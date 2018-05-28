Кушать подано: ярославских студентов накормили едой с запечёнными тараканами

Не оценили обед с деликатесами в виде тараканов студенты четвёртого корпуса Ярославского государственного университета. Здесь ползучие насекомые попались сразу в нескольких блюдах — салате и горячем.

Мы позвонили в деканат факультета психологии на улице Матросова, где находится четвёртый корпус университета.

— Да, приходила студентка со слезами на глазах, показывала фотографии. Мы отправили её к коменданту, чтобы проверить столовую и разрешить ситуацию, — ответили в деканате. — Это единичный случай. Ведь у нас здесь многие сотрудники и преподаватели питаются, а персонал чистоплотный, работает много лет. Ведь теперь и еду-то привозят готовую, у нас только раздают. Могли и привезти. Что угодно могло быть.

А этого таракана, похоже, даже потушили вместе с мясом и картошкой

Странные ситуации случаются на кухнях не только столовых, но и самих студентов. В общежитии в студенческом городке у студенток произошёл взрыв, когда они готовили пончики.