«Шприцами откачал»: «Руки‐базуки» сливает масло из «бицух» в домашних условиях

Кирилл Терешин , более известный как «Руки‐базуки», рассказал «360», что в домашних условиях пытается избавиться от причиняющих боль рук. Он шприцами откачивает масло из бицепсов.

«Я в домашних условиях с рук сам три сантиметра убрал. Сам шприцами откачал три сантиметра. Я недавно начал», — сказал Терешин.

Недавно на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Терешин выложил видео с программы Елены Малышевой «Здоровье», где врач пообещала помочь ему вылечиться. В разговоре с «360» он признался, что не доверяет никаким специалистам, кроме Малышевой и ее медицинского центра. Терешин отметил, что обратится именно к Малышевой, чтобы убрать лишнее масло из рук, которое не дает ему спокойно жить и причиняет боль.

«Руки-базуки» добавил, что не может самостоятельно откачать все лишнее масло шприцами, потому что его там очень много и вообще вся эту процедура довольно сложная. Под лишним маслом подразумевается незастывшая субстанция, которую вкололи в мышцы. То есть она там осталась в жидком состоянии. По словам спортсмена, в бразильских клиниках нашли способ откачки этой лишней жидкости — нужно сделать надрез внизу бицепса, чтобы лишнее масло вытекло. Терешин признался, что мог бы и сам сделать себе эту процедуру, но у него нет скальпеля.

Врач из программы «Здоровье» нужен потому, что шприцами масло все не выкачать.

«Надо на бицепсах снизу скальпелем надрезать, дырку сделать и пусть оттуда вытечет незастывшее масло. Я сам бы это сделал, но у меня скальпеля дома нет», — заявил спортсмен.

«Я могу продолжить, но не хочу объемы терять. Это моя гордость. Я могу убрать очень большой объем. Я откачивал масло, которое не может застыть там внутри руки. У меня проблемы с бицепсами, потому что я поторопился с дозировками очень большими. Я трицепс сделал, прошло четыре месяца — с ним все в порядке. И я подумал, что раз никаких проблем нет, значит бицепс нужно очень быстро делать. Я очень большую дозировку ввел за кратчайший срок, поэтому организм ее там усвоить не может. Масло не может там застыть, поэтому определенное количество нужно ликвидировать», — рассказал Терешин.

Терешин сообщил об ухудшении здоровья в середине марта. Тогда он заявил, что уходит из социальных сетей, потому что эксперименты с его телом привели к ужасающим последствиям.

Однако позднее — 19 апреля — Терешин встретился со своим «коллегой» — чеченским «Халком». Встреча состоялась после нескольких недель травли со стороны Терешина в отношении 16-летнего «Халка».