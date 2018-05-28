Почему нужно есть на ночь

Всем известно: если следишь за фигурой и беспокоишься о своем здоровье — не наедайся на ночь. Но все-таки ученые выяснили, что некоторые продукты можно и даже нужно есть перед сном, и никакого вреда человеку они не приносят.

Исследования западных ученых

Американские исследователи здорового питания протестировали несколько групп людей, одни из которых каждый день ужинали до 18 часов, а другие — практически перед сном. Результаты, оказавшиеся совершенно непредсказуемыми, они опубликовали в American Journal of Clinical Nutrition. Те люди, которые ели поздно вечером, на следующее утро, до и после завтрака имели один и тот же, средний уровень сахара в крови. У другой части испытуемых, которые последний раз принимали пищу до 18 часов, утром, на голодный желудок, в крови наблюдался низкий уровень сахара, а сразу после завтрака — высокий, и даже превышающий норму. А такие скачки отрицательно влияют не только на фигуру, но и на здоровье человека в целом. На основании этих исследований ученые пришли к выводу, что здоровым людям, придерживающимся идеи правильного питания, просто необходимо ужинать перед сном. Но вот блюда на их вечернем столе должны содержать низкий гликемический индекс. Тогда на следующий день уровень сахара у них в крови будет стабильно в норме.

Рекомендации отечественных врачей

Также ужинать на ночь отечественные диетологи рекомендуют тем людям, которые начинают свое утро с ежедневной пробежки, с комплекса определенных физических упражнений или еще до завтрака плавают в бассейне. Тем, кто активно занимается похудением тоже следует подумать о том, чтобы устраивать себе ночной перекус. Он поможет контролировать аппетит в течение следующего дня. А ведь снижение ощущения голода является ключевой стратегией в долгосрочном успехе над потерей веса.

Поздний перекус просто необходим офисным сотрудникам, которые не завтракают, пока не приедут на работу, и той категории мужчин, что ежедневно занимается тяжелым физическим трудом. Им всем нужно есть за полчаса до сна, но их ужин должен содержать низкий гликемический индекс. Только в таком случае у всех вышеперечисленных категорий людей не будет проблем ни с фигурой, ни с сердечно-сосудистой деятельностью.

Блюда для позднего перекуса

Так что же это за продукты, содержащие низкий гликемический индекс? К ним относятся нежирные сорта мяса и рыбы, приготовленные на пару, тушеная без масла фасоль с овощами, морская капуста в рассоле, омлет, поджаренный из одних яичных белков с добавлением большого количества укропа и петрушки. Хорошо подойдут для ночного ужина овощные салаты: порезанные на кусочки стебли сельдерея с листьями салата «Айсберг» или натертая свекла с морковью, и все это должно быть заправлено греческим йогуртом. Можно съесть горсть лесных орехов, отварных креветок или немного творога, выпить чашку нежирного куриного бульона, ряженки или кефира.

А как же фрукты, ведь все они полезны? Американские исследователи так не считают и не советуют большинство фруктов употреблять на ночь. К ним относятся богатые клетчаткой бананы, персики, маракуя, виноград. Поздним вечером без проблем можно полакомиться мандарином, киви или кусочком ананаса. А еще хорошо выпить на ночь стакан воды, в который положить пару-тройку замороженных кубиков кокосового молока или яблочного, лимонного сока.

Развенчиваем мифы

До сих пор весьма устойчив миф о «французском» ночном ужине, или еще его называют «итальянским» образом жизни. Это когда во время позднего перекуса, обычно состоящего из блюда средиземноморской кухни, ежедневно выпивается бокал сухого красного вина. Именно так испокон веков поступают французы и итальянцы и таким образом якобы поддерживают свою фигуру в порядке. Действительно, винная кислота не позволяет жирам усваиваться. Вот только ночью брожение винных материалов в кишечнике вызывает не только его загазованность, но и зашлакованность, а это ведет к гормональным сбоям и к другим неприятным гастро-энтеритным явлениям.

Почти всем категориям людей нужны легкие поздние ужины, но они должны быть продуманными по качеству, количеству и составу и, конечно, не содержать алкогольных и газированных напитков.

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