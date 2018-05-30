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Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток
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Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток 

Vgoroden.ru 30 мая 2018
Фото: Vgoroden.ru
Компания Coca-Cola представила миру свой первый алкогольный напиток. Правда, пока приобрести его можно исключительно в Японии.
Известно, что напиток выпущен в трех вариациях с различным объемом содержания этилового спирта — от 3 до 8%. Отмечается, что новый продукт имеет цитрусовый вкус, однако рецепт его приготовления не разглашается.
Создатели нового напитка вдохновились японским газированным слабоалкогольным напитком Chu-Hi, содержащим сетю — спиртное с крепостью 25 градусов, распространенное в стране восходящего солнца.
Также в компании отмечают, что производить или продавать новый алкогольный напиток в других странах пока не планируется.
По материалам wonderzine.com Фото: twitter.com
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