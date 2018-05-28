6 питательных смузи после тренировки

Лето — не повод приостанавливать тренировки или заботу о своем здоровье. К тому же с приходом нового сезона появились свежие фрукты и овощи, из которых нужно взять максимум полезного до наступления осени. Лучший способ совместить пользу и удовольствие — это приготовить восстанавливающий смузи, который поможет отдохнуть после тренировки, восполнить все необходимые элементы, зарядиться энергией и получить удовольствие от богатого витаминами и освежающего напитка.

1. Перечная мята

Отличный способ восстановить энергию после тренировки и порадовать себя вкусным и освежающим напитком — это приготовить мятный смузи. Он поможет восполнить углеводы и уровень калия благодаря бананам и получить полезные жиры и белки из кешью. Мята придаст смузи приятный зеленый цвет и, конечно же, освежающий и бодрящий вкус. Ингредиенты:

замороженные бананы

1 стакан органического соевого молока

1/4 стакана листьев мяты

1/4 стакана сырых кешью

1/3 стакана тофу

1/4 чайной ложки экстракта ванили

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в блендере до образования смузи.

Питательные свойства: 418 ккал, 20 г белка, 49 г углеводов, 24 г сахара, 17.5 г жиров, 204 г натрия

2. Имбирная груша

Имбирь полезен для иммунной системы, а также способствует быстрому восстановлению энергии и выздоровлению организма. Груша богата тканями и, соответственно, утоляет голод, что позволит тебе чувствовать себя хорошо в течение всего дня и особенно после тренировки. Ингредиенты:

1/2 стакана ванильного йогурта

1 груша, порезанная кусочками

1/2 чайной ложки сушеного корня имбиря

2 стакана нарезанного шпината

1 столовая ложка льняных семян

1/2 стакана кубиков льда

Приготовление:

Перемешать в блендере.

Питательные свойства: 390 ккал, 14 г белка, 83 г углеводов, 64 г сахара, 3 г жиров, 141 мг натрия

3. Тыква и авокадо

Тыква богата витамином А, который предотвращает разрушение клеток во время физических нагрузок. Авокадо помогает защитить организм от перенагревания и отлично восстанавливает энергию. Ингредиенты:

1/2 стакана тыквенного пюре

200 граммов 2%-го йогурта

1/2 стакана воды

1/4 авокадо

1 столовая ложка льняных семян

1/2 чайной ложки тыквенных специй

Приготовление:

Смешать ингредиенты до образования смузи.

Питательные свойства: 383 ккал, 22 г белков, 40 г углеводов, 26 г сахара, 17.5 г жиров, 82 мг натрия

4. Ягодный белок

Чтобы перезарядить мышцы после упорной тренировки, можно приготовить смузи из бананов, ягод и молока с низким содержанием жира. В таком рецепте собраны все необходимые свойства, которые помогут восполнить запас белков, углеводов и калия. Также такой напиток полезен для пищеварения благодаря ягодам, которые снабдят организм антиоксидантами. Ингредиенты:

30 граммов соевого белка

230 граммов нежирного молока

1/2 банана

3/4 стакана замороженных ягод

Приготовление:

Смешать ингредиенты в блендере.

Питательные свойства: 368 ккал, 29 г белка, 56 г углеводов, 42 г сахара, 4 г жиров, 292 мг натрия

5. Свекла и клюква

Свекла богата витаминами и минералами, которые улучшают поток крови, заряжают энергией и помогают организму становиться более выносливым. Помимо этого, свекольный напиток — это отличная профилактика сердечных и раковых заболеваний. Ингредиенты:

1 стакан тофу

1/2 стакана свежей или замороженной клюквы

1/2 свеклы

1 огурец

1 стакан нарезанной капусты

1 пучок сельдерея

1 апельсин

2 чайных ложки меда

Приготовление:

Смешать ингредиенты в блендере.

Питательные свойства: 332 ккал, 18 г белков, 53 г углеводов, 34 г сахара, 8 г жиров, 105 мг натрия

6. Имбирный йогурт с патокой

Йогурт богат белками, необходимыми для восстановления мышечных тканей, бананы восстанавливают запас углеводов, а патока насыщена железом, которое сообщает мышцам больше кислорода. Такой смузи — отличная альтернатива молочному коктейлю, он будет мало чем отличаться по своим вкусовым качествам, но сделает отдых после фитнеса гораздо приятнее. Ингредиенты:

200 г 2%-го йогурта

1 стакан кубиков льда

1/4 стакана нарезанного банана

2 ст. ложки миндального масла

1 ст. ложка патоки

1 ч. ложка тертого имбиря

1 ч. ложка корицы

1/8 ч. ложки кардамона

Приготовление:

Смешать ингредиенты до образования смузи.

Питательные свойства: 420 ккал, 24 г белков, 39 г углеводов, 29 г сахара, 21.5 г жиров, 145 г натрия

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