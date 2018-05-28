Щи да каша: в архангельском УФСИН раскрыли секрет, как накормить мужчину на 70 рублей в день

Каждый день в ИК-1 на Пирсах нужно накормить более 800 осуждённых. По минимальной норме в три приёма пищи сотрудникам пищеблока нужно уложить 3200 килокалорий и потратить при этом около 70 рублей. Как никого не оставить голодным, журналистам 29.ru рассказал заместитель начальника колонии № 1 Андрей Щепоткин.

Для каждого блюда — своя емкость. Проверяют пищеблок несколько раз в день, снимают пробы

— Здесь трехразовое питание — завтрак, обед, ужин. На завтрак каши молочные, на обед супы — борщ, щи, крупяные. На ужин — либо овощной гарнир, либо макароны и каши с рыбой, как правило. Плюс хлеб, сахар, чай к каждому приему пищи, — поясняет Андрей Щепоткин.

70 рублей — минимальная норма, для больных сумму увеличивают до 110 рублей, в меню добавляется молоко, 10 граммов сахара, 20 граммов рыбы. Сумма постоянно меняется: в начале лета она может вырасти до 150 рублей, но, как только начинают дешеветь овощи, стоимость питания снижается.

Поставки в учреждения УФСИН — централизованные, практически без накруток. Ориентировочно яйцо стоит 5 рублей за штуку, мясо — порядка 200 рублей за килограмм. Плюс спасает собственное хозяйство: в колонии держат свиней и птицу, выращивают картофель, морковь и свеклу, скоро пойдут огурцы. Действует при ИК-1 пекарня, которая кормит не только учреждение, но и другие подразделения ведомства.

Буханка хлеба из пекарни ИК-1 стоит около 28 рублей, пирожки и плюшки — от 20 рублей в зависимости от начинки

Чем же кормят в колонии? На подносе с завтраком осужденного — 250 граммов пшеничной каши на молоке, чай, хлеб и вареное яйцо. Стоимость завтрака, по словам сотрудников, — 13–15 рублей. Обед уже обходится дороже — 30–35 рублей. В этот день отбывающих наказание ждал борщ на говяжьем бульоне, тушеное мясо и перловая каша. Масса первого блюда — 600 граммов, второго — 450 граммов.

Порции пока накладывают в пластиковую посуду, но скоро здесь перейдут на нержавейку

На ужин — тушеное мясо с красным соусом и овсяная каша. Набор продуктов, конечно, на любителя, но на 20 рублей (а примерно столько остается после трат на первые приемы пищи) не разгуляешься. По праздникам в меню добавляют овощные салаты.

Если осужденный остался голоден — может докупить продукты в магазине или плюшки в пекарне. Но добавки не полагается

Готовят в три смены осужденные, имеющие корочки поваров и прошедшие медпроверку. Осужденный Роман работает поваром в пищеблоке уже третий месяц. После нескорого освобождения планирует пойти работать в ресторан или кафе — куда возьмут.

— Еще три года здесь. Захотелось что-то новое попробовать, пошел учиться, за четыре месяца научился. Есть, конечно, планы на будущее не бросать это все, — рассказывает Роман.

Получают повара МРОТ — около 11 тысяч рублей. Вроде бы неплохие для колонии деньги, но за вычетом платы за питание и общежитие, на руки остается пять тысяч рублей. И то, если нет исков или алиментов.

Самая немногочисленная смена — 5 человек — ночная, в утренней и дневной трудятся по 16 человек

По данным пресс-службы регионального УФСИН, за год на покупку продуктов питания было выделено порядка 240 млн рублей при среднесписочной численности спецконтингента — 9700 человек.