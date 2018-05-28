Ещё
Кушать подано: ярославских студентов накормили едой с запечёнными тараканами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кушать подано: ярославских студентов накормили едой с запечёнными тараканами 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Не оценили обед с деликатесами в виде тараканов студенты четвёртого корпуса Ярославского государственного университета. Здесь ползучие насекомые попались сразу в нескольких блюдах — салате и горячем.
Мы позвонили в деканат факультета психологии на улице Матросова, где находится четвёртый корпус университета.
— Да, приходила студентка со слезами на глазах, показывала фотографии. Мы отправили её к коменданту, чтобы проверить столовую и разрешить ситуацию, — ответили в деканате. — Это единичный случай. Ведь у нас здесь многие сотрудники и преподаватели питаются, а персонал чистоплотный, работает много лет. Ведь теперь и еду-то привозят готовую, у нас только раздают. Могли и привезти. Что угодно могло быть.
А этого таракана, похоже, даже потушили вместе с мясом и картошкой
Странные ситуации случаются на кухнях не только столовых, но и самих студентов. В общежитии в студенческом городке у студенток произошёл взрыв, когда они готовили пончики.
76.ru: последние новости
Ярославские общественники требуют наказать мать девочки, которую до смерти избил отчим Три ярославские красотки обнажились ради обложки MAXIM: смотрим горячие фото «В обморок никто не упал»: как из ярославских депутатов высосали кровь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть14
Исповедь порнозвезды: «Это было моим призванием»18
20 самых романтичных татуировок для пар1
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад22
Привычные предметы гардероба, угрожающие здоровью10
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение