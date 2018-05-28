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Coca-Cola впервые начала выпускать алкогольные напитки
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Coca-Cola впервые начала выпускать алкогольные напитки 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Компания Coca-Cola впервые начала производить алкогольную продукцию. А именно — газированные коктейли, в основе которых лежит лимон и дистиллированный спирт. Об этом пишет французское издание Le Figaro.
По информации газеты, новому слабоалкогольному напитку дали название Lemon-Do. Изготавливается он в трех видах: с содержанием спирта 7%, 4% или 3%.
Попробовать новый напиток можно будет в Японии, продавать его начнут на острове Кюсю по цене 1,4 доллара или 150 иен за баночку в 350 мл.
По словам главы японского представительства компании Джорджа Гардуно, выбор на Японию в качестве «пилотной» территории выпал, потому что эта страна — важный рынок для Coca-Cola.
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