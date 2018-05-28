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Росстат: РФ в январе-марте увеличила ввоз пальмового масла на 35,8%
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Росстат: РФ в январе-марте увеличила ввоз пальмового масла на 35,8% 

Прайм 38 минут назад
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Россия в январе-марте 2018 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 35,8% в натуральном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 267 тысяч тонн, следует из материалов Росстата.
За март объем импорта составил 96,8 тысячи тонн, что на 34,4% больше показателя марта прошлого года, но на 0,3% меньше, чем в феврале 2018 года.
Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за три месяца снизился на 16,4% — до 16,8 тысячи тонн. В марте импорт этих товаров составил 6,9 тысячи тонн, увеличившись на 29,5% в годовом выражении и на 18,1% — в месячном.
Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-марте вырос в 2,8 раза — до 8,7 тысячи тонн. В марте поставки составили 4,3 тысячи тонн, что в 3,1 раза больше, чем в марте 2017 года и на 21,2% больше, чем в феврале 2018 года.
По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2017 году увеличился на 0,7% по сравнению с 2016 годом — до 891 тысячи тонн. Минсельхоз?РФ неоднократно выступал за введение обязательной маркировки для продуктов с растительными жирами. Министерство также выступало за ужесточение ответственности за нарушение техрегламентов по производству молочной продукции? вплоть до уголовной.
В феврале 2017 года Минсельхоз представил проект изменений в техрегламент Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции. Министерство хочет запретить использование молочных терминов при маркировке продукции с растительными жирами. Предлагается также указывать на продукте полный перечень ингредиентов-заменителей молочного жира и размещать данные о содержании в продукте растительных масел.
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