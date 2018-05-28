Куриные ножки в медово-горчичном соусе: пальчики оближешь!

Добрый день! Хочу поделиться простой и вкусной идеей — медово-горчичным маринадом для курицы. С таким маринадом очень вкусными получаются крылышки, и не менее вкусными — ножки.

Куриные ножки в медово-горчичном соусе

Для начала подготовим все необходимые ингредиенты:

куриные ножки

горчица

лимон

Приготовление

Ножки необходимо помыть и обсушить. Для маринада смешиваем мед, горчицу и соль.

Ингредиенты для маринада

Обмазываем ножки получившейся смесью.

Обмазываем ножки соусом

Оставляем мариноваться на полчаса.

В маринаде

Обжариваем на сковороде со всех сторон.

Обжариваем

Затем выливаем с сковороду оставшийся маринад и выдавливаем половину лимона.

Тушим

Накрываем крышкой и тушим 20 минут. Приятного аппетита!