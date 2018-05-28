Как в горах Пьемонта делают сыр и почему школьники приходят там на сыроварню

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.

Правильные cыроварни — в отличие от больших молокозаводов — обычно находятся там, где удобно животным, а не людям. Но за хорошим сыром можно и в горы отправиться. В итальянском Пьемонте таких адресов хватает. Популярное у любителей сыра и гастрономических туристов семейное предприятие Cora formaggi находится в гористом районе Alta Langa, в городке Monesiglio. Чтобы добраться до места, уходит примерно час езды к югу от трюфельного города Альба, но не потому, что так уж далеко, просто дороги там извилистые. Хозяйство относительно молодое, работает с 1998 года. Производит самые разные сыры из козьего молока по деревенским домашним рецептам, хотя оборудование на сыроварне вполне современное. Там, кстати, и собственная ферма недалеко от производства, что удобно, молоко быстро поступает в обработку. Грациозные и любопытные козы к людям привыкли и чужих не боятся. Жизнью довольны — травы альпийские, сено ароматное, воздух и вода свежие. Стадо отборное, породистое. У каждой козы в ушах клипсы; не для красоты, а по делу, там про нее информация. Ученики окрестных школ приходят сюда на экскурсии, чтобы узнать, чем козье молоко отличается от коровьего, как из молока получаются сыры и почему они такие разные. Многие взрослые туристы тоже узнают много нового для себя. Мягкий рассыпчатый творожок, который еще пару часов назад был молоком, висит в марлевых баулах, выжидая, пока стечет сыворотка. Чуть дальше уже сформованные длинные сырные колбаски нарезают короткими порциями, но не грубым ножом, а деликатными струнами специального механизма. В отдельном помещении, прохладном и влажном, эти маленькие и легкие сыры недолго дозревают, но не на капитальных деревянных досках, как иные пьемонтские сырные головы пудового веса, а в ажурных проволочных этажерках. Козьи сыры Robiola чаще всего съедают совсем свежими (freschi), после трехдневного созревания, когда они похожи на куличики из детской песочницы. Иногда их выдерживают дней десять, отдельные партии даже месяц и более, и тогда это уже приплюснутые плотные колобки (affinati). Некоторые пакуют в вишневые листья и перевязывают кокетливой ленточкой, получается не сыр, а готовый подарок. Листья для упаковки сыровары собирают сами, отбирают самые лучшие, ведь от этого тоже зависит вкус и аромат сыра.

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