичном соусе: пальчики оближешь! 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Добрый день! Хочу поделиться простой и вкусной идеей — медово-горчичным маринадом для курицы. С таким маринадом очень вкусными получаются крылышки, и не менее вкусными — ножки.
Куриные ножки в медово-горчичном соусе
Для начала подготовим все необходимые ингредиенты:
куриные ножки
горчица
лимон
Приготовление
Ножки необходимо помыть и обсушить. Для маринада смешиваем мед, горчицу и соль.
Ингредиенты для маринада
Обмазываем ножки получившейся смесью.
Обмазываем ножки соусом
Оставляем мариноваться на полчаса.
В маринаде
Обжариваем на сковороде со всех сторон.
Обжариваем
Затем выливаем с сковороду оставшийся маринад и выдавливаем половину лимона.
Тушим
Накрываем крышкой и тушим 20 минут. Приятного аппетита!
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