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Coca-Cola начала продавать алкоголь
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Coca-Cola начала продавать алкоголь 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Ведомости
Coca-Cola запустила торговлю первым в истории компании алкогольным напитком — коктейль под названием Lemon-Do поступил в продажу в Японии, сообщает Japan Times.
Напиток выпускается в трех вариантах — с содержанием спирта три, пять и семь процентов. Цена банки объемом 350 миллилитров составляет 150 йен (84,5 рубля).
По словам Масаки Иида (Masaki Iida), представителя японского подразделения Coca-Cola, запуск Lemon-Do — это пилотный проект компании на перспективном рынке. Он отказался раскрыть рецепт нового напитка.
Компания намерена занять долю на алкогольном рынке Японии в сегменте «тюхай» — коктейлей с фруктовыми вкусами и небольшим содержанием спирта. Традиционно они готовятся из крепких алкогольных напитков, ароматизаторов, газированной воды и пользуются большой популярностью у женщин. Рынок напитков «тюхай» с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25 процентов.
Продажи Lemon-Do за пределами Японии не планируются, пояснили в компании. Тем не менее, нынешний дебют Coca-Cola рассматривает как часть масштабной кампании по диверсификации производства, так как все больше потребителей в США и странах отказываются от напитков с высоким содержанием сахара.
В январе в Coca-Cola заявили, что по итогам 2017 года компания значительно снизила содержание сахара в своих напитках по всему миру. Речь идет о газировках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes и еще около 500 напитков.
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