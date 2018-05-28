Куриные ножки в медово-горчичном соусе: пальчики оближешь! 

Добрый день! Хочу поделиться простой и вкусной идеей — медово-горчичным маринадом для курицы. С таким маринадом очень вкусными получаются крылышки, и не менее вкусными — ножки.
Куриные ножки в медово-горчичном соусе
Для начала подготовим все необходимые ингредиенты:
куриные ножки
горчица
лимон
Приготовление
Ножки необходимо помыть и обсушить. Для маринада смешиваем мед, горчицу и соль.
Ингредиенты для маринада
Обмазываем ножки получившейся смесью.
Обмазываем ножки соусом
Оставляем мариноваться на полчаса.
В маринаде
Обжариваем на сковороде со всех сторон.
Обжариваем
Затем выливаем с сковороду оставшийся маринад и выдавливаем половину лимона.
Тушим
Накрываем крышкой и тушим 20 минут. Приятного аппетита!